Tarot gratis para hoy 18 de junio del 2022 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino hoy viernes 18 de junio en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

Hoy se embala tu vida amorosa, empujada hacia la cima de la felicidad por la Rueda de la Fortuna y el Juicio. Un nuevo encuentro reclama tu atención y ya te imaginas a ti mismo/a en un poster de "love story" exaltante y feliz. Calma tu entusiasmo, amigo, pues tu tirada indica que este flechazo podría no ser más que una ilusión.

En el aspecto profesional, das la vuelta alrededor del Mundo, impulsado/a por la suerte de la Rueda de la Fortuna. Un viaje al extranjero, la conquista de un mercado lejano. A todo le dices que sí, sin perder el tiempo en reflexiones. Esta vez, es lo mejor, pues tu sentido de la comunicación es señal de éxito.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Tauro, tarot.

Tu situación afectiva no es la mejor hoy, amigo. Ni el Ahorcado ni la Sacerdotisa te dan valor para liberarte del peso de lo cotidiano. Sientes cierto desánimo y cansancio en todas las actividades que practicas con las personas cercanas o tu pareja. No te dejes vencer por la depre, mañana lo verás todo de otro color.

Tienes preocupación en el trabajo y tendrás contratiempos a lo largo del día. Entre el Ermitaño que tiene tendencia a retrasarte y aislarte, y el Ahorcado que provoca retrasos y bloqueos en el contexto socio-profesional, no te facilitan la vida precisamente. Es un día para ponerlo entre paréntesis, donde probablemente tendrás la impresión de estar atado/a de pies y manos, sin ninguna posibilidad de progreso. ¡Ánimo!

Géminis, así es tu lectura del tarot

Hoy, el Mundo y el Sumo Sacerdote contribuyen a aumentar tu prestigio personal y tu magnetismo en tu entorno afectivo, amigo. Tienes todo lo necesario para seducir al público, para influenciar a los que merecen serlo y, finalmente, para imponerte con suavidad pero con brillantez. ¡Nada de dudas, el encanto está de tu parte!

Profesionalmente, ¿eres de los que venden la piel del oso antes de cazarlo? Al menos eso es lo que sugiere la tirada del Diablo y del Mundo. Es cierto, el éxito te espera, pero te ganarías la simpatía de los que te rodean si fueras menos fanfarrón/a. Pon champán a enfriar, pero no celebres tu victoria antes de tiempo.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Hoy predomina una actitud reservada en el amor, amigo. Son el Sumo Sacerdote y la Sacerdotisa los que te empujan hacia este estado de ánimo. Te haces el(la) tímido/a cuando no huyes para evitar un enfrentamiento con tu entorno. Si tienes pareja, esta vibración es positiva, te reafirmas en lo que es más importante para ti: ¡tu pareja!

Por otra parte, tu jornada de trabajo se ve contrariada por retrasos, frustraciones y oposiciones. El Loco y la Sacerdotisa te piden que sueltes las riendas y te tomes el tiempo de reflexionar sobre la buena marcha de tus proyectos. Pero debes mantener un positivo estado de ánimo frente a los problemas que se plantean. La duda y el pesimismo sólo traerán adversidad.

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy te cuesta mucho dejarte llevar por los impulsos del corazón, amigo. Sin embargo, no te faltan bajo la dinámica influencia de la Fuerza. Pero parece que tu entorno tiene dobles intenciones y no te aporta seguridad. Dudas de la franqueza de algunas personas de tu entorno afectivo y no te animas a liberar del todo tu espontaneidad.

Tu vida profesional está sometida a la voluntad de los Enamorados, quienes simbolizan dilema. La Templanza que te representa no tiene suficiente peso y serás incapaz de decidirte en algo o tomar partido en un conflicto que opone a tus compañeros. Cuidado con que tus dudas sean tomadas por despreocupación, podrían echártelo en cara.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Virgo, tarot.

Hoy habrá Justicia en tu vida afectiva, amigo. Respaldado/a por el Juicio y la Justicia, le juras fidelidad a tu pareja, haces oficial una relación, encuentras el equilibrio. No impones tus exigencias a la fuerza, sino con inteligencia y paciencia. ¡Nuestros mejores deseos de felicidad!

En el trabajo, se divisa en el horizonte un acuerdo o un ascenso. El Mundo y la Justicia hacen evolucionar tu carrera en la buena dirección y te ayudan a alcanzar tus ambiciones. Pon tinta en tu pluma, pues podrías necesitarla para escribir un contrato o una carta de motivación. ¡Tienes el viento a tu favor!

Libra, así es tu lectura del tarot

Hoy estás un poco tímido/a en el amor, amigo. La influencia del Mago y la Sacerdotisa no te empuja a ir hacia delante en tu vida amorosa. Aunque esto no sea un drama, no hay muchas posibilidades de que las cosas evolucionen positivamente hoy.

Por otra parte, tu vida profesional activa se ve amenazada por algunos retrasos o contrariedades que tendrán el don de impacientarte. No te pongas nervioso/a inútilmente y busca la ocasión de sopesar los pros y los contras de cada proyecto que emprendas. Es el mensaje de la Sacerdotisa y el Emperador: los obstáculos y retrasos engendran la paciencia creada por la reflexión.

Escorpión, así es tu lectura del tarot

Hoy brillas desde tu interior, amigo. La alianza del Sol y la Templanza es símbolo de armonía, de seducción y felicidad. Estás seguro/a de los sentimientos de los que te rodean y eso te permite expresar los tuyos sin miedo. Parece que nada puede ensombrecer tu mirada, eres feliz y se nota.

En tu vida activa, puede que brutales acontecimientos socaven parte de tu trabajo hoy, pero bajo la claridad del Sol aliado con la Torre, sabrás recuperarte para comenzar desde bases más sólidas. No lamentes que tus planes se estropeen. Si tienes confianza en ti, rápidamente te introducirás en un nuevo proyecto que promete un éxito brillante.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Variados estados de ánimo y demasiadas preguntas hoy en tu vida sentimental, amigo. Bajo la influencia de los Enamorados, no estás seguro/a de nada: Soltero(a), pones en tela de juicio tu soledad. Si tienes pareja, te preguntas sobre lo positivo de la vivir juntos. Lo más grave de todo es que la Sacerdotisa no te exige comunicación. Te guardas las dudas para ti y la melancolía se instala.

En el trabajo, un desacuerdo profesional retrasa tus proyectos. La tirada de la Torre asociada a la Sacerdotisa indica que te cuesta comunicarte con tu entorno. Se siente cierto malestar nacido de una recíproca incomprensión. No intentes que tus ideas se tengan en cuenta a la fuerza, no te sale bien. Toma distancia y busca soluciones alternativas.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hoy tus relaciones afectivas son complicadas, amigo. Bajo la influencia conjunta del Diablo y el Ahorcado, haces uso de la provocación para hacer reaccionar a las personas que te rodean, pero las relaciones se inclinan rápidamente hacia la agresividad. Con múltiples reproches, nadie admite sus culpas. El orgullo y la pasión ocupan demasiado espacio, aléjate si no quieres cometer lo irreparable.

En tu área profesional, una cierta mezcla de ambición y rigor te permite hacer evolucionar favorablemente tu situación. Mientras que la Justica te ofrece sólidas bases, el Diablo te incita a desarrollar tus cualidades para seguir avanzando. Uno a uno, vas superando los obstáculos que se te presentan, no dudando en alejarte de ciertas personas que pueden ser perjudiciales para tu desarrollo.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Hoy sientes una gran pena en tu corazón, amigo. La alianza del Sol y de la Muerte te pide que traces una línea sobre una situación que te entristece, la pérdida de un amor, un/a amigo/a, una ruptura. Sea cual sea la causa de tu desasosiego, sólo volverás a sonreir si crees en el futuro.

En tu vida activa, puede que brutales acontecimientos socaven parte de tu trabajo hoy, pero bajo la claridad del Sol aliado con la Torre, sabrás recuperarte para comenzar desde bases más sólidas. No lamentes que tus planes se estropeen. Si tienes confianza en ti, rápidamente te introducirás en un nuevo proyecto que promete un éxito brillante.

Piscis, así es tu lectura del tarot

¡Todo va muy bien, Señora Emperatriz! Hoy, la dama del Tarot se asocia con el Mundo para duplicar tu encanto y hacer de ti el ser más simpático de la tierra, amigo. Conversas mucho, quieres saberlo todo de las personas cercanas, entenderlo todo sobre el amor, y , sobre todo, seducir con inteligencia al mundo que te rodea.

En cuanto a tu profesión, todo va de maravilla. La Rueda de la Fortuna te ofrece personalmente dinamismo y oportunidades, mientras que la Emperatriz te propone encanto e inteligencia en tu universo socio-profesional. Es un día ideal para acercarte a los que te pueden ayudar en tu carera. ¡Saca tu agenda y haz uso de tus contactos!

