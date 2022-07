Tarot gratis para hoy 18 de julio del 2022 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino hoy lunes 18 de julio de julio en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

Observa las cosas desde una perspectiva más filosófica, en lugar de ver todo desde la intensidad emocional. Puedes tener un temor constante de que todo el mundo está tratando de hacerte daño. Lo más probable es que estés exagerando nimiedades en tu mente. Usa a tus amigos como caja de resonancia para tus pensamientos. Muy probablemente entenderás mejor la situación mediante la introducción de esta nueva perspectiva.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Este es tu día, así que no lo desperdicies. Siendo la persona servicial y amable que eres, puedes encontrarte atendiendo las necesidades y deseos de los demás. Algunos podrían verte como el buen samaritano que puede ofrecer asesoramiento con una actitud amistosa. Ten cuidado con agotar toda tu energía en los demás. Este día podrías pasarlo mejor atendiendo tus necesidades. A pesar de que esto parece egoísta, te encantará haberlo hecho.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Prémiate por todas las grandes cosas que has hecho para ti y para los demás. Mereces que te traten como a la realeza, así que asegúrate de que sea así. Hay tantas veces que criticas tanto las cosas que haces que terminas castigándote innecesariamente. Regálate algo por las cosas buenas en lugar de castigarte por las cosas malas. En todo momento, sin embargo, debes recordar que eres una persona perfecta tal y como eres.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Pon tu sabiduría en acción. No hay nada bueno en acumular conocimientos y luego dejarlos reposar, recogiendo polvo como un viejo libro en una estantería. Pon tu pensamiento en marcha y observa cómo las cosas mágicas comienzan a manifestarse ante tus ojos. Tienes increíbles oportunidades que sólo llegarán cuando te expreses de forma más verdadera. Usa algo extravagante para recordarte a ti y a los demás qué persona tan estrafalaria eres.

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy, un tema que te interesa particularmente podría causar que ahondes en oscuras fuentes para adquirir más luz. Tu intuición debe ayudarte, pero hoy tienes más inclinación a buscar pruebas sólidas. Puedes encontrar lo que buscas en un lugar inusual y de una manera poco convencional. Es posible que desees llevar un cuaderno contigo hoy, incluso si es sólo para ir a la tienda de la esquina.

Virgo, así es tu lectura del tarot

El aumento de poder en tu interior va a permitir que los demás sepan que hablas en serio. Haz buen uso de este fantástico impulso de energía para la conquista de tus metas y dominios en vez de usarlo para iniciar la guerra con alguien. Otras personas deben saber que tienen que apartarse de tu camino cuando tienes tu mente puesta en algo. Si no lo hacen, pídeles amablemente que se aparten en lugar de arrollarles.

Libra, así es tu lectura del tarot

¡Aventúrate más de lo habitual! Siéntete libre de realizar un viaje a alguna parte sin llevar un mapa o tener cualquier destino específico en mente. La pura emoción de lo desconocido debe emocionarte y entusiasmarte, no asustarte y confundirte. El disfrutar de la situación tiene que ver con tu actitud hacia ella. Puede que no seas capaz de controlar las cartas que te reparten, pero sí puedes controlar la forma en que las usas.

Escorpion, así es tu lectura del tarot

Es posible que te encuentres en una situación difícil frente a una persona que no necesariamente aprueba cómo estás actuando. Podría ser que alguien malinterpretase uno de tus comentarios informales, y ahora está reaccionando violentamente. Ten cuidado con disparar de nuevo comentarios cáusticos que sólo podrían agravar la situación y elevarla a un nivel perjudicial. Tus palabras serán tomadas más en serio de lo que piensas.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Tu interés en ciertos temas extravagantes puede ser aumentado cuando converses con alguien que comparte ideas similares. Tal vez intercambien ideas sobre los ovnis y la vida en otros planetas. De repente, estás mirando a tu vida como si fueras un personaje de una novela de ciencia-ficción. Intercambia libros y otras publicaciones con otras personas con una mentalidad similar. Puedes no ser la única persona que piensa que hay una conspiración en tu contra.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Lleva tus habilidades de liderazgo a un nuevo nivel. La gente naturalmente acudirá a ti en busca de liderazgo y orientación, ya que siempre pareces saber cómo mantener las cosas divertidas y positivas. En lo relativo a tu lugar de trabajo, este podría ser un buen momento para pedir más responsabilidad, y un aumento. Reúne a algunos amigos y planeen un viaje que han considerado durante mucho tiempo pero sobre el que no aca

baban de decidirse.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Puede haber un punto muerto cuando no quieras expresar tus sentimientos. Puedes asumir automáticamente que las cosas saldrán bien si dejas las decisiones en manos de otra persona. Por desgracia, ese plan probablemente será contraproducente si las decisiones las toma alguien que no necesariamente tiene tus mejores intereses en el corazón. Puedes tratar de volver atrás y revertir lo que se ha hecho, y así perjudicar el plan que se ha puesto en marcha.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Las decisiones no tienen que ser tan duras como tú las ves. Puedes sentir como si una fuerza potente tirase de ti en una dirección clara, así que no te resistas. Lo único que harás será volverte a la locura tratando de enumerar todas las razones por las que debes o no ir por el camino que se te ha destinado a seguir. Haz las cosas más fáciles para ti siguiendo la corriente, en lugar de dejar que tu mente interfiera con distracciones y resistencia constantes.

