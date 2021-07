Tarot gratis para hoy 18 de julio ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 18 de julio en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy. ¡La Verdad Noticias te trae tu predicción!

Aries, así es tu lectura del tarot

Hoy tu vida amorosa se sitúa bajo el signo de los encuentros y las relaciones, amigo. Con el Mundo y el Mago como aliados, tendrás la suerte de cruzarte con nuevos rostros y, por qué no, de conocer gente nueva. Comidas con amigos, cenas, fiestas en discotecas. tu programa puede estar muy cargado. Tienes que ver si te apetece dejarte llevar por este torbellino.

Por otra parte, tu carrera toma un nuevo impulso bajo la influencia del Loco y el Mundo. En primer lugar, se abre ante ti un nuevo Mundo y puede que te propongan una misión o un contrato en el extranjero. Tu ambición no tiene límites y estás de un humor favorable a la aceptación de un ambicioso proyecto.

Aries, así es tu lectura del tarot.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Hoy estás dispuesto/a a obtener la felicidad conyugal, amigo . Eres el/la amante ideal, la pareja perfecta, el Sol te llena de encanto mientras la Rueda de la Fortuna te ofrece suerte y éxito. Si no tienes pareja, da gracias a Cupido por enviar sus flechas con tanta precisión. Te espera un gran amor por poco que te dejes llevar.

En tu vida profesional, no puede haber nada mejor que la asociación de la Fuerza y el Sol para protegerte hoy. Estas dos cartas combinan energía y poder de realización en el trabajo. La puerta del éxito y la prosperidad está hoy abierta para ti. Te toca arriesgar con coraje y sobriedad. El éxito que esperas se encuentra sin duda al final del camino.

Tauro, así es tu lectura del tarot.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Hoy tu vida activa acarrea muchos imprevistos, como indica la alianza del Juicio y la Torre, amigo. Las sopresas se anuncian positivas, como el avanzar hacia los encuentros con confianza. Esta puede permitirte pasar definitivamente la página de un pasado sentimental que se ha hecho demasiado pesado, o vencer el aburrimiento que amenaza con lanzarse sobre tu vida amorosa.

En el aspecto profesional, tendrá lugar un acontecimiento inesperado o una decisión que te reconfortará. La tirada de la Templanza y del Juicio es señal de una mayor libertad de acción adquirida con buenos resultados. Continúa con esta confianza en ti y en tus capacidades y obtendrás el éxito deseado.

Géminis, así es tu lectura del tarot.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

¡Puf! La Torre y el Ahorcado no solucionan hoy tus asuntos del corazón, amigo. Hay tensiones, conflictos, incluso rupturas si no te separas un poco. La cosa es grave, pero no desesperada. Si es necesario, puede que el enojo o una pequeña separación te ayuden a comprender mejor tus sentimientos, y su amor será evidente en el rencuentro.

No olvides que no estás solo/a en el mundo, y menos en tu trabajo. Entonces, ¿por qué llevas esos aires de superioridad? La Torre y el Diablo te advierten que tu orgullo podría aislarte de tus compañeros e incitarles a que se intriguen para hacer fracasar tus proyectos. Hay que contar con los demás y no pensar siempre en primer lugar en tus intereses personales.

Cáncer, así es tu lectura del tarot.

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy, el Ermitaño y el Mundo agitan el espectro de la soledad sobre tu vida afectiva si sigues tratando tus amores con ligereza y superficialidad. Reflexiona sobre si tu pareja exige muestras de compromismo, pues en caso de rechazo por tu parte, él o ella podría hacer las maletas, amigo. Sé más expresivo y menos discreto.

En lo que a tu vida profesional se refiere, eres un Ferrari pero te obligan a conducir por una carretera secundaria. No puedes hacer nada, la energía que desprendes bajo la influencia el Carruaje es formidable pero encuentra obstáculos frente al Ermitaño. Este te pide que bajes el tono, que te tomes un tiempo para mirar el paisaje. Debes reflexionar antes de actuar.

Leo, así es tu lectura del tarot.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Bajo el aguijón del Diablo, hoy quieres proclamar tu amor a los cuatro vientos. Tienes mucha seguridad, orgullo y elocuencia, amigo. No puede decirse que la discreción te agobia. Esperemos que este despliegue de sentimientos no hiera la sensibilidad de tu pareja o le de la impresión de que te gusta montar un show, y que eres, por tanto, muy superficial.

En el trabajo, se favorecen hoy los intercambios y la comunicación. La asociación del Mundo y el Emperador es muy benéfica para todos aquellos que ejercen una profesión humana o de servicio al público. Tu comprensión hacia los demás se amplía y se afirma tu sentido para los negocios. Tienes los medios para convencer y valorar todos tus contactos, ¡aprovechalos!

Virgo, así es tu lectura del tarot.

Libra, así es tu lectura del tarot

El tarot dice que un impulso ciego te empujará hacia un amor imposible. Puede que te lances a los brazos de un desconocido y te encuentres al día siguiente en la cama de alguien que ni siquiera se acuerda de tu nombre. Cuidado con las desilusiones, amigo. La alianza del Loco y el Diablo te enseña que puedes perder la cabeza fácilmente.

En el trabajo, el Loco tiene tendencia a ponerte los nervios de punta durante todo el día. Por suerte, la Fuerza te acompaña y te evita caer en un caos desestabilizante. Consciente de la inconsecuencia de algunas personas que trabajan a tu lado, muestras tu buen sentido y tu objetividad para apartar a los perturbadores. ¡Bravo!

Libra, así es tu lectura del tarot.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

¡Demasiado es demasiado, amigo! Bajo la influencia de la Fuerza y del Carruaje, no sabes cómo ni cuándo va a parar esta impulsividad. Soltero(a), calma tu instinto de seducción y no confundas cantidad con calidad. Si tienes pareja, no dictes tu la ley y evita dirigir a tu pareja según tus deseos. Hay límites para la fogosidad y la pasión, límites que tienes tendencia a sobrepasar e ir demasiado lejos .

En el trabajo, eres brillante al ser maestro de tus energías. La Emperatriz, asociada con la Fuerza, te proporciona toda la determinación y la inteligencia necesaria para hacer evolucionar favorablemente tu situación. No solamente diriges con mano de hierro tus tareas cotidianas, sino que anticipas eventos. ¡Qué vitalidad! Pero cuidado con el golpe de cansancio al final del día.

Escorpio, así es tu lectura del tarot.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

En el amor, el Mundo y el Emperador dinamizan tu vida relacional, amigo. Hoy vas a conocer gente y tendrás la oportunidad de reforzar relaciones ya iniciadas también. La vibración de esta alianza es muy positiva para aquellos cuya vida amorosa vive momentos de mucha comunicación e intercambio. Si eres charlatán/a por naturaleza, vas a tener la posibilidad de dar rienda suelta a tu ocupación favorita.

Profesionalmente, ¿eres de los que venden la piel del oso antes de cazarlo? Al menos eso es lo que sugiere la tirada del Diablo y del Mundo. Es cierto, el éxito te espera, pero te ganarías la simpatía de los que te rodean si fueras menos fanfarrón/a. Pon champán a enfriar, pero no celebres tu victoria antes de tiempo.

Sagitario, así es tu lectura del tarot.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

En el amor, la Rueda de la Fortuna te prepara algunas buenas sorpresas, amigo. ¿Pero estás preparado/a para recibirlas como merecen? Nada es menos seguro que con los Enamorados, que te hacen dudar más que nunca. No te faltarán salidas, diversiones. Tienes que hacer callar tus dudas y aceptarlas con entusiasmo. ¡No dudes, avanza!

En el aspecto profesional, tu actividad se acelera bajo el dinámico efecto de la Rueda de la Fortuna que esconde la faceta negativa de la Muerte. Un proyecto termina pero otro se inicia inmediatamente después. Encadenas las citas una tras otra. Tómate un tiempo para relajarte y concentrar tus energías en una sola dirección o te agotarás.

Capricornio, así es tu lectura del tarot.

Acuario, así es tu lectura del tarot

En el amor, el Juicio te promete algunas sorpresas inesperadas, amigo. ¿Pero eres lo suficientemente abierto/a como para recibirlas como merecen? Todo es muy inseguro con los Enamorados, que te hacen dudar más que nunca. No faltarán salidas, diversiones, encuentros. Solo tu puedes hacer callar tus incertidumbres y aceptarlas con entusiasmo. Venga, un pequeño esfuerzo, muestra tu dinamismo.

En tu área profesional, este es un día ideal para adquirir conocimientos en todos los aspectos. Bajo la influencia del Juicio y el Sumo Sacerdote, tu curiosidad te abre nuevas perspectivas intelectuales o profesionales. Con calma y lucidez, podrás desarrollar un nuevo proyecto y ganar libertad de acción, especialmente si tu situación se encuentra en cierto estancamiento.

Acuario, así es tu lectura del tarot.

Piscis, así es tu lectura del tarot

¡Hoy tienes suerte en el amor, amigo! La Estrella y el Mago te proponen relaciones afectivas de color de rosa, encantadoras y tiernas. Esto podría llevarte a tener un nuevo encuentro si estás soltero/a. Si tienes pareja, estas dos láminas te aseguran un refuerzo de los lazos existentes. Sigue a tu guía, la buena Estrella te abre la puerta del éxito, por poco que confíes en ella.

En el trabajo, la suerte te acompaña a lo largo de todo el día. Bajo la influencia de la Rueda de la Fortuna y la Estrella, habrá oportunidades de éxito y cambio... Si buscas trabajo, por ejemplo, es el momento ideal para lanzarte. Si estás en contacto con algunos clientes, tienes los medios para pactar acuerdos y contactos. ¡Qué suerte!

Piscis, así es tu lectura del tarot.

