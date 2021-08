Tarot gratis para hoy 18 de agosto del 2021 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este miércoles 18 de agosto en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

Hoy podrías tratar de obtener el trabajo perfecto, posiblemente en un campo artístico o uno relacionado con las artes curativas. Es posible que tengas una posición específica en mente, o podrías considerar varias. Es importante pensar en todos los pormenores de todas las posiciones antes de lanzarte. Lo que crees que podría ser perfecto hoy podría tener aspectos ocultos que no conoces.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Un romance nuevo o existente podría asumir un aspecto espiritual que cree un vínculo más fuerte entre los dos. Las obras de los grandes maestros, tal vez algunos de tierras exóticas, inspiran un impulso creativo. La espiritualidad podría tomar una nueva importancia para ti. Es posible que desees pasar tiempo meditando o estudiando. La regresión a vidas pasadas o la meditación guiada pueden resultar esclarecedoras.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Los sueños y la meditación podría traer profundas emociones del pasado que han estado bloqueando tu crecimiento sin que te des cuenta. Tanto buscar como perdonar pueden adquirir una nueva importancia. La pasión romántica debe estar en su punto más álgido de todos los tiempos. Estas emociones también son susceptibles de servir de inspiración artística para que desees cambiar la decoración de tu hogar.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Si no tienes pareja, no te sorprendas si el romance se presenta ante ti hoy, tal vez en tu vecindario. Incluso si tienes pareja, conocerás a alguien nuevo. Es probable que conozcas a alguien especial fuera, al aire libre, y cerca de una multitud de personas. Por lo tanto, este no es un buen día para quedarse en casa, incluso si el clima es malo. Ve a ver lo que el Universo te tiene reservado.

Leo, así es tu lectura del tarot

Si no tienes pareja, no te sorprendas si el romance se presenta ante ti hoy, tal vez en tu vecindario. Incluso si tienes pareja, conocerás a alguien nuevo. Es probable que conozcas a alguien especial fuera, al aire libre, y cerca de una multitud de personas. Por lo tanto, este no es un buen día para quedarse en casa, incluso si el clima es malo. Ve a ver lo que el Universo te tiene reservado.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Hoy puedes invitar a alguien cercano a visitarte a casa, pero no cuentes con que esa persona sea capaz de hacerlo. Algo puede surgir. La decepción te podría causar melancolía, pero no dejes que saque lo mejor de ti. Invita a alguien más o canaliza esa energía en proyectos creativos o artísticos. De esa manera puedes disfrutar del día de todos modos.

Libra, así es tu lectura del tarot

Noticias de problemas relacionados con la enfermedad o el empleo de alguien que conoces pueden causar que te deprimas un poco hoy. Una carta cálida, amorosa o una llamada de alguien que está lejos puede animarte. Este es un buen día para escribir cartas noticiosas o visitar o llamar a las personas de las que no has oído hablar desde hace mucho tiempo. No dejes que las noticias tristes o el mal humor saquen lo mejor de ti.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

El exceso de gasto en artículos de lujo podría hacerte sentir la necesidad de apretarte el cinturón un poco. Esto podría hacer que sientas desánimo. No te culpes demasiado. Todos lo hacemos de vez en cuando. Abandona el desánimo y contacta a una amistad cercana o un amante. Vete a una obra de teatro, un concierto o una película. Tómate un tiempo para cualquier proyecto que hayas puesto en marcha.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Pequeños problemas familiares pueden hacer que te sientas triste hoy. Tal vez un miembro de la familia no está, o pueden haber habido algunas pequeñas disputas en tu hogar. Otros tal vez deseen invitar a tus amigos, pero puede que no sientas ganas de socializar en lo absoluto. Sumérgete en proyectos propios. Podría darte una sensación de logro, desactivando tu estado de ánimo abatido y disparando tu entusiasmo. ¡Pruébalo!

Capricornio, así es tu lectura del tarot

La enfermedad de un familiar o vecino podría hacer que sientas desánimo hoy. La noticia probablemente ha pasado por demasiada gente, por lo que podría no ser tan mala como te dijeron. El trabajo puede ir lento en tus propios proyectos, ya que podrías tener un bloqueo mental transitorio acerca de qué hacer a continuación. Tal vez deberías dejarlos de lado por ahora. Una vez que estén fuera de tus pensamientos conscientes, la solución puede venir de forma espontánea.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Amigos y grupos pueden demandar de manera excesiva tu tiempo. Como la persona generosa y con vocación de servicio que eres, tiendes a hacer lo que otros quieren. Esto está bien, pero no estás sirviendo a nadie al dejarles que se aprovechen de ti. También puedes delegar. Mantente como ayuda, pero no te excedas. Tendrás que guardar algo de energía para el futuro.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Otras personas adquieren particular relevancia hoy. El romance está muy presente en tu mente, ya sea en las amistades, las asociaciones empresariales o relaciones de todo tipo. Tus interacciones son cálidas, cordiales y de apoyo. Los sentimientos románticos se acercan a la intensidad de los cuentos de hadas. Esfuérzate por ver a todos como lo que realmente son y no como imágenes idealizadas.

