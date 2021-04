Tarot gratis para hoy 18 de abril ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 18 de abril en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, Así es tu lectura del Tarot

Hoy hay mucha inestabilidad en tu esfera afectiva, amigoamigo. Al actuar impulsivamente, incluso bajo la influencia de un flechazo, no prestas atención a los que comparten contigo tu vida cotidiana. Cuidado con la dispersión en los sentimientos, tu pareja o amigos podrían no comprender tus impulsos irracionales y tomar el camino de la independencia y la libertad.

Profesionalmente hablando, sueñas con volar con tus propias alas, con montar tu propia estructura, con no depender de nadie. La alianza de la Templanza y el Loco aumentan esta necesidad de autonomía. Comienza por tomar distancia para juzgar tus posibilidades de éxito. Roma no se hizo en un día, no servirá de nada querer precipitar los acontecimientos.

Tauro, así es tu lectura del tarot

La Templanza que hoy te representa está influenciada por el Diablo y tus sentimientos se incendian como la paja, amigo. Sin embargo, hay un cierto pudor que te permite moderar tus impulsos. No es momento de vivir una aventura sin futuro, pero aprovecha este arrebato de pasión para construir una relación sincera y sólida.

En el aspecto profesional, la tirada de la Luna y del Diablo indica que tienes mucha capacidad creativa, pero que un compañero o competidor intenta dominarte y, a lo mejor, apropiarse del fruto de tu trabajo. Si tienes una buena idea, no dejes que otro presuma de haberla tenido él. Si no defiendes tu talento, puede que corten la hierba bajo tus pies.

Géminis, así es tu lectura del tarot

En el amor, la prudencia es hoy tu palabra clave, amigo. No te comuniques con los unos y los otros sin haber reflexionado bien sobre lo que vas a decir. Bajo la influencia de la Sacerdotisa y la Emperatriz, eres a la vez abierto/a hacia los demás y reservado(a). Nada de charlatanería inútil con los amigos, nada de blabla con el ser amado, tu escuchas sabiamente y no tomas la palabra más que para lo esencial.

En el trabajo, se instalan sólidas y seguras bases bajo la influencia de la Emperatriz y la Justicia. Tu trabajo es regular, lógico; todo lo que emprendes y que intentas estabilizar favorecerá a tu situación en el futuro, en ese sentido avanzas hoy. ¡Felicidades!.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

¡Puf! La Torre y el Ahorcado no solucionan hoy tus asuntos del corazón, amigo. Hay tensiones, conflictos, incluso rupturas si no te separas un poco. La cosa es grave, pero no desesperada. Si es necesario, puede que el enojo o una pequeña separación te ayuden a comprender mejor tus sentimientos, y su amor será evidente en el rencuentro.

En el frente profesional, un cambio estructural inevitable o un acontecimiento inesperado y perturbardor te pone de nervios. La alianza del Juicio y la Torre indica que reaccionarás con impulsividad y agresividad, y podrías oponerte a las decisiones de tus jefes. No vayas demasiado lejos, pues tu actitud solo agravará una situación que, a priori, no te es favorable.

Leo, así es tu lectura del tarot

Tus deseos de independencia se debilitan hoy bajo la influencia del Emperador y el Loco, amigo, el bienestar en el amor ya no es sinónimo de libertad, sino de sinceridad y compartir. Después de atravesar un periodo de incertidumbre sentimental, tienes ganas de iniciar relaciones seguras, estables, y de implicarte en una historia de amor duradera. ¡Es la intención lo que cuenta!.

En tu actividad, este día está situado bajo el signo del éxito y el poder. El Mundo te abre las puertas del éxito mientras que el Emperador te permite saciar tu sed de conquista. Tus proyectos van por buen camino bajo la influencia de estos dos arcanos. Tu determinación se ve acompañada por una inteligencia muy delicada que te permite alcanzar tus objetivos.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Hoy no hay mucha ternura en tus relaciones afectivas, amigo. Simbolizado por la Justicia, tu entorno afectivo parece frío y distante. Por un lado, el Ermitaño que te representa no te invita a hacer grandes pruebas de afecto hacia las personas amadas. Parece que todo el mundo prefiere quedarse en su esquina, sin hacer ni decir demasiado. ¿Por qué no? Intenta de todas maneras dejar caer alguna palabra tierna.

En el trabajo, se divisa en el horizonte un acuerdo o un ascenso. El Mundo y la Justicia hacen evolucionar tu carrera en la buena dirección y te ayudan a alcanzar tus ambiciones. Pon tinta en tu pluma, pues podrías necesitarla para escribir un contrato o una carta de motivación. ¡Tienes el viento a tu favor!.

Libra, así es tu lectura del tarot

Es un día tranquilo y armonioso el que te espera en el amor, amigo. El Ermitaño y la Templanza contribuyen a extender tus sentimientos profundos y a revivir tus amistades más antiguas. Lejos de ser muy pasional hoy, conocerás la felicidad a partir de ciertas costumbres. Te espera un programa afectivo sin sorpresas, pero muy tranquilizador.

En el trabajo, tu desconfianza se encuentra con la Templanza para atenuar sus efectos. Tu entorno profesional sabe reconfortarte y te ofrece su apoyo para acabar con tus dudas y dificultades. Cuenta con las personas que comparten tus tareas cotidianas para que te ayuden a superar esta mala racha. ¡Hoy no estarás solo/a!.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

En el amor, no sabes ya a qué santo rezarle par recuperar tu serenidad, amigo. Eres desconfiado(a), indeciso(a), y prefieres ser reservado/a en cuanto se trata de comprometerte en lo sentimental. Desconfía de la alianza de los Enamorados y el Sumo Sacerdote, no puedes establecer un ambiente de confianza en las relaciones afectivas con esta actitud reservada.

En la esfera profesional, sin duda tendrás que elegir entre una actitud calmada o un deseo profundo de cambios. Los Enamorados siembran la duda, mientras que el Carruaje te empuja a actuar. En este contexto desestabilizante, más vale darse tiempo para reflexionar antes de lanzarte a hablar. Calma los caballos de tu carruaje, estás ante una bifurcación y es peligroso ir demasiado deprisa hacia un camino o el otro.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hoy tu vida sentimental sufre muchos altibajos y te obliga a ser prudente, amigo. Bajo la influencia de la Muerte, se presiente una ruptura con el pasado. Puede que alguien a quien amabas se aleje de ti sin saberlo tu siquiera. No cuentes demasiado con tu buena suerte para arreglar los problemas afectivos. Afronta tus responsabilidades, posees todas las armas para hacer girar la Rueda a tu favor.

En el trabajo, puede que sufras una transformación u optes por un cambio radical en tus costumbres laborales. Bajo la influencia de la Muerte, es hora de cambios, ya sean deseados o no. Puede tratarse de una ruptura con un antiguo compañero, o del abandono de un proyecto que ya no te interesa. Todo esto no será fácil de llevar, necesita adaptarte, pero sobre todo darle vuelta a la página.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Tus relaciones afectivas se fundan antes que nada en la reflexión y la perspicacia, amigo. Bajo la influencia de la Sacerdotisa y la Emperatriz, puedes contar doblemente con tu inteligencia para hacerte valer frente a los demás. Tu encanto es más intelectual que sensual, lo que no estropea nada, no te preocupes.

En el trabajo, un desacuerdo profesional retrasa tus proyectos. La tirada de la Torre asociada a la Sacerdotisa indica que te cuesta comunicarte con tu entorno. Se siente cierto malestar nacido de una recíproca incomprensión. No intentes que tus ideas se tengan en cuenta a la fuerza, no te sale bien. Toma distancia y busca soluciones alternativas.

Acuario, así es tu carta del tarot

Hoy confías en el poder del amor, amigo, pues tu encanto magnético te hace brillar, tanto en tu interior como en el exterior. La gente te cuenta sus confidencias, sabes reconfortar a las almas en pena y proporcionar preciosos consejos a tus amigos. Guiado/a por tu buena Estrella, emana de ti una Fuerza tranquila que atrae. Eres la luz, los demás las mariposas.

En el trabajo, este día te va a permitir imponer tus puntos de vista o proyectos con mucha diplomacia y coraje. Te sientes en posición de fuerza y con mucha confianza en lo que haces. Es el momento ideal para, por ejemplo, enfrentarte a un jurado, un cliente o para organizar entrevistas de trabajo si buscas empleo.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Hoy estás un poco tímido/a en el amor, amigo. La influencia del Mago y la Sacerdotisa no te empuja a ir hacia delante en tu vida amorosa. Aunque esto no sea un drama, no hay muchas posibilidades de que las cosas evolucionen positivamente hoy.

Cuando a trabajo se refiere, te sitúas de golpe en una posición de retiro. El Ahorcado es reflejo de lentitud en tu proceso activo: te falta audacia y sobre todo confianza en ti mismo/a. La Sacerdotisa revela mucha austeridad en el comportamiento de tu entorno profesional. Hay poca comunicación, poco compromiso. En este contexto restrictivo, conviene esperar días mejores para dar más de ti mismo/a.

