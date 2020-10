Tarot gratis para hoy 18 de Octubre ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Esto es lo que te depara hoy sábado 17 de octubre en el horóscopo del Tarot.

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 18 de octubre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy.

Aries, así es tu lectura del tarot

Es un día bajo el signo de la reflexión y la introspección. La alianza del Ermitaño y la Templanza indica que necesitas aislarte para ordenar tu vida en pareja, tu vida sentimental o tus relaciones afectivas. Cuidado con lo que hagas amigo, pues puede que tu entorno se sienta herido por esta necesidad de soledad y silencio. Deja tu puerta entreabierta.

En el trabajo, la alianza del Jucio y el Ermitaño crea un paisaje austero en el que te cuesta concretar tus ambiciones. Es verdad que algunos acontecimientos ajenos a tu voluntad retrasarán tus planes o limitarán el alcance de tus proposiciones. No te faltan ideas, pero éstas no son recibidas como esperabas. Mantén la confianza.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Tus deseos de independencia se debilitan hoy bajo la influencia del Emperador y el Loco, amigo, el bienestar en el amor ya no es sinónimo de libertad, sino de sinceridad y compartir. Después de atravesar un periodo de incertidumbre sentimental, tienes ganas de iniciar relaciones seguras, estables, y de implicarte en una historia de amor duradera. ¡Es la intención lo que cuenta!

En tu área profesional, una gran impulsividad y demasiada energía te condenan a cierta prudencia. La autoridad del Emperador, aliada a la energía de la Fuerza, te pone un velo ante los ojos haciéndote creer que todo está permitido. Pues no, amigo, hay límites que no puedes atravesar. No te creas invencible y evita las relaciones de fuerza, especialmente con tus superiores. Podrías tener una torpe caída.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Hoy tienes el alma a flor de piel, amigo. La Luna, que representa tu estado de ánimo, marca una sensibilidad exacerbada, gran imaginación, una visión romática de la relación amorosa. La Emperatriz es símbolo de realización, y el matrimonio de estos dos arcanos muestra una vida afectiva marcada por sentimientos compartidos y sinceros. Sigue tu intuición, no te equivocarás.

En tu vida profesional, la tirada de la Emperatriz y el la Muerte indica una transformación en tu actividad competitiva que pasa por una mejor comunicación con tu entorno. Debes expresar tus deseos sin imaginar cada vez que tus interlocutores no te van a escuchar. Tienes que liberarte de los esquemas preconcebidos para evolucionar en tu carrera en el sentido que te conviene.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

A pesar de tu pequeña tendencia a las dudas y a la indecisión, amigo, el contexto afectivo es más bien tranquilizador. El Emperador protege tus relaciones con el entorno: te apoyan, te respaldan, te protegen. Te sientes querido/a hoy, y todo esto te permite atenuar la importancia de las eternas preguntas que te haces.

En el trabajo, tu entorno profesional te impone una severa gestión de tareas. Bajo la influencia del Emperador, tus compañeros de trabajo o clientes se muestran muy autoritarios y rigurosos, lo que tiene tendencia a frenar tu audacia y tus iniciativas. No te tomes a mal esta crisis de autoridad y haz lo que te dicen sin quejarte demasiado, a pesar de todo, esto es positivo, contribuye a estabilizar tu situación.

Leo, así es tu lectura del tarot

Es una jornada nostálgica la que te propone el la Muerte y el Loco, amigo. Estas dos láminas te invitan a pasar la página de tu pasado sentimental, para reconstruir un amor totalmente nuevo. Pero antes de volver a empezar, quizá haya que sufrir las angustias de una ruptura. Ten el valor de pensar en esta solución, aunque te asuste.

En cuanto al trabajo, puede que ciertas cosas evolucionen en tu manera de enfrentarte a la rutina: cambio de actividad o de compañeros, reorganización del horario, cambios, acensos. ¡Nada es imposible bajo la influencia de la Muerte! Por suerte, la Emperatriz será tu guía a lo largo del día y te permitirá enfrentarte a esta evolución con habilidad.

Virgo, así es tu lectura del tarot

En el amor, tienes tendencia a actuar como un bulldozer en un campo de amapolas, amigo. Resultado: todo el mundo huye de ti. Ese es el mensaje del Ermitaño para hoy. No des rienda suelta a tu pasión, calma tu ardor y tu impulsividad si no quieres encontrarte solo/a delante de la televisión.

En el trabajo, la alianza del Jucio y el Ermitaño crea un paisaje austero en el que te cuesta concretar tus ambiciones. Es verdad que algunos acontecimientos ajenos a tu voluntad retrasarán tus planes o limitarán el alcance de tus proposiciones. No te faltan ideas, pero éstas no son recibidas como esperabas. Mantén la confianza.

Libra, así es tu lectura del tarot

Hoy no estás de humor para soportar un amor agobiante, amigo y si tu pareja se muestra posesiva, harás lo posible por poner las cosas en su sitio. La pareja formada por el Ahorcado y el Sol marca cierta irritación con relación a las obligaciones de la vida afectiva, y especialmente de la pareja. Estás preparado/a para hacer sacrificios por conservar tu libertad.

En cuanto a tu vida profesional, los acontecimientos que tendrán lugar reforzarán tu sentimiento de desánimo. Por más que te esfuerzas al máximo por hacer evolucionar tu situación o avanzar tus proyectos, tus peticiones no obtienen la respuesta deseada. La pareja formada por el Juicio y el Ahorcado indica que a tu entorno le cuesta tener confianza en ti. ¡Insiste!

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Hoy te cuesta perdonar, amigo. Tampoco te resulta facil sonreir o hacer carantoñas. La alianza de la Sacerdotisa y la Torre indica que te encierras en ti mismo/a, lo que se opone al desarrollo afectivo. Bueno, si eres incapaz de ser amable, mejor será que te aisles.

En el trabajo, una bella perspicacia te permite progresar rápidamente a lo largo del día. La Sacerdotisa y la Emperatriz desarrollan tu inteligencia y te predisponen a tener ideas claras. Es el momento de superar las pequeñas trampas que te esperan cada día o de poner fin a los conflictos con tu entorno que pueden frenarte en tu desarrollo.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hoy tienes la cara hasta los pies, amigo. La alianza de la Luna y la Torre indica que puede que haya contrariedades familiares o amorosas. En lugar de esconderte bajo tu caparazón, debes decir claramente lo que esperas de tus relaciones amorosas o afectivas. El peor enemigo es el silencio cuando hay conflicto.

En el trabajo, tienes tendencia a permanecer inactivo/a frente a las dificultades y dudas cuando tienes que tomar decisiones. Provocando una pequeña depre pasajera, la Luna y los Enamorados trabajan juntos para perturbar tu juicio y tu capacidad de reacción frente a los acontecimientos que se presentan. Te falta seguridad y dudas de tu eficacia. Resultado: no te sientes ni seguro/a ni eficaz hoy.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

En el amor, hoy necesitas aislarte, amigo. Entre el Ermitaño y el Ahorcado reina un ambiente cargado del que podrás huir siempre que juzgues tu propio comportamiento. No te escaparás del juego de los espejos; puede que el reflejo sea un poco desagradable, pero seá necesario para ver los defectos que tienes que corregir y mejorar así las relaciones con las personas amadas.

Hoy podrías cerrar la puerta de tu despacho, buscando con urgencia calma y soledad para reflexionar sobre tus proyectos, elaborar una estrategia, tratar un asunto delicado. La alianza de la Templanza y el Ermitaño indica que a tus compañeros de trabajo les costará comprender este mutismo repentino. No escatimes razones a la hora de explicarles tu necesidad de tranquilidad, es mejor que lo digas.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Ternura, alegría, dulzura. Hoy vas a conquistar el mundo, amigo . La Templanza se asocia maravillosamente con la energía de la Fuerza para ofrecerte un día idílico en el aspecto sentimental y amistoso. Lo tendrás todo en tus manos para seducir y ser seducido/a por tu pareja, tu pretendiente, tus padres, tus hijos, amigos. En resumen, no hay más que felicidad en el ambiente.

En cuanto a tu vida profesional, combinas dinamismo y dulzura, fogosidad individual y capacidad para escuchar. El Carruaje y la Templanza forman un tándem muy equilibrado que te permite avanzar con entusiasmo sin dejar a los demás tras de ti. Se favorecen los proyectos en equipo, los contactos con la clientela. Con un poco de persuasión, conseguirás que todo el mundo se monte en tu carro.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Hoy no hay más que movimiento a tu alrededor, amigo . Bajo la influencia del Carruaje, tu entorno afectivo está en plena ebullición. Dinámicos cambios, desplazamientos, salidas. ¿y tú? Tu te encuentras en medio de todo, un poco perdido(a), aislado(a), pero sin embargo, contento con seguir el movimiento. Seguramente solo eres pasajero/a en el Carruaje, y no su piloto, no diriges nada, te contentas con seguirle.

En el trabajo, da prioridad a los desplazamientos o pequeños viajes. Estarán especialmente protegidos bajo la doble influencia el Carruaje y el Sumo Sacerdote. Si no tienes la posibilidad de dejar tu lugar de trabajo, descuelga el teléfono y utiliza tus contactos. Serán muy productivos y enriquecedores en el futuro.