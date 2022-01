Tarot gratis para hoy 18 de enero del 2022 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este martes 18 de enero en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

Hoy estarás examinando temas del pasado. Quizás estés pensando en una vieja relación. Recordarás acontecimientos que ocurrieron cuando estabas con alguna persona. Estarás de un humor analítico, repasando las distintas lecciones espirituales que aprendiste a lo largo de los años. La reflexión sobre el pasado te proporcionará mayor sabiduría sobre cómo quieres que sea tu futuro.

Tauro, así es tu lectura del tarot

El panorama de la alineación de tus planetas te alienta a pasar algún tiempo a solas. La energía del día puede hacerte sentir un poco reflexivo. Pensarás sobre tu actual camino en la vida. Quizás estés considerando realizar algún cambio en tu situación laboral. O tal vez estés cuestionando tus opciones románticas. Este es un buen momento para explorar muchas posibilidades diferentes. Realiza una lista con tus metas y trata de dilucidar qué es lo que realmente quieres.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Tus emociones estarán por todos lados. Es mejor mantener una actitud positiva mientras tienes estos altibajos emocionales. Puedes exagerar tus reacciones ante acontecimientos o personas. Pero si puedes mantener tu sentido del humor, serás capaz de manejar cualquier desafío que aparezca. Lo más importante es no tomarse nada demasiado en serio. Para mañana, todos los sentimientos negativos habrán desaparecido y podrás ver las cosas de manera más objetiva.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Necesitarás concentrarte en ayudar a tus seres queridos. Si se aplica a ti, tus hijos pueden necesitar ayuda con sus tareas. O tu pareja puede necesitar que repares algo en el hogar. El servicio y la compasión se encontrarán realzados. Trata de darle una mano a los que la necesitan. Si eres soltero, podrías ofrecerte como voluntario en una iglesia local o centro comunitario. Tienes muchos talentos, y los demás apreciarán lo que tienes para ofrecer.

Leo, así es tu lectura del tarot

Con la influencia astral del día, pensarás en tus inversiones financieras. Harás una lista de inventarios u obligaciones que posees, y examinarás cómo funcionan. O puede que sumes tus ahorros y pienses cómo gastarlos. Si estás interesado en comprar una casa o invertir en otra propiedad personal, hoy puedes encontrar un plan realista. Sólo controla dos veces tus números antes de tomar una decisión final.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Hoy estarás preocupado/a por los costos límites. Los demás a tu alrededor soñarán acerca de hacer mucho dinero, atraer muchos clientes o publicidades. Tú estarás más concentrado/a en los costos básicos. Eres el que efectuará los cálculos para las ganancias y pérdidas potenciales. Con la energía astral de hoy, te será de ayuda si expresas esta parte práctica de tu persona. Por lo tanto no temas hacer preguntas y ten cautela.

Libra, así es tu lectura del tarot

Hoy pensarás en obtener un aumento salarial o una promoción. Con esta energía celestial, estarás ansioso/a de mejorar tu carrera. Quizás es hora de comenzar a ser más vocal con respecto a lo que deseas. Tiendes a trabajar duro, y para los demás es fácil tomar ventaja de tu tendencia a trabajar como una hormiguita. Di todo aquello que te parece inapropiado. Defiéndete y sigue adelante.

Escorpion, así es tu lectura del tarot

Hoy te sentirás bastante limitado/a. Quizás te sentirás cansado/a con un horario intenso que debes mantener en el trabajo. Cada minuto de tu día estará completo. Quizás necesites un descanso. Busca la manera de tomarte un tiempito para ti si puedes. Necesitas evaluar cómo pasas el tiempo y gastas tus energías. La alineación planetaria te ayudará a ganar claridad extra en este día.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Con la alineación planetaria, sentirás deseos de buscar nuevos caminos espirituales. Quizás te estás interesando en una nueva religión. Hoy podrías investigar este tema, leyendo literatura inspiradora o buscando artículos en internet. O tal vez sientas atracción por la metafísica. La astrología, quiromancia y numerología te pueden resultar interesantes. No temas consultar a alguien experto en estas áreas. Podrías descubrir cosas excitantes sobre estas técnicas antiguas.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Estarás algo olvidadizo/a, con la energía celestial en juego. Si necesitas recordar una cita importante, mantén tu agenda a mano. O, si debes regresar una llamada telefónica, asegúrate de hacerte tiempo en tu día para hacerlo. Tendrás la mente más clara si puedes tomarte descansos frecuentes durante el día. Tienes demasiadas cosas en tu mente en este momento, te resultará desafiante mantenerte concentrado. Pero puedes hacerlo si lo intentas.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Quizás descubras que tú y tu pareja tienen puntos de vista opuestos sobre algo. La energía celestial en juego enfatizará la diferencia entre ambos. Quizás se trate de que tú y tu pareja tengan formas distintas de manejar el dinero. O tal vez provienen de crianzas muy distintas. Es importante establecer un compromiso. Lo mejor será que se tomen un tiempo hoy para discutir sus puntos de vista. Con un poquito de esfuerzo, podrán llegar a un acuerdo.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Trata de no tomar ninguna decisión importante, con la influencia astral actual. Descubrirás que necesitas más tiempo para realizar una elección. Si estás decidiendo si seguir saliendo o no con alguien, deberás aún analizar bien tus sentimientos. O, si has estado pensando en realizar un cambio en tu carrera, deberás considerar las distintas opciones. Deberás buscar más información para asegurarte de que tomas el camino correcto.

