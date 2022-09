Tarot gratis para hoy 17 de septiembre del 2022 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

cTarot gratis para hoy 17 de septiembre del 2022 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino hoy viernes 17 de septiembre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

Hoy, a pesar de un contexto afectivo dinámico, no conseguirás deshacerte de un sentimiento de soledad y tristeza interior. Bajo la influencia del Ermitaño, sentirás la necesidad de aislarte, de reflexionar y poner en cuestión cada situación. Evidentemente, eso no contribuye al avance en tus relaciones, sobre todo si estás "a prueba" con un/a pretediente. ¡Sé positivo(a)!

Desgraciadamente debes soportar el humor desagradable de tu entorno laboral. Entre el Ahorcado que te representa y el Ermitaño que simboliza un contexto profesional poco reconfortante, no está prometida la alegría. No cuentes hoy con iniciar un trabajo en equipo. Más vale que actúes en solitario, pues la presencia de otros te molesta, y peor aún, ¡parece que es recíproco!

Tauro, así es tu lectura del tarot

Hoy habrá Justicia en tu vida afectiva, amigo. Respaldado/a por el Juicio y la Justicia, le juras fidelidad a tu pareja, haces oficial una relación, encuentras el equilibrio. No impones tus exigencias a la fuerza, sino con inteligencia y paciencia. ¡Nuestros mejores deseos de felicidad!

En cuanto a tu trabajo se refiere, puede que tengas hoy luz verde para algo que estabas esperando. La pareja la Muerte-Justicia indican que una situación se desbloquea, avanzas un paso y tu futuro profesional se inclina hacia la seguridad. Si has estado trabajando bajo contrato y tal está llegando a su fin, puede que tu empresa te ofrezca una posición permanente.

Géminis, así es tu lectura del tarot

A decir verdad, hoy tu universo afectivo te hace indiferente. Una gota ha colmado el vaso y prefieres despegarte para reflexionar calmadamente sobre la situación, lejos de la agitación y las pasiones. La alianza de la Sacerdotisa y la Muerte indica un encierro en ti mismo/a, amigo, etapa necesaria para avanzar hacia una posible reconciliación.

En tu área profesional, no te falta dinamismo ni voluntad para avanzar bajo la influencia del Carruaje. Pero la Sacerdotisa frena esta necesidad de acción pidiéndote tiempo para reflexionar. Ponle el freno, es una oportunidad para no meter la pata. Dejando hablar a tu impulsividad, no verás todos los problemas que debes solucionar.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Tus relaciones afectivas están hoy especialmente tranquilas, amigo. Tanto que puede que te sientas vencido/a por un sentimiento de gran serenidad y confort al final de la jornada. La Templanza, en asociación con la Sacerdotisa, anuncia sociabilidad en las relaciones, armonía y paz a tu alrededor. Déjate ganar por esta dulzura de los sentimientos y aprovecha mientras dure.

En tu ambiente laboral, dispones de una bella serenidad. La alianza de la Templanza y el Sumo Sacerdote te empuja hacia la tranquilidad de espíritu sin perjudicar tu eficiencia. Avanzas con calma, afirmando tu carácter sociable y tu buen humor. No hay duda de que alcanzarás los objetivos que te has fijado para este día.

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy no estás en la mejor forma dentro del aspecto afectivo, amigo. Por más que la Emperatriz busca tu sonrisa, tu te empeñas en apoyarte en el Ahorcado que consume tu buen humor y contraría tus relaciones. A pesar de la buena voluntad de tu entorno, las relaciones con las personas cercanas son vividas como obligaciones o cargas. Intenta superar todo esto si no quieres debilitar tus lazos afectivos.

Por otra parte, tu jornada profesional es rica en relaciones bajo la influencia del Loco y la Emperatriz, pero sobre todo, debes ser original en las proposiciones. Si te limitas, por facilidad o comodidad, al papel que se espera de ti, vas a encontrarte ahogado en peticiones. Hazte a un lado y te dejarán trabajar en paz en un proyecto que será diferente al que estás acostumbrado/a.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Te cuesta trabajo controlar hoy tu fogosidad natural. Los excesos del Diablo, apenas controlados por el arcano de la Justicia, marcan tus relaciones con una tendencia a la dominación. Deseas poseer a tu pareja, amigo, y obligarla a hacer tu voluntad. No es necesariamente la mejor estrategia para ganar o conservar el amor de una persona. Aprende esto para el futuro.

Por otra parte, la alianza de la Luna y la Justicia denota una vida activa muy desarrollada, pues se centra en la realización de proyectos creativos y sólidos. Tomas compromisos que aseguran tu porvenir y, liberado/a de ciertas responsabilidades, puedes dar vía libre a tu imaginación. Decides instaurar un sano equilibrio entre aspiraciones y obligaciones, sueño y realidad.

Libra, así es tu lectura del tarot

Hoy evolucionas en un universo afectivo alentado por los rayos del Sol y las llamas del Diablo, amigo. La pasión está a la orden del día. Cultivas grandes sentimientos, declaraciones apasionadas, intercambios tiernos y sensuales. Nada puede estropear los momentos de amor o intimidad que compartirás con personas cercanas. Por lo tanto, multiplica esos momentos.

Dentro de tu vida profesional, la alianza del Juicio y el Sol te lleva a las nubes. Tu brillo intelectual te permite brillar en la escena socio-profesional. Tu agudeza al analizar y tu creatividad hacen maravillas para iniciar proyectos audaces y motivadores para tus compañeros de trabajo. Te siguen con los ojos cerrados, pues emana de ti una confianza inquebrantable en el éxito de tus negocios.

Escorpion, así es tu lectura del tarot

Hoy quieres decirle cuatro verdades a tu pareja sin preocuparte de si le hieres o no, amigo. La tirada del Sol y la Torre aclara lo que hay de oscuro en ti: eres rencoroso/a. Puede que una actitud demasiado exigente de tu parte deje huellas imborrables.

Todo irá bien en el trabajo bajo la influencia del Sol y la Emperatriz. Dispondrás de una gran vivacidad fuera de lo normal que te permitirá superar los problemas cotidianos. Por otra parte, es un día excelente para hacer valer tu creatividad, pues tus innovadoras ideas tendrán efectos duraderos y positivos.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

¡Espíritu de contradicción en tu vida afectiva, amigo! El Emperador y la Sacerdotisa desarrollan un espíritu de crítica y ponen distancia entre tú y los demás. No puedes impedir oponerte a las ideas y maneras de tu entorno. Autoritario y de mal humor, puede que provoques las iras de tu pareja o un/a pretendiente. Un consejo: mantente al márgen de las discusiones.

Puede ser un día de éxito en el trabajo. El Emperador y la Emperatriz te abren una vía real hacia la estabilización de tu situación y la concretización de tus objetivos. Progresarás con determinación e inteligencia a lo largo del día. Puedes esperar conocer algunos éxitos en tu entorno profesional. ¡Se presiente una promoción!

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hoy no estás muy seguro/a de tus decisiones o iniciativas en el amor, amigo. Por suerte, el Mago te aporta un soplo de aire nuevo a través de un encuentro o un acontecimiento fortuito que te abre otras perspectivas. Aprovecha la ocasión que se te presenta de salir de tus incertidumbres. No hay por qué hacerse tantas preguntas.

En el trabajo, se perfila un nuevo acuerdo en el horizonte. La firma de un contrato, la obtención de un préstamo, un protocolo de venta con un cliente. ¡todo es posible! Bajo la influencia de la Justicia y el Mago, has de saber que posees las cualidades requeridas para abordar las novedades con seriedad, lógica e inteligencia, en todo caso, sabes sopesar los pros y los contras, y decidir con lucidez.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Hoy, tu seducción está al más alto nivel en tu vida sentimental, amigo . El poder creativo del Juicio, asociado al dinamismo de la Rueda de la Fortuna, te ofrece muchas oportunidades de éxito. Si estás libre, ¡hazte un regalo! Si tienes prospecto, diviértete pero no vayas demasiado lejos para evitar los problemas. Todo esto es muy divertido, pero no demasiado serio.

Presta atención a los acontecimientos inesperados que podrían hacer evolucionar tu situación en tu área de profesión. El Juicio trae buenas noticias y la Fuerza te ofrece toda la energía y voluntad necesarias para aprovechar tu suerte. Si te procuras los medios y abres los ojos, este día podría dar un giro muy gratificante.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Hoy te apetece conocer gente nueva, incluso irte de viaje para cambiar de aires, amigo. La dinámica de la asociación del Carruaje y la Estrella te impulsa hacia nuevos horizontes afectivos y sensuales. Tus conversaciones se presentan apasionantes pues tendrás la sensación de vivir aventuras totalmente inéditas.

En el trabajo, da prioridad a los desplazamientos o pequeños viajes. Estarán especialmente protegidos bajo la doble influencia el Carruaje y el Sumo Sacerdote. Si no tienes la posibilidad de dejar tu lugar de trabajo, descuelga el teléfono y utiliza tus contactos. Serán muy productivos y enriquecedores en el futuro.

