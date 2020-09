Tarot gratis para hoy 17 de septiembre ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 17 de septiembre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy.

ARIES, así es tu lectura del tarot

Hoy puedes esperar tener un encuentro clave, amigo. El Juicio anuncia una renovación de tu vida afectiva, mientras que la Luna exacerba tu sensibilidad y emociones. Quieres creer en el amor perfecto y dedicas a ello todas tus energías. Cuidado con no poner el listón de tus aspiraciones demasiado alto. Al buscar a la persona ideal, a veces pasamos de largo a la que nos hará felices.

Explota en tu vida activa las nuevas ideas que nacerán en ti hoy bajo la influencia de la Muerte y del Juicio. Algunas iniciativas lo bastante originales podrían impulsarte. Eres capaz de imaginar una estrategia que aumentará tu libertad de acción y, sin duda, tus beneficios. No dudes en quebrarte la cabeza para encontrar una solución.

TAURO, así es tu lectura del tarot

Hoy brillas desde tu interior, amigo. La alianza del Sol y la Templanza es símbolo de armonía, de seducción y felicidad. Estás seguro/a de los sentimientos de los que te rodean y eso te permite expresar los tuyos sin miedo. Parece que nada puede ensombrecer tu mirada, eres feliz y se nota.

En tu actividad profesional, la alianza de las energías positivas del Diablo y el Sol indican éxito o ascenso social. Tus compañeros reconocerán tus cualidades de líder, tu espíritu de decisión, tu inteligencia estratégica. Atraviesas por una fase de éxito que va a acelerar tu carrera. ¡No cambies nada, eres perfecto/a!

GÉMINIS, así es tu lectura del tarot

Hoy hay un conflicto entre lo que buscas en lo más profundo de ti y lo que realmente vives. Tanto si aspiras a más tranquilidad o más dinamismo en tus relaciones, siempre se produce lo contrario. Desconfía de la perturbadora influencia del Loco, amigo. Si sueñas con una cena para dos esta noche, ¡quítate de encima a los vecinos.

Profesionalmente, tu rutina te lleva por el camino de la amargura y sueñas con que un gran cambio haga que todo se tambalee para liberarte de tus cadenas y, sobre todo, de tu jerarquía. ¡Provoca tú los acontecimientos! Si tienes confianza en tus capacidades para recuperarte, nada te impide montar tu propia organización. ¡Si se quiere, se puede!

CÁNCER, así es tu lectura del tarot

Eres dinámico/a en el amor, amigo, tanto, que podrías avanzar hacia una nueva oportunidad afectiva. Has de saber que los Enamorados te situarán ante una elección: frenar tu Carro y continuar sabiamente por tu camino habitual, o cambiar de ruta hacia un destino incierto. Prudencia en la pareja, ésta podría no apreciar este humor vagabundo.

En tu área profesional, el adoptar una actitud reservada para reflexionar mejor sobre algo es una cosa, pero el olvidar cumplir tus responsabilidades es otra muy distinta. Bajo la influencia de los Enamorados y el Sumo Sacerdote, el peligro te come terreno: huyes de las discusiones y los problemas para evitar tomar partido. Debes estar más seguro/a de ti mismo/a si quieres que las cosas avancen.

LEO, así es tu lectura del tarot

¡Menuda frialdad hoy en tus relaciones amorosas! Aceptas de mala gana las discusiones íntimas, apenas escuchas a tu corazón, rechazas las invitaciones a comer o cenar con encantadora compañía. En resumen, no andas muy sociable que digamos, amigo. La alianza de la Templanza y de la Muerte marca una sensibilidad que se inclina por la amistad y no por el amor.

Por otra parte, tu actividad profesional se desarrolla en un ambiente de armonía y confianza favorable al trabajo en equipo. La alianza de la Estrella y la Templanza es señal de creatividad, de saber hacer y de diplomacia. No haces nada que pueda perjudicar tu entorno profesional y esta preocupación por la equidad te hace ganar muchas simpatías. Preséntate a las elecciones, saldrías elegido/a sin duda alguna.

VIRGO, así es tu lectura del tarot

A pesar de las dificultades pasajeras, la situación de tu vida sentimental es más bien buena, amigo, bajo la protección del arcano de la Estrella que templa lo que hace mal la Torre. Provocas a tu compañero/a, pero el o ella sabe que se trata de una escapatoria sin mala intención. En efecto, lo que buscas es calor y reconciliación. No vayas demasiado lejos.

En el trabajo, la suerte te acompaña a lo largo de todo el día. Bajo la influencia de la Rueda de la Fortuna y la Estrella, habrá oportunidades de éxito y cambio... Si buscas trabajo, por ejemplo, es el momento ideal para lanzarte. Si estás en contacto con algunos clientes, tienes los medios para pactar acuerdos y contactos. ¡Qué suerte!

LIBRA, así es tu lectura del tarot

¡Hoy vivirás el amor con todo sentimiento! La alianza de la Fuerza y el Diablo auguran relaciones apasionadas, aceleración de los latidos de tu corazón, relaciones intensas. ¡Qué buen programa, amigo! Pero no agobies a tu pareja con tantos cariñitos, declaraciones y besos. Si no moderas tus impulsos, puede que la agotes y consigas el efecto contrario del que buscabas.

En tu área profesional, muestras una firmeza y una autoridad a prueba de fuego que te permiten dirigir con maestría tus proyectos. La Fuerza y el Emperador te apoyan en tus esfuerzos, gestionas tus proyectos con mano maestra, las inversiones son ordenadas con inteligencia y las relaciones interprofesionales son estables. ¡Nada te detendrá!

ESCORPIO, así es tu lectura del tarot

Hoy te cuesta muchísimo seguirle el ritmo a tu entorno afectivo, amigo. El Ermitaño que te representa se opone al Diablo, que simboliza el ambiente general. Frente a los sentimientos apasionados que te demuestran los demás, tu ofreces una imagen más bien tierna de ti mismo(a). Tienes la sensación de estar excluido(a), de no formar parte de un grupo. Venga, olvídate de tus preocupaciones y únete a la fiesta.

Profesionalmente, el Mundo y el Diablo te transforman en un/a lobo/a ambicioso/a. Orgullos/a seguro/a de ti mismo/a, no dudas en poner la zancadilla a tus rivales para alcanzar tu objetivo e intentas brillar por tus talentos personales, sin tener en consideración el ego de tus compañeros de trabajo. Si todo sale bien, no hay problema. Si no, cuidado.

SAGITARIO, así es tu lectura del tarot

Hoy tus amores se sitúan bajo el signo de la amistad y la ternura, amigo. Protegidos por la Templanza y la Emperatriz, tus relaciones afectivas son agradables y prometedoras. Soltero(a), tendrás encuentros variados fundados en el amor/amistad que te llenan de felicidad, mientras que en pareja, estás dispuesto/a y preparado/a para seguir al otro hasta el fin del mundo. ¡Es posible que todo esto te abra nuevas expectativas!

En el trabajo, tu desconfianza se encuentra con la Templanza para atenuar sus efectos. Tu entorno profesional sabe reconfortarte y te ofrece su apoyo para acabar con tus dudas y dificultades. Cuenta con las personas que comparten tus tareas cotidianas para que te ayuden a superar esta mala racha. ¡Hoy no estarás solo/a!

CAPRICORNIO, así es tu lectura del tarot

Hoy abres nuevos espacios para la comunicación en tu vida afectiva, amigo. El Mago y el Sumo Sacerdote trabajan juntos para ofrecerte la oportunidad de tener nuevos encuentros. Tu sentido de la escucha y tu entusiasmo favorecen el inicio de relaciones agradables y prometedoras para el futuro. ¡Se audaz, no sufrirás decepciones!

En otro terreno, tu jornada de trabajo se desarrolla con fluidez en el buen entendimiento y con inteligencia. Bajo la influencia de la Templanza y del Mago das muestras de un verdadero espíritu de cooperación que favorece todas tus empresas. Tienes un sentido excepcional para la escucha y te preocupa el compromiso que supondría la promesa de un ascenso merecido. ¡Sigue así!

ACUARIO, así es tu lectura del tarot

Evolucionas en un ambiente afectivo benévolo y seguro hoy, amigo. "No hay más que orden y belleza, lujo, calma y voluptuosidad", te recita dulcemente el duo formado por la Templanza y la Estrella. Tus relaciones se desarrollan a través de intercambios sinceros y profundos. Las personas cercanas hacen ver lo que te quieren de forma desinteresada, lo que refuerza tu amor por ellos y la confianza en ti.

En el trabajo, si tienes proyectos profesionales u objetivos que alcanzar, es el momento de aprovechar. El Mago, asociado con la Templanza, te apoya en todas tus tareas. Una sana dinámica te anima y tu razón calma la inquietud de tu imaginación. Resultado: un excelente potencial para obtener resultados muy positivos en tu vida profesional.

PISCIS, así es tu lectura del tarot

¡Luces, cámara, acción! Llevado por el Carruaje y el Jucio en una visión optimista y entusiasta del amor, interpretas "Un hombre y una mujer", versión siglo XXI. Tendrás nuevos encuentros, tu corazón se embala con la mínima sonrisa, y te cuesta concentrarte. ¡Alto ahí, amigo, no vayas tan deprisa!

En el trabajo, da prioridad a los desplazamientos o pequeños viajes. Estarán especialmente protegidos bajo la doble influencia el Carruaje y el Sumo Sacerdote. Si no tienes la posibilidad de dejar tu lugar de trabajo, descuelga el teléfono y utiliza tus contactos. Serán muy productivos y enriquecedores en el futuro.