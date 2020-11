Tarot gratis para hoy 17 de noviembre ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Conoce cómo te irá el día de hoy lunes 17 de noviembre en el tarot gratis.

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 17 de noviembre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

Hoy se te promete felicidad y armonía. El Sumo Sacerdote y el Sol te ofrecen relaciones serias y fluidas. No necesitas grandes cosas para ser feliz, amigo. Te bastan pequeñas atenciones de las personas cercanas para sentirte querido/a y devolver toda la ternura de la que eres capaz.

Tu día laboral irá con calma y eficiencia. Si atraviesas dificultades en tus tareas cotidianas, alcanzarás tus objetivos con total serenidad. Tu energía y poder de análisis te ayudarán a saber cómo y cuándo actuar para acabar con los problemas y aprovechar las oportunidades. ¡Perfecto!

Aries, Así es tu lectura del Tarot

Tauro, así es tu lectura del tarot

Hoy tu vida activa acarrea muchos imprevistos, como indica la alianza del Juicio y la Torre, amigo. Las sopresas se anuncian positivas, como el avanzar hacia los encuentros con confianza. Esta puede permitirte pasar definitivamente la página de un pasado sentimental que se ha hecho demasiado pesado, o vencer el aburrimiento que amenaza con lanzarse sobre tu vida amorosa.

En el ámbito profesional, el éxito te invita a su mesa bajo la forma de una feliz noticia que te trae la tirada del Sol asociado a la carta del tarot del Juicio. Todo se conjuga en tu vida activa para favorizar la concretización de tus proyectos, la conclusión de tus planes y el éxito de tus empresas. Pon champán a enfriar, puede que celebres una gran victoria.

Tauro, Así es tu lectura del Tarot

Géminis, así es tu lectura del tarot

Hoy el Mago y el Ermitaño te piden que no te lances en locas empresas amorosas, amigo, pues tu despreocupación podría jugarte malas pasadas. Muéstrate paciente y prefiere el retiro antes que enfrentarte a cualquier forma de evolución. Ésta no se fundará en sólidas bases y podría desilusionarte en el futuro. Un consejo, elige la soledad hasta esta noche.

En tu área profesional, tus impulsos e iniciativas se ven frenados en un contexto socio-profesional poco dinámico. Tu fantasía, iniciada por la Rueda de la Fortuna, concuerda mal con la frialdad y proteccionismo del Ermitaño. Conviene que moderes tus pretensiones y aprendas a calmar tus impulsos. Como dice el refrán, "la paciencia es la madre de la ciencia", así que no le des importancia a los retrasos.

Géminis, Así es tu lectura del Tarot

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Hoy corres el riesgo de desarrollar ansiosas actitudes, incluso violentas, que tu entorno afectivo no comprenderá, amigo. Bajo la influencia de la Torre, demasiada impulsividad te conducirá a usar palabras demasiado francas, demasiado abruptas. Eso podría provocar conflictos que te costará superar. Sé prudente..

En tu área profesional, se ven muchos imprevistos y dificultades que te desestabilizan. La Torre y los Enamorados te ponen en una situación socio-profesional muy delicada, llena de dudas y de oposiciones. Susceptible y agresivo/a, te costará mucho creer que no todo el mundo te quiere y no dudarás en entrar en conflicto con quien ose a ponerse en tu camino. Debes controlar tus emociones, sino, prepárate para la catástrofe.

Cáncer, Así es tu lectura del Tarot

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy, amigo, está todo negro. Te encuentras sentimientalmente en una situación a la que no le ves más salida que la soledad y el sufrimiento. La tirada del Ahorcado y de la Muerte marcan un sentimiento de desánimo que rápidamente se transformará en depresión. O aceptas hacer enormes sacrificios, o partes de cero. Tienes que decidir.

En el trabajo, te encontrarás en una situación muy incómoda. El Ahorcado y el Sumo Sacerdote te despistan en vez de darte los medios para satisfacer tus ambiciones. Evita las confrontaciones con un superior y retrasa toda discusión relativa a comprometerte. Hoy traes la cabeza al revés y no puedes analizar cada situación como debieras.

Leo, Así es tu lectura del Tarot

Virgo, así es tu lectura del tarot

Jornada sombría en el aspecto afectivo, amigo. Ni el Ermitaño que te representa, ni el Ahorcado que simboliza el contexto sentimental, te ayudarán a vivir relaciones agradables con los que amas. Por el contrario, vivirás momentos de soledad y decepciones. Es verdad que es un poco triste, pero te permitirá relativizar las cosas de menor importancia.

Profesionalmente, vas hacia una verdadera desmotivación bajo el impacto del Loco y el Ahorcado. Tus proyectos están bloqueados, no avanzan como se preveía y sientes que el desánimo se instala en ti. No te rindas. No por tener un mal día hay que abandonar la idea de alcanzar tu objetivo. ¡Ánimo!

Virgo, Así es tu lectura del Tarot

Libra, así es tu lectura del tarot

La alianza de la Estrella y el Sol colma hoy tus deseos sentimentales, amigo. La persona amada se esfuerza por darte gusto y viceversa, satisfaces su más mínimo deseo. Una poderosa corriente de entendimiento y armonía se instala en tus relaciones y refuerza los lazos que los unen. Todo es orden y belleza, lujo, calma y voluptuosidad. Has de saber aprovechar estos privilegiados momentos

Hoy, el trabajar será un placer que dará gusto, debido a la energía positiva de la alianza del Diablo y la Estrella. La pasión te anima en todo lo que haces. Presenta tus proyectos, buscas clientes, diriges a tu equipo. El éxito está al final del camino porque tus métodos de trabajo motivan a tus compañeros. Conserva esta confianza y llegarás lejos.

Libra, Así es tu lectura del Tarot

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Hoy la tirada sentimental no es excelente. La alianza de la Torre con la Muerte indica que atraviesas una fase de destrucción previa a la fase de reconstrucción que te devolverá la sonrisa. ¿Te viene a la cabeza una antigua historia, amigo? Recuerda que hay que romper con el pasado doloroso antes de empezar con otras cosas. ¡Libérate!

En tu área profesional, se ven muchos imprevistos y dificultades que te desestabilizan. La Torre y los Enamorados te ponen en una situación socio-profesional muy delicada, llena de dudas y de oposiciones. Susceptible y agresivo/a, te costará mucho creer que no todo el mundo te quiere y no dudarás en entrar en conflicto con quien ose a ponerse en tu camino. Debes controlar tus emociones, sino, prepárate para la catástrofe.

Escorpio, Así es tu lectura del Tarot

Sagitario, así es tu lectura del tarot

El ambiente no es hoy muy brillante en el amor, amigo. Entre el Ermitaño y la Sacerdotisa, no te queda más que llorar o esconderte en una esquina para huir de tus dudas. Ninguna de estas dos láminas consigue que te abras a los demás. Es momento de introspección y puesta en tela de juicio. Aprovecha esta soledad para revisar algunos de tus comportamientos hacia las personas que amas.

Por otra parte, tu vida profesional activa se ve amenazada por algunos retrasos o contrariedades que tendrán el don de impacientarte. No te pongas nervioso/a inútilmente y busca la ocasión de sopesar los pros y los contras de cada proyecto que emprendas. Es el mensaje de la Sacerdotisa y el Emperador: los obstáculos y retrasos engendran la paciencia creada por la reflexión.

Sagitario, Así es tu lectura del Tarot

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hoy no estás de humor para soportar un amor agobiante, amigo y si tu pareja se muestra posesiva, harás lo posible por poner las cosas en su sitio. La pareja formada por el Ahorcado y el Sol marca cierta irritación con relación a las obligaciones de la vida afectiva, y especialmente de la pareja. Estás preparado/a para hacer sacrificios por conservar tu libertad.

Por otra parte, parece que tus proyectos profesionales están bloqueados por el momento. La alianza de la Estrella y del Ahorcado indica una situación de espera muy frustrante. No te faltan ideas, pero no dispones de los medios para ponerlas en marcha. Tu margen de maniobra es reducido y no confían en ti como mereces. No te desesperes y sigue esforzándote.

Capricornio, Así es tu lectura del Tarot

Acuario, así es tu lectura del tarot

Hoy te encuentras en un ambiente caluroso y amistoso, amigo. La alianza de la Estrella y de la Muerte indica que posees los medios para volver a sonreir, incluso después de una dolorosa historia que te ha dejado un sabor amargo. Por fin encuentras cierta armonía con tus amigos y contigo mismo/a. ¡Sigue por ese camino!

Por otra parte, te encanta tu actividad profesional y te aporta muchas satisfacciones y oportunidades de progreso. Bajo la benévola influencia del Juicio y la Estrella, despliegas energías positivas que consigues canalizar en prometedores proyectos. Te preparas para poner todos tus esfuerzo e inversión personal para alcanzar tus objetivos. Sigue así, tu voluntad será recompensada.

Acuario, así es tu carta del tarot

TE PUEDE INTERESAR:Significado de las cartas del Tarot “LA TEMPLANZA”

������ Conoce más acerca del significado de las cartas del tarot: “7 de bastos”. ������https://t.co/2U0cbdFZl1 — La Verdad Noticias (@LvdNoticias) October 9, 2020

Piscis, así es tu lectura del tarot

Puede que hoy se vean frustradas tus esperanzas amorosas y que se imponga en ti la idea de una separación. La alianza de la Muerte con la Estrella es señal de una crisis sentimental aguda que te hace sentirte muy infeliz y sensible. No intentes nadar contracorriente o retener al que ha decidido irse, amigo. Incluso si sabes que te va a costar mucho reponerte.

En el trabajo, puede que sufras una transformación u optes por un cambio radical en tus costumbres laborales. Bajo la influencia de la Muerte, es hora de cambios, ya sean deseados o no. Puede tratarse de una ruptura con un antiguo compañero, o del abandono de un proyecto que ya no te interesa. Todo esto no será fácil de llevar, necesita adaptarte, pero sobre todo darle vuelta a la página.

Piscis, así es tu lectura del tarot

¿Qué está pasando en México? ¡Justicia para Alexis! Síguenos en Google News y mantente informado.