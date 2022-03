Tarot gratis para hoy 17 de marzo del 2022 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino hoy jueves 17 de marzo en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

Tu carrera está adquiriendo un nuevo rumbo y el cambio es positivo. La configuración celestial de hoy está disciplinando tu mente y trayéndote suerte y prosperidad a tu economía con la ayuda de esta nueva estructura. Aprovecha esta oportunidad para formular un plan realista para el futuro. Trabajar de adentro hacia fuera es una manera efectiva de hacer las cosas.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Cuando se trata de tu trabajo y tu vida cotidiana, tienes un sentido mucho más agudo del tiempo y sus limitaciones. Se consiente de cuánto tiempo pasas durante ciertas cosas y pregúntate si realmente vale la pena el esfuerzo que pones en ello. La energía astral en juego de hoy sugiere que debes incluir más creatividad en tu escenario laboral.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Prácticamente todo lo que hagas hoy tendrá una fuerte carga emocional que no será fácil ignorar. Hasta la transacción más sencilla en un cajero automático te hará percatarte de ese hombre alto y morocho que logra que, de pronto, tu corazón se hinche de entusiasmo. Deja que la energía astral de hoy colme tu día de pasión y encuentros sensuales aun cuando menos los esperes.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Ahora las oportunidades están en el lugar adecuado para que puedas tomarlas. Descubrirás que las conexiones espirituales con alguien cercano son muy importantes para ti gracias a la energía astral en juego. Tienes una voluntad poderosa y descubrirás que, bajo estas circunstancias, puedes hacer prácticamente todo lo que deseas. Piensas en un plano más elevado que la mayoría.

Leo, así es tu lectura del tarot

Tu hogar y familia van a jugar un mayor papel que de costumbre hoy gracias a la energía astral en juego. Vas a restaurar una mayor sensibilidad y simpatía hacia los integrantes de esa área de tu vida. Es posible que una lenta restructuración esté ocurriendo en este momento. Agrégale un poco de creatividad y verás que tus esfuerzos no han sido en vano.

Virgo, así es tu lectura del tarot

El romance y la auto-expresión creativa son extremadamente importantes para ti en este momento. Si no encuentras una salida para esta energía y deseo, vas a enloquecer. Trabaja para satisfacer esta necesidad de manera creativa. Tu apasionamiento y creatividad son demasiado preciosos para desperdiciarlas. El aspecto en juego de hoy te indica que juegues un rol activo en esta parte de tu vida.

Libra, así es tu lectura del tarot

A pesar de que puedes proyectar una personalidad bastante sobria y exigente últimamente, por debajo de todo, eres una persona romántica - especialmente hoy bajo la configuración planetaria imperante. Ábrete y acepta el amor que te espera cuando te sintonices en tu lado femenino y sensible. Hay mucha energía poderosa y gratificante que está allí esperando por ti.

Escorpion, así es tu lectura del tarot

La comunicación y fuertes lazos entre amigos son las cosas que te darán satisfacción hoy. Realiza un enfoque más artístico de la realidad. Recuerda que tu creas el mundo en el que vives. Hazte responsable de ti y de tus acciones. Recuerda que la felicidad es una decisión que debes tomar a diario. Trabaja dentro del marco y luego ve más allá con la ayuda del aspecto en juego de hoy.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Este es un buen momento para realizar algún trabajo creativo pero con una pizca de estructuración. Debes adoptar disciplina en tus prácticas. Considera establecer un horario semanal para ti mismo/a que sea como una cita. Reserva este momento para actividades artísticas y úsalo para cultivar tu creatividad. La alineación celestial de hoy te pide que pienses más seriamente sobre tus talentos para las artes y todos los campos creativos.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Tu trabajo hoy podría requerir la ayuda de otros, así que no dudes en pedir las cosas cuando las necesites. La restructuración de tu hogar o situación familiar también puede ser necesaria en este momento. Busca en tu corazón las respuestas a preguntas profundas e importantes. La alineación astral de hoy te pide que tengas más disciplina con respecto a ciertos aspectos de tu vida. No disimules más. Admite cuando no sabes la respuesta.

Acuario, así es tu lectura del tarot

La re-estructuración de tu sociedad con los demás podría ser el foco del día. Al principio, puede requerir disciplina de tu parte pero te darás cuenta que eventualmente es para mejor. La energía celestial en juego de hoy te facilita la transición a la fase siguiente de tu relación. Recuerda que es de vital importancia que tengas honestidad y apertura con los demás en este momento de modo que estén todos del mismo lado con respecto a la sociedad.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Vas a tener que enfocar tus finanzas de manera más estructurada si vas a soportar el frenesí de gastos que ocurrirá durante las próximas dos semanas. Deja que la creatividad florezca en tu vida cotidiana y redescubrirás una mayor pasión por la vida. El aspecto en juego hoy te ayuda a incorporar la disciplina con el arte. Esta es una combinación de fuerzas muy poderosa e inspiradora.

