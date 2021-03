Tarot gratis para hoy 17 de marzo ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 17 de marzo en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, Así es tu lectura del Tarot

Puede que hoy una agradable sorpresa alegre tu vida sentimental, amigo. El Juicio y la Sacerdotisa se ponen de acuerdo para que vivas un acontecimiento capaz de hacer evolucionar tu estado de ánimo, y por tanto, tu rutina afectiva. Puede tratarse de un seductor encuentro si vives solo(a), o de una novedad en tus relaciones con la persona amada si vives en pareja. ¡Estate preparado para aprovechar todas las oportunidades!.

Presta atención a los acontecimientos inesperados que podrían hacer evolucionar tu situación en tu área de profesión. El Juicio trae buenas noticias y la Fuerza te ofrece toda la energía y voluntad necesarias para aprovechar tu suerte. Si te procuras los medios y abres los ojos, este día podría dar un giro muy gratificante.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Hoy el Mago y la Justicia te provocan la necesidad de estabilidad, seguridad, incluso de legalizar una situación, en tu vida afectiva. Tendrás más necesidad que de constumbre de estar tranquilo/a en el amor, amigo. Cuidado con ser demasiado exigente con la persona a la que amas. No olvides que Roma no se hizo en un día.

En el aspecto profesional, la alianza de la Torre y la Justicia es señal de un litigio que podría terminar ante los tribunales. La denuncia de un contrato, la anulación de un acuerdo, incompatibilidades de humor con tus superiores, no te libras de un conflicto que podría desembocar en ruptura. Trata de evitar las reacciones violentas y coléricas porque eso no haría más que agravar la situación.

Géminis, así es tu lectura del tarot

¡Todo va muy bien, Señora Emperatriz! Hoy, la dama del Tarot se asocia con el Mundo para duplicar tu encanto y hacer de ti el ser más simpático de la tierra, amigo. Conversas mucho, quieres saberlo todo de las personas cercanas, entenderlo todo sobre el amor, y , sobre todo, seducir con inteligencia al mundo que te rodea.

Con tanta seguridad y motivación en tu actividad profesional, encadenas reuniones sin sentir la más mínima fatiga o pérdida de entusiasmo. La tirada del Diablo y de la Emperatriz denota fe en tus proyectos. Tienes los medios para hacer progresar tus asuntos y para alcanzar los objetivos fijados. Despliega tu diplomacia en tus relaciones e irás todavía más lejos.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

No te fíes hoy de los demás, amigo. La alianza del Diablo y la Luna muestra una situación problemática, un ambiente eléctrico, un riesgo de estafa. Corres el riesgo de enamorarte de la persona incorrecta o de dejarte seducir por alguien que no tendrá intenciones muy claras. En efecto, puede que el Diablo te juegue malas jugadas. ¡Ten prudencia!.

En tu área profesional, inviertes toda tu energía para alcanzar un acuerdo, convencer a un cliente, terminar un proyecto. La Tirada de la Templanza y el Diablo es señal de un espíritu de inciativa sólido. No dudarás en mostrar la riqueza de tus talentos, pero sin presumir demasiado. Con el suficiente tacto y voluntad conseguirás realizar tus ambiciones.

Leo, así es tu lectura del tarot

En el aspecto amoroso, este día podría estar marcado por una ruptura más o menos definitiva con un elemento del pasado afectivo, amigo. Ruptura con un lugar, un objeto o una persona, provocada por tu firme voluntad de estabilizar tu situación sentimental. El la Muerte te provoca la necesidad de cortar por lo sano, mientras que el Emperador te da la voluntad para hacerlo. Puede que seas firme, demasiado quizá, frente a las decisiones determinantes en el amor.

En cuanto al trabajo, puede que ciertas cosas evolucionen en tu manera de enfrentarte a la rutina: cambio de actividad o de compañeros, reorganización del horario, cambios, acensos. ¡Nada es imposible bajo la influencia de la Muerte! Por suerte, la Emperatriz será tu guía a lo largo del día y te permitirá enfrentarte a esta evolución con habilidad.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Hay mucha soledad en tu vida privada, amigo. Bajo la influencia conjunta del Ermitaño y la Justicia, necesitas seguridad y calma para inclinar la balanza hacia el lado del amor. Tomas la decisión de encerrarte en ti mismo/a para poner orden en tu situación. Tranquilízate, no pierdes nada con el cambio, de todas maneras, el contexto afectivo no es muy alegre y no favorece relaciones muy abiertas.

En el trabajo, no es el momento ideal para expresar tus ideas y deseos. El Sumo Sacerdote y el Ermitaño te invitan a poner orden en tu situación, a reflexionar para buscar soluciones a tus eventuales dificultades. Si tienes la oportunidad, intenta aislarte hoy. Cierra la puerta de tu oficina y cuelga este cartel: "No molestar, estoy reflexionando".

Libra, así es tu lectura del tarot

Puede que hoy se vean frustradas tus esperanzas amorosas y que se imponga en ti la idea de una separación. La alianza de la Muerte con la Estrella es señal de una crisis sentimental aguda que te hace sentirte muy infeliz y sensible. No intentes nadar contracorriente o retener al que ha decidido irse, amigo. Incluso si sabes que te va a costar mucho reponerte.

En el trabajo, corres el riesgo de enfrentarte a profundas transformaciones en tu universo profesional. La Muerte es señal de que las cosas van a cambiar. Puede que todo esto te perturbe, incluso te bloquee momentáneamente, pero ten confianza en el futuro. Las situaciones cambian y evolucionan para abrir nuevas perspectivas.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Hoy sientes tentación a encerrarte en tu caparazón para hacer un viaje interior iluminado por la asociación de la Sacerdotisa y el Sol. ¡Qué pena, amigo! No te interesa abrirte, compartir la riqueza de tu imaginación y tus ideas con los demás. Sal de ese encierro y no seas tan modesto/a. Tienes mucho que ofrecer.

En el trabajo, los retrasos y los obstáculos retrasan tu desarrollo a lo largo del día. Provocados por los Enamorados y la Sacerdotisa, estos inconvenientes generan en ti serias dudas. Aunque esto pueda parecerte hoy difícil, oblígate a expresar tus angustias y tus inquietudes hacia tu entorno profesional o familiar. Puede que los consejos te ayuden a salir del agujero.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hoy no soportas la idea de verte encerrado/a en un universo afectivo agobiante, amigo. Necesitas aire, soledad y reflexión para poner en orden tus sentimientos. Las obligaciones de la vida conyugal te agobian y sueñas con pasar algunos días tu solo lejos de la rutina cotidiana.

Por otra parte, parece que las cosas evolucionan de forma insegura en tu vida activa. El Loco, quien gobierna este aspecto de tu vida hoy, hace tu entorno profesional más sensible al desánimo. Tienes la sensación de que eres abandonado/a, que la gente huye de sus responsabilidades. Por suerte, la Justicia que te representa te garantiza un buen sentido práctico. ¡uf!.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hoy puede haber un cambio de orientación imprevisible en tu vida sentimental, amigo. La Rueda de la Fortuna favorece la suerte y la expansión, mientras que el Sumo Sacerdote desarrolla tus facultades de adaptación y juicio. Se dan todas las condiciones para que se presenten buenas oportunidades que sabrás aprovechar. ¿Quizá un flechazo a la vuelta de la esquina?.

En tu área de trabajo no faltarán oportunidades de éxito o cambios bajo la influencia de la Rueda de la Fortuna. Tu comportamiento dubitativo o desconfiado podría impedirte obtener todos los beneficios. Un exceso de prudencia o falta de confianza en ti o en tus interlocutores podría hacerte perder ocasiones de aprovechar la situación. Te arrepentirás.

Acuario, así es tu carta del tarot

Hoy te muestras muy disponible y flexible en el amor, amigo. El Mundo te abre a los demás, aceptas todas las invitaciones y tienes mucha capacidad para hacer nuevos amigos. La Fuerza te permite evitar a las personas que podrían hacerte perder el tiempo. ¡Aprovecha y diviérte!.

En el trabajo, se favorece todo tipo de relaciones y desplazamientos con el Mundo y el Carruaje. Tu voluntad sin tacha y tu entusiasmo serán tus armas para alcanzar cierta forma de éxito al final del día. Te toca hacer uso de los contactos iniciados hace tiempo u organizar un pequeño desplazamiento profesional para buscar nuevos mercados o nuevos clientes.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Puede que hoy una agradable sorpresa alegre tu vida sentimental, amigo. El Juicio y la Sacerdotisa se ponen de acuerdo para que vivas un acontecimiento capaz de hacer evolucionar tu estado de ánimo, y por tanto, tu rutina afectiva. Puede tratarse de un seductor encuentro si vives solo(a), o de una novedad en tus relaciones con la persona amada si vives en pareja. ¡Estate preparado para aprovechar todas las oportunidades!.

En el aspecto profesional, tendrá lugar un acontecimiento inesperado o una decisión que te reconfortará. La tirada de la Templanza y del Juicio es señal de una mayor libertad de acción adquirida con buenos resultados. Continúa con esta confianza en ti y en tus capacidades y obtendrás el éxito deseado.

