Tarot gratis para hoy 17 de julio del 2021 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este sábado 17 de julio en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

Vas a tener que dejar de lado tu habitual actitud de sargento y simplemente dejar que el día se desarrolle por sí mismo. Por mucho que lo intentes, ni siquiera tú serás capaz de dirigir los eventos del día. Puedes descubrir que tu atención está dividida entre varios proyectos. No es un día desagradable sino inconexo. Mantén apertura a todas las posibilidades. Puede que te sorprenda cómo salen las cosas.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Trabajas duro para alcanzar tu meta de independencia financiera. Todo indica que vas por buen camino. Hoy, puedes recibir una noticia que haga que te des cuenta que no estás allí todavía. Tal vez algún familiar llame para decirte que ya no eres su único heredero. Tal vez tu saldo de inversiones muestra un rendimiento pobre. Esto no es lo que esperabas, pero aún estás en el camino correcto. Sólo podrías necesitar un poco más de tiempo para llegar a tu destino.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Será un día ocupado pero feliz. Es probable que pases la mañana haciendo tareas y, en general, entreteniéndote en casa. No te sorprendas si un amigo aparece inesperadamente por la tarde con una noticia importante que compartir. Podrías pasar la noche investigando en la biblioteca o en la computadora. Parece que las noticias de tu amigo despiertan tu curiosidad acerca de un tema en particular.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Este podría ser un día bastante intenso para ti. Tu mente está llena de argumentos para novelas que quieres escribir e ideas de formas para racionalizar la producción en el trabajo. ¿No tienes un interruptor para "pausas”? Te podrías beneficiar de tomarte un poco de tiempo para un descanso muy necesario. Descubrirás que puedes aquietar tu mente, simplemente tomando un poco de té y permaneciendo inmóvil durante diez minutos. Llámala meditación o pausa, pero permítete esta pequeña indulgencia.

Leo, así es tu lectura del tarot

Tienes mucho que agradecer. ¿Por qué no sales esta noche y lo celebras con amigos? Olvídate del trabajo y de los problemas familiares y pásala en grande. Disfruta como en los viejos tiempos. Te mereces esa pausa. Si no aprovechas esos momentos cuando tienes la oportunidad, te arriesgas a convertirte en alguien que solo piensa en el trabajo a costa de otros grandes placeres de la vida.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Puedes superar la intensidad de las energías planetarias de hoy haciendo un esfuerzo consciente por mantener una actitud positiva. Distráete con las tareas del hogar. No te olvides también de reservar algo de tiempo para la diversión. A medida que trabajas en casa, para darte un capricho cada pocas horas, una taza de chocolate caliente o una charla en el teléfono le agregarán una nota positiva al día.

Libra, así es tu lectura del tarot

No te tomes cualquier información que recibas hoy literalmente. Es probable que fallas técnicas te persigan durante todo el día. Tu estado de cuenta puede ser incomprensible. Podrían aparecer facturas con un cero adicional. Que no te entre el pánico. Haz algunas llamadas telefónicas e indaga en toda la información. Hagas lo que hagas, no dejes que esto te arruine el día. Todo va a solucionarse. Relájate, pon los pies en alto y disfruta de un capuchino.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

No te creas totalmente cualquier cosa que escuches hoy. Es posible que recibas una noticia bastante preocupante, pero antes de reaccionar con frustración, lee la letra pequeña. La noticia en realidad no puede ser tan mala. De hecho, ¡puede incluso no ser verdad! Respira profundamente, exhala un suspiro de alivio y luego vuelve a tu rutina normal.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Lo más probable es que recibas una noticia desagradable hoy. Quizás haya cambios que se produzcan en el trabajo que leas en el periódico de la mañana. O podría ser que recibas una llamada telefónica con una noticia inquietante acerca de un viejo amigo. Tendrás que tomarte la información con calma y no dejar que arruine tu día. Con la intensidad de las energías planetarias en juego, estás en riesgo de reaccionar exageradamente.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Este podría ser un día de problemas y averías técnicas. Es frustrante, sin duda, pero también un poco más divertido. Todo lo que tocas, desde la computadora a la máquina de lavar, parece crujir y temblar antes de finalmente romperse. Al parecer, hoy tienes el toque opuesto al de Midas. Por favor, no te lo tomes como algo personal. En vez de eso, utilízalo como una excusa para hacer algo fuera de lo común con tu tiempo.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Hoy es un día muy social, con un fuerte énfasis en el intercambio de información. Si vas a asistir a una fiesta esta noche, ten receptividad a cualquier persona que conozcas. Es probable que llegue alguien nuevo que tendrá un impacto significativo en tu vida. Puede ser que esa persona te hable de una oportunidad profesional. Es incluso posible que esta persona se convierta en un interés romántico. ¡Nunca se sabe!

Piscis, así es tu lectura del tarot

