Tarot gratis para hoy 17 de Octubre ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Esto es lo que te depara hoy sábado 17 de octubre en el horóscopo del Tarot.

Aries, así es tu lectura del tarot

Hoy, bajo la influencia del Ermitaño, no te encuentras a gusto en tus relaciones afectivas, amigo. La gente que te rodea te llena de cuidados y gestos amables, y eso te llega a lo más profundo de tu corazón. La Estrella, que simboliza el contexto sentimental, es de lo más agradable. Te quieren, te escuchan y te perdonan tus pequeños errores del día.

En tu actividad profesional das muestras de mucha inteligencia, transparencia e intuición bajo la luminosa influencia del Sol y la Estrella. Posees todas las cualidades que te permitirán superarte para alcanzar tus objetivos y encaminar tus proyectos hacia un éxito total y arrollador. Haz uso de tu carisma y seguridad para motivar a tus compañeros de trabajo o socios.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Hoy pueden hacerse o decirse cualquier cosa, amigo. ¡Eres la indulgencia personificada! La alianza del Papa y la Estrella indica una gran clemencia, salpicada de benevolencia y generosidad. Gracias a tu flexibilidad, te adaptas a todas las situaciones y personalidades. Esto te hace simpático/a, pero a lo mejor demasiado pasivo/a.

En el trabajo, tampoco hay un ambiente demasiado entusiasta. Por suerte, tu entorno profesional muestra su comprensión y bondad bajo la influencia del Sumo Sacerdote. Puedes contar con los demás para subirte la moral y apoyarte llegado el caso. No dudes en seguir los consejos de los que comparten contigo las preocupaciones cotidianas, podrían ser muy útiles.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Con el Ahorcado, que hace de aguafiestas, este día está lejos de ser positivo en el aspecto sentimental, amigo. Plantado/a en tus posiciones, te cuesta admitir los comportamientos negativos de tu entorno o pareja. Todo esto provoca dificultades en la comunicación, que algunos salgan heridos. No tomes hoy ninguna decisión definitiva, aunque tengas muchas tentaciones, e intenta más bien tranquilizar la situación.

En el trabajo, te encontrarás en una situación muy incómoda. El Ahorcado y el Sumo Sacerdote te despistan en vez de darte los medios para satisfacer tus ambiciones. Evita las confrontaciones con un superior y retrasa toda discusión relativa a comprometerte. Hoy traes la cabeza al revés y no puedes analizar cada situación como debieras.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

¡Cuidado hoy con la impulsividad en el amor, amigo! Por más que la Sacerdotisa intenta frenar los impulsos del Carruaje, tu te lanzas sin reflexionar en nuevas aventuras. Si estás soltero(a), eso podría darte hermosas satisfacciones al final del día. Pero si vives en pareja, tómate tu tiempo para hacerte una pregunta esencial: ¿está el otro/a dispuesto/a a seguirte en tus arrebatos?

En el trabajo, tienes tendencia a confundir dinamismo y precipitación. Bajo la influencia de la Fuerza y el Carruaje, vas deprisa tomando decisiones y actuando, demasiado, incluso. Cuidado con los errores de juicio y malas elecciones. Sin mirar a dónde se va, se puede confundir de camino.

Leo, así es tu lectura del tarot

Aspiras hoy a mucha serenidad en el amor, amigo. ¿Pero estás seguro/a de estar haciéndolo todo para conseguirlo? Bajo la turbadora influencia de la Luna, puede que te falte claridad y confianza en ti en los tiernos mensajes que transmites, en especial en los dirigidos a la persona amada. No dejes lugar a la equivocación o a ambigüedades. Tus palabras deben reflejar tus pensamientos y deseos.

Profesionalmente hay expectativas de cambio, acuerdos, ascenso, luz verde. Es posible que esta situación, simbolizada por la alianza de la Muerte y de la Luna, dure algún tiempo. Ten paciencia, toda precipitación será perjudicial para tu avance. Debes demostrar a los demás que sabes controlarte y mantener la sangre fría.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Hoy te sientes muy familiar, amigo. La cariñosa Luna y la Justicia, llenas de rectitud, refuerzan tus sentimientos afectivos "legítimos". Tienes ganas de compartir tus actividades creativas con tus hijos, de ayudar a tus padres a resolver un conflicto, de intervenir en la vida de las personas cercanas para mostrarles que te preocupas por su bienestar. Sin embargo, cuidado con mostrarte demasiado indiscreto/a.

En el aspecto profesional, la alianza de la Torre y la Justicia es señal de un litigio que podría terminar ante los tribunales. La denuncia de un contrato, la anulación de un acuerdo, incompatibilidades de humor con tus superiores, no te libras de un conflicto que podría desembocar en ruptura. Trata de evitar las reacciones violentas y coléricas porque eso no haría más que agravar la situación.

Libra, así es tu lectura del tarot

Si tu relación llega a un punto crítico, amigo, la tirada de la Justicia y la Torre indica que puede presentirse la idea de una separación o divorcio. Si no quieres que la situación se envenene o alcance un punto sin retorno, habrás de ser más flexible y tolerante.

Por otra parte, tu jornada profesional es iluminada por cierta certeza, por fin llegas a un acuerdo que pondrá fin a largas dudas. La situación se aclara, tu futuro se construye sobre sólidas bases y retomar la confianza que te faltaba últimamente. La alianza del Loco y la Justicia es la prueba de que sales de un periodo de incertidumbre.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Hoy confías en el poder del amor, amigo, pues tu encanto magnético te hace brillar, tanto en tu interior como en el exterior. La gente te cuenta sus confidencias, sabes reconfortar a las almas en pena y proporcionar preciosos consejos a tus amigos. Guiado/a por tu buena Estrella, emana de ti una Fuerza tranquila que atrae. Eres la luz, los demás las mariposas.

En el frente laboral, el Mundo y la Fuerza te impulsan a la cima de la montaña. Nada te parece imposible, y todo el mundo reconoce tu talento. ¡Se huele una gratificación! Surfea la ola sin escrúpulos, pues este éxito sólo te lo debes a ti mismo/a y a tus esfuerzos.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hoy se embala tu vida amorosa, empujada hacia la cima de la felicidad por la Rueda de la Fortuna y el Juicio. Un nuevo encuentro reclama tu atención y ya te imaginas a ti mismo/a en un poster de "love story" exaltante y feliz. Calma tu entusiasmo, amigo, pues tu tirada indica que este flechazo podría no ser más que una ilusión.

En el trabajo, las cosas evolucionan favorablemente para ti. La Rueda de la Fortuna te propone sorpresas y buenas noticias, mientras que la Justicia te guía y te permite tomarte estos cambios con seriedad. Todo esto es muy positivo, pues combinas suerte y eficacia. Es el momento ideal para aprovechar una buena oportunidad y hacer evolucionar favorablemente tu situación financiera.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Puede que hoy una agradable sorpresa alegre tu vida sentimental, amigo. El Juicio y la Sacerdotisa se ponen de acuerdo para que vivas un acontecimiento capaz de hacer evolucionar tu estado de ánimo, y por tanto, tu rutina afectiva. Puede tratarse de un seductor encuentro si vives solo(a), o de una novedad en tus relaciones con la persona amada si vives en pareja. ¡Estate preparado para aprovechar todas las oportunidades!

En el ámbito profesional, el éxito te invita a su mesa bajo la forma de una feliz noticia que te trae la tirada del Sol asociado al Juicio. Todo se conjuga en tu vida activa para favorizar la concretización de tus proyectos, la conclusión de tus planes y el éxito de tus empresas. Pon champán a enfriar, puede que celebres una gran victoria.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Tu vida amorosa se bloquea, frena, se estanca, amigo . Bajo la influencia de la Torre, no hay descanso en tus relaciones con las personas amadas. Los obstáculos se suceden. Por suerte, dispones de una tenacidad y un coraje a prueba de bombas bajo la influencia de la Fuerza. Es el momento de mostrar que tu ternura y sinceridad son más fuertes que todo eso.

En el frente profesional, un cambio estructural inevitable o un acontecimiento inesperado y perturbador te pone de nervios. La alianza del Juicio y la Torre indica que reaccionarás con impulsividad y agresividad, y podrías oponerte a las decisiones de tus jefes. No vayas demasiado lejos, pues tu actitud solo agravará una situación que, a priori, no te es favorable.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Hoy te cuesta mucho dejarte llevar por los impulsos del corazón, amigo. Sin embargo, no te faltan bajo la dinámica influencia de la Fuerza. Pero parece que tu entorno tiene dobles intenciones y no te aporta seguridad. Dudas de la franqueza de algunas personas de tu entorno afectivo y no te animas a liberar del todo tu espontaneidad.

Por otro lado, tu profesión está sometida a influencias contradictorias. Por una parte, el Mundo te abre puertas, te llena de ambición y te ofrece el éxito. Pero por otra parte, los Enamorados ponen en tu cabeza una bomba de retardo. Te hace dudar de ti, del futuro, de tu capacidad para manejar tus proyectos. ¡No te dejes desanimar!