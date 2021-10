Tarot gratis para hoy 16 de octubre ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 16 de octubre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy. ¡La Verdad Noticias te trae tu predicción!

Aries, así es tu lectura del tarot

Aries, así es tu lectura del tarot.

Hoy te encuentras muy sociable, amigo, tu caracter se presta a la amistad y el amor. La alianza del Mago y la Templanza es indicio de un encuentro si es que eres soltero/a; y de una relación armoniosa con tu pareja si ya la tienes. Todo va bien cuando pones de tu parte.

En el terreno profesional acabas de pasar por una prueba que te ha dejado un gusto amargo. La alianza de la Muerte y del Mago indica que es hora de olvidar esta mala experiencia para lanzarte en la búsqueda del éxito. Sal de tu letargo, sé emprendedor/a y tu situación mejorará rápidamente. ¡Añade un poco de tu buena voluntad!

Tauro, así es tu lectura del tarot

Tauro, así es tu lectura del tarot.

Nudos en el estómago, vuelcos de corazón; la Rueda de la Fortuna y la Fuerza estimulan hoy tu apetito sexual, amigo. Si tienes pareja, te empuja hacia la persona amada una verdadera atracción magnética. Soltero/a, puede que tu corazón se te salga del pecho por una persona que vayas a conocer. Es posible que tengas un flechazo, abre los ojos.

En el aspecto profesional, la combinación de la Torre y la Fuerza indican, por una parte, que habrá cambios estructurales, y por otra, que sentirás agresividad en tu entorno. Podría decirse que eres director de personal que puede despedir a parte de su equipo. Sin llegar hasta ese punto, puedes esperar una viva oposición a tus métodos de trabajo que puede que te obligue a cambiar de sistema.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Géminis, así es tu lectura del tarot.

Hay tanta luz y alegría hoy en tu vida sentimental, amigo que ¿cómo no te vas a dejar llevar? El taciturno Ermitaño que te representa no te invita a expresar tu buen humor natural, pero el contexto afectivo es tan cálido a tu alrededor bajo la influencia del Sol, que no aguantarás mucho tiempo una actitud retraida. Déjate guiar por la luz que desprenden los que te aman.

En el trabajo, ¡hay euforia en el aire! Bajo la influencia conjunta del Sol y el Sumo Sacerdote, estás resplandeciente y todo te parece posible. Éxito, felicidad, ascenso, son la clave de tu jornada. No tienes más que tender la mano para recoger los frutos de tu paciencia y tu trabajo. ¡Felicidades!

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Cáncer, así es tu lectura del tarot.

¡Tu vida sentimental está en plena efervescencia! Entre la Fuerza, que te llena de energía, y la Emperatriz, que te guiña un ojo para llevarte a su terreno, puedes contar con un verdadero magnetismo en el amor, amigo. Atraes a los demás dando el primer paso y tu entorno afectivo responde positivamente. Sólo te queda concretar.

En cuanto a tu profesión, todo va de maravilla. La Rueda de la Fortuna te ofrece personalmente dinamismo y oportunidades, mientras que la Emperatriz te propone encanto e inteligencia en tu universo socio-profesional. Es un día ideal para acercarte a los que te pueden ayudar en tu carera. ¡Saca tu agenda y haz uso de tus contactos!

Leo, así es tu lectura del tarot

Leo, así es tu lectura del tarot.

Hoy no confías en nadie. Ni en ti, ni en las personas cercanas, amigo. Si crees que es este un estado de ánimo constructivo, te equivocas. El tarot dice que la tirada de los Enamorados y la Muerte te sitúan ante una difícil elección, pues pisas terreno desconocido. Da crédito a las palabras de los demás, te ayudará a tomar una buena decisión.

En el trabajo, no puedes apoyarte hoy en nada ni en nadie. El humor de tu entorno es incierto, nadie se atreve a tomar decisiones a tu alrededor. Ante esta apatía general y esta incapacidad de tomar el toro por los cuernos, el Ermitaño te invita a desandar lo andado y hacer una pausa. No es el momento de tomar la iniciativa, es momento de soledad y reflexión.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Virgo, así es tu lectura del tarot.

En el amor, dudas de todo y de todo el mundo hoy, y puede que tengas razón. El Diablo es señal de pasiones turbadoras, de maquinaciones y artimañas. Los Enamorados te hacen desconfiar y te hacen elegir entre varias opciones. No dejes que abusen de ti, amigo, no juzgues a la gente como mejor de lo que son, pues en tu entorno afectivo, los hay que intentan desplazarte, ¡estate atento(a)!

En el terreno profesional, se adivina un cambio de orientación en el horizonte. La tirada de la Muerte y del Diablo indica que toda modificación de tu estado actual te permitirá ir más alto y más lejos. Si tienes ambición, no dudes en cambiar la tirada para evitar la rutina que te atribuye un papel que ya no te conviene.

Libra, así es tu lectura del tarot

Libra, así es tu lectura del tarot.

Tus relaciones afectivas se fundan antes que nada en la reflexión y la perspicacia, amigo. Bajo la influencia de la Sacerdotisa y la Emperatriz, puedes contar doblemente con tu inteligencia para hacerte valer frente a los demás. Tu encanto es más intelectual que sensual, lo que no estropea nada, no te preocupes.

En tu esfera profesional, las cosas necesitan más tiempo de lo normal para aclararse. La Sacerdotisa pone el freno a tus iniciativas y te pide reflexión antes de cada acción. Sin embargo, la tenacidad y coraje bajo la influencia de la carta de la Fuerza, te permite alcanzar tus objetivos al final del día. ¡La perseverancia es hoy tu arma!

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Escorpio, así es tu lectura del tarot.

Hoy tu vida sentimental y afectiva está sometida a la voluntad del Mago y el Juicio que te reserva algunas sopresas muy agradables, amigo. Mantente abierto/a a los cambios y acepta los acontecimientos inesperados que podrían producirse. Éstos se presentan alegres en el plano afectivo y personal, así que no tengas miedo de responder a una invitación de un/a desconocido(a). ¡Asombro garantizado!

En el aspecto profesional, puedes creer en tu buena Estrella y tomar las oportunidades que el Mago te ofrece en bandeja de plata. Hay inteligencia y creatividad en tu manera de tratar los problemas, de presentar tus ideas o de seducir nuevos clientes. Tu espíritu abierto te permite adaptarte a toda nueva situación de manera brillante.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Sagitario, así es tu lectura del tarot.

Hoy te montas en la Rueda de la Fortuna para dar la vuelta alrededor del Mundo. Pero está feliz agitación podría hacerte perder la cabeza y el punto de referencia, amigo. No aceptes dos invitaciones para dos fiestas que son a la misma hora, por ejemplo. Así no llegas a ninguna parte.

En el trabajo, estás en buena posición para hacer progresar tu situación. La Rueda de la Fortuna añade suerte a la inteligencia que ya posees gracias a la Emperatriz. Si esperas algún resultado, un ascenso o una señal del destino para que las cosas avancen, puede que hoy sea el día en el que se presenten las oportunidades. Abre bien los ojos.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Capricornio, así es tu lectura del tarot.

Hoy la Estrella te llena de optimismo en el amor! Frente a la Justicia que representa tu estado de ánimo, La Estrella te hace ver la vida de color de rosa y te coloca en armonía contigo mismo(a). Abre los ojos, pues puede que algunas corrientes positivas y muy prometedoras te conduzcan hacia el amor, especialmente si vives solo(a). Parejas, es momento de pasión y nuevos proyectos.

En el trabajo, la Estrella y la Emperatriz te facilitan el día. Eres dinámico/a, voluntarioso/a, pero no avanzas sin tener en cuenta tu entorno profesional. Tu buena estrella te proporciona una mayor conocimiento de ti mismo/a y de los demás, y te permite adoptar actitudes justas para hacer que ceda toda adversidad y presión. ¡Vas por buen camino!

Acuario, así es tu lectura del tarot

Acuario, así es tu lectura del tarot.

Hoy, a pesar de un contexto afectivo muy prometedor bajo la influencia de la Fuerza, no conseguirás superar tus dudas y preguntas, amigo. ¡Qué pena! Tu entorno está ahí para afirmar tu amistad y tu amor. ¿Por qué no escuchar las palabras tiernas que te dirigen? Necesitarás la perseverancia de tu entorno para recuperar hoy la confianza.

En el trabajo, el enfrentamiento de la Justicia y la Fuerza provoca cuestiones de naturaleza práctica. Más fiel que nunca a tus principios, te enfrentas a difíciles elecciones para restablecer cierta igualdad en tus tareas. Estas decisiones no incluyen necesariamente a todos los individuos de tu equipo y algunos se enfadan. Cuidado con los conflictos de interés y con el ego de cada uno si trabajas en equipo.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Piscis, así es tu lectura del tarot.

Hay felicidad en el aire en el amor, amigo. La Estrella te guía hacia la alegría, y el Carruaje te lleva. Te sientes en muy buena forma, demuestras tu entusiasmo y tu entorno afectivo responde con un cariño sincero. Ya estés soltero/a o vivas en pareja, has de saber que esta jornada está cargada de esperanza y armonía sentimental.

Por otra parte, la Estrella protege tu vida laboral, todo lo que puedas imaginar. Si te entra la duda debido a los Enamorados, también hay que decir que el contexto socio-profesional es excelente durante todo el día, portador de esperanza para el futuro. Has de saber contrastar las incertidumbres que solo retrasan la buena marcha de tus negocios. ¡El futuro es prometedor y no deberías sentirte culpable por creerlo así!

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!