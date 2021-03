Tarot gratis para hoy 16 de marzo ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 16 de marzo en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, Así es tu lectura del Tarot

Hoy no estás de un humor muy positivo en tu vida sentimental, amigo. Menos mal que el contexto afectivo lo es mucho más bajo la influencia de la Templanza. Tu entorno te apoya, te escucha y te acepta con ternura y bondad. Aprovecha para olvidarte de tus preocupaciones y tus dudas.

En tu área profesional, harás lo posible por alcanzar tus objetivos, pero sin brusquedades. Como su propio nombre indica, la Templanza templa tus impulsos y te permite alcanzar cierta plenitud intelectual. Esta línea de conducta te permitirá igualmente desarrollar con serenidad nuevos proyectos o concretar una idea. ¡Excelente!.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Si eres soltero/a, puede que hoy el amor se cruce en tu camino, aunque no lo verás. El Ahorcado que te representa, amigo, te impide aprovechar las ocasiones que te ofrece el Juicio. Si, tendrás buenas noticias a lo largo del día, pero serás incapaz de aprovechar la oportunidad. Intenta por lo menos abrirte a los que te quieren, no estará todo perdido.

Explota en tu vida activa las nuevas ideas que nacerán en ti hoy bajo la influencia de la Muerte y del Juicio. Algunas iniciativas lo bastante originales podrían impulsarte. Eres capaz de imaginar una estrategia que aumentará tu libertad de acción y, sin duda, tus beneficios. No dudes en quebrarte la cabeza para encontrar una solución.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Hoy puede haber un cambio de orientación imprevisible en tu vida sentimental, amigo. La Rueda de la Fortuna favorece la suerte y la expansión, mientras que el Sumo Sacerdote desarrolla tus facultades de adaptación y juicio. Se dan todas las condiciones para que se presenten buenas oportunidades que sabrás aprovechar. ¿Quizá un flechazo a la vuelta de la esquina?.

En el trabajo, la Rueda de la Fortuna sostiene al Mago para proporcionarte mayor libertad de acción. Es el día ideal para iniciar desplazamientos o ir a la búsqueda de nuevos encuentros. Has de saber tomar las oportunidades que se te van a presentar en el contexto socio-profesional, ¡no te arrepentirás!.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

¡Tu vida sentimental está en plena efervescencia! Entre la Fuerza, que te llena de energía, y la Emperatriz, que te guiña un ojo para llevarte a su terreno, puedes contar con un verdadero magnetismo en el amor, amigo. Atraes a los demás dando el primer paso y tu entorno afectivo responde positivamente. Sólo te queda concretar.

En el trabajo, tienes la molesta tendencia a aislarte bajo la influencia del Ermitaño. Sin embargo, será de tu entorno profesional de donde vengan las posibilidades de expansión y novedad. Este es el mensaje de la Emperatriz: suelta un poco las riendas y confíaselas a alguien cercano. Deja que esta persona te guíe hacia mejores paisajes.

Leo, así es tu lectura del tarot

Celos, conflictos de interés, palabras que superan los pensamientos. Puede que hoy estés de nervios y tengas serias discusiones con las personas cercanas. La fogosidad del Carruajete lleva al terreno peligroso de la provocación y la Torre que te representa es señal de serias peleas, amigo. ¡Puede que duerman en habitaciones separadas!.

En el trabajo, da prioridad a los desplazamientos o pequeños viajes. Estarán especialmente protegidos bajo la doble influencia el Carruaje y el Sumo Sacerdote. Si no tienes la posibilidad de dejar tu lugar de trabajo, descuelga el teléfono y utiliza tus contactos. Serán muy productivos y enriquecedores en el futuro.

Virgo, así es tu lectura del tarot

¿Quién podrá resistirse a tu talante conquistador de hoy, amigo? ¡Nadie! Impulsado/a por la Emperatriz y el Sumo Sacerdote, combinas encanto y benevolencia. Escuchas a los demás y sabes darles buenos consejos que les llevarán lejos. Tu pareja y amigos sólo podrán apreciar la inteligencia que despliegas a tu alrededor.

En el trabajo, tienes la molesta tendencia a aislarte bajo la influencia del Ermitaño. Sin embargo, será de tu entorno profesional de donde vengan las posibilidades de expansión y novedad. Este es el mensaje de la Emperatriz: suelta un poco las riendas y confíaselas a alguien cercano. Deja que esta persona te guíe hacia mejores paisajes.

Libra, así es tu lectura del tarot

Hoy te montas en la Rueda de la Fortuna para dar la vuelta alrededor del Mundo. Pero esta feliz agitación podría hacerte perder la cabeza y el punto de referencia, amigo. No aceptes dos invitaciones para dos fiestas que son a la misma hora, por ejemplo. Asi no llegas a ninguna parte.

En el aspecto profesional, tu actividad se acelera bajo el dinámico efecto de la Rueda de la Fortuna que esconde la faceta negativa de la Muerte. Un proyecto termina pero otro se inicia inmediatamente después. Encadenas las citas una tras otra. Tómate un tiempo para relajarte y concentrar tus energías en una sola dirección o te agotarás.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Hoy no vivirás momentos muy eufóricos en lo relativo al corazón. Sin embargo, tus amigos, tus padres, tus hijos y tu pareja están ahí para apoyarte y guiarte. ¿No sientes todo ese amor a tu alrededor, amigo? Abre los ojos y aprecia esta ternura que te ofrecen. No, no estás solo/a y no está lejos la esperanza de amar todavía más.

Hoy, el trabajar será un placer que dará gusto, debido a la energía positiva de la alianza del Diablo y la Estrella. La pasión te anima en todo lo que haces. Presenta tus proyectos, buscas clientes, diriges a tu equipo. El éxito está al final del camino porque tus métodos de trabajo motivan a tus compañeros. Conserva esta confianza y llegarás lejos.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hoy no vivirás momentos muy eufóricos en lo relativo al corazón. Sin embargo, tus amigos, tus padres, tus hijos y tu pareja están ahí para apoyarte y guiarte. ¿No sientes todo ese amor a tu alrededor, amigo? Abre los ojos y aprecia esta ternura que te ofrecen. No, no estás solo/a y no está lejos la esperanza de amar todavía más.

En el terreno profesional vas remontando la pendiente. El periodo de vacas flacas ha terminado e inicias nuevos proyectos. La alianza de la Muerte y de la Estrella anuncia bellas iniciativas que aportarán sus frutos en un futuro no muy lejano. Inicias el ascenso de la montaña con valor, confianza y entusiasmo. ¡Bravo!.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hoy no eres más que amor y afecto, amigo. La Estrella te da fe en ti mismo/a y te coloca en un estado de ánimo entusiasta, favorable al encuentro de nuevas amistades o a un encuentro favorecido por el Mago. Aquella persona que encuentras tan atractiva será ciertamente especial y tendrá el tipo de vivacidad que encuentras estimulante. Puede que nazca una bella historia.

En el trabajo, tu comportamiento en el trabajo refleja un orgullo desmesurado que no soporta ninguna oposición ni reproche profesional. Sin embargo, la alianza de la Torre con el Mago indica que con tu carácter obtendrás resultados, pues refleja dinamismo para alcanzar objetivos concretos. Por otra parte, serás un/a oportunista, pero sólo te lo tendrán en cuenta tus enemigos, no tus aliados.

Acuario, así es tu carta del tarot

Hoy habrá Justicia en tu vida afectiva, amigo. Respaldado/a por el Juicio y la Justicia, le juras fidelidad a tu pareja, haces oficial una relación, encuentras el equilibrio. No impones tus exigencias a la fuerza, sino con inteligencia y paciencia. ¡Nuestros mejores deseos de felicidad!.

En cuanto a tu trabajo se refiere, puede que tengas hoy luz verde para algo que estabas esperando. La pareja la Muerte-Justicia indican que una situación se desbloquea, avanzas un paso y tu futuro profesional se inclina hacia la seguridad. Si has estado trabajando bajo contrato y tal está llegando a su fin, puede que tu empresa te ofrezca una posición permanente.

Piscis, así es tu lectura del tarot

En el amor, la prudencia es hoy tu palabra clave, amigo. No te comuniques con los unos y los otros sin haber reflexionado bien sobre lo que vas a decir. Bajo la influencia de la Sacerdotisa y la Emperatriz, eres a la vez abierto/a hacia los demás y reservado(a). Nada de charlatanería inútil con los amigos, nada de blabla con el ser amado, tu escuchas sabiamente y no tomas la palabra más que para lo esencial.

En tu vida activa, la diplomacia no es tu fuerte, como indica la alianza de la Torre y la Emperatriz. Evita también negociar, pues tu actitud inflexible jugará en tu contra. Superada la primera fase del bloqueo, conseguirás sin duda iniciar un diálogo constructivo. Dicho esto, conténtate con llevar tus asuntos al día, teniendo el mínimo contacto comercial posible.

