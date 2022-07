Tarot gratis para hoy 16 de julio del 2022 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino hoy viernes 16 de julio de julio en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

Hoy tu entorno no se porta bien contigo, amigo. Y sin embargo, la alianza del Sumo Sacerdote y la Torre indica que sabrás mostrarte tolerante y mantener la calma. No dudes en hacer concesiones para evitar conflictos. Solamente la diplomacia te permitirá desarmar la agresividad de las personas que te rodean y pasar un día sin dificultades.

En tu vida profesional, es difícil desestabilizarte. La asociación de la Luna y el Sumo Sacerdote muestra una gran confianza en ti mismo/a y en tu capacidad para encontrar soluciones creativas e ingeniosas a los problemas. Incluso si tu sensibilidad está exacerbada, sabes conservar una calma aparente en toda circunstancia, lo que te permite reaccionar muy bien. ¡Tu tranquilizas!

Tauro, así es tu lectura del tarot

Hoy, tu seducción está al más alto nivel en tu vida sentimental, amigo . El poder creativo del Juicio, asociado al dinamismo de la Rueda de la Fortuna, te ofrece muchas oportunidades de éxito. Si estás libre, ¡hazte un regalo! Si tienes prospecto, diviértete pero no vayas demasiado lejos para evitar los problemas. Todo esto es muy divertido, pero no demasiado serio.

En tu vida activa, la alianza de la Torre y el Juicio indica que por fin decides asumir un error pasado y aprender la lección. Con mala cara decides cambiar de método de trabajo, iniciar una formación, incluso iniciar tu propia organización. Algo debe cambiar y tienes la intención de hacer evolucionar tu carrera hacia una mayor autonomía.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Hoy, la influencia del Mago te invita a la renovación y al cambios en tus amores, mientras que los Enamorados te inspiran duda e incertidumbre. Avanzas un paso, retrocedes dos. Los cambios, que puede que tu mismo/a hayas iniciado al principio del día, puede que te sitúen ante elecciones por la tarde, amigo.¡Cuántas dudas!

Por otra parte, debes de confiar en tus cualidades profesionales si quieres hacer evolucionar tu carrera. El Sol te empuja a lo alto, a afirmarte, mientras que los Enamorados despiertan todas tus dudas. No tengas miedo de no estar a la altura de lo que se espera de ti. Posees las cualidades y habilidades necesarias para tal posición. ¡Sitúate por delante!

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Hoy tienes el alma a flor de piel, amigo. La Luna, que representa tu estado de ánimo, marca una sensibilidad exacerbada, gran imaginación, una visión romática de la relación amorosa. La Emperatriz es símbolo de realización, y el matrimonio de estos dos arcanos muestra una vida afectiva marcada por sentimientos compartidos y sinceros. Sigue tu intuición, no te equivocarás.

En tu vida profesional, la tirada de la Emperatriz y el la Muerte indica una transformación en tu actividad competitiva que pasa por una mejor comunicación con tu entorno. Debes expresar tus deseos sin imaginar cada vez que tus interlocutores no te van a escuchar. Tienes que liberarte de los esquemas preconcebidos para evolucionar en tu carrera en el sentido que te conviene.

Leo, así es tu lectura del tarot

¡Demasiado entusiasmo hoy en el amor, amigo! Llevado/a por el Carruaje y el Emperador, muestras una energía desbordante que es a veces excesiva. Tus relaciones afectivas sufren tendencia a la amplificación, que puede conducirte a hacer tonterías. Sé menos mandón/a y muestra tu benevolencia hacia los que no podrán seguirte. Ya verás, ¡todo irá mejor!

Por otra parte, ¿te tienta el trabajar en el extranjero? La alianza del Mundo y el Carruaje indica que podrían proponerte un viaje de negocios o cambiarte de país. Si sale adelante este proyecto, acepta con los ojos cerrados, pues todos los negocios que decidas hacer hoy, se sitúan bajo el signo del éxito. Es una excelente jornada en el plano profesional.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Qué importa el tiempo, hoy estás radiante en el amor, amigo. Bajo la influencia conjunta del Sol y el Sumo Sacerdote, brillas en contacto con el otro y desprendes felicidad a tu alrededor. Con este sex-appeal, no corres el peligro de caer en la monotonía. Soltero(a), algunos pasajeros con encanto podrían cruzarse hoy en tu camino. Si tienes pareja, la armonía es perfecta.

Por otra parte, el éxito profesional está a la orden del día. El Loco y sobre todo el Sol te traen el éxito en bandeja de plata, con felicitaciones morales o pecuniarias. Es tu día de gloria, ¡aprovecha! Ciertamente tienes brillantes ideas para resolver los problemas más complicados y poner en marcha un método revolucionario. ¡Felicidades!

Libra, así es tu lectura del tarot

La asociación de la Sacerdotisa y el Loco no juega a favor de un desarrollo sentimental, amigo. Hoy te haces miles de preguntas sobre tu pareja o sobre tu soledad de corazón, sin obtener ninguna satisfacción. Tienes el alma melancólica, el corazón pesado y triste semblante. Deja de obsesionarte por nada o tendrás un mal día.

Tu vida profesional puede verse truncada por tu exceso de modestia, la cuál obstaculiza tu progreso profesional. Bajo la influencia de la Templanza y de la Sacerdotisa, das muestras de adaptabilidad pero te falta ambición. Te falta una chispa para obtener el respeto y afirmar tus decisiones. Te dejas llevar de golpe por la corriente sin gran convicción.

Escorpión, así es tu lectura del tarot

Si nace hoy la duda en tus amores, los Enamorados y la Sacerdotisa no van a ayudarte a verlo más claro, amigo. No remuevas inútilmente las aguas del pasado y estropees el futuro. Puede que se establezca una gran indecisión asociada a cierta melancolía a lo largo de la jornada. Tómate tiempo para reflexionar, pero no te entretengas con los recuerdos.

Por otro lado, te sientes frustrado/a en tu actividad profesional. Las negociaciones tardan en llegar a un acuerdo, tus proyectos se estancan y tienes la desagradable sensación de depender de una jerarquía para evolucionar. Deja de verlo todo negro (los Enamorados) y explota los tesoros de tu imaginación (la Estrella) para lograr una idea creativa que entusiasmará a tus actuales detractores.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Con el Loco tirándole de la cola al Diablo, te arriesgas a pasar un día sentimental situado bajo el signo de la inconstancia, amigo. Las promesas de fidelidad que le has hecho a tu pareja te resultan hoy molestas, y puede que las pases por alto.Cuidado con empezar una complicada historia.

En tu área profesional, una cierta mezcla de ambición y rigor te permite hacer evolucionar favorablemente tu situación. Mientras que la Justica te ofrece sólidas bases, el Diablo te incita a desarrollar tus cualidades para seguir avanzando. Uno a uno, vas superando los obstáculos que se te presentan, no dudando en alejarte de ciertas personas que pueden ser perjudiciales para tu desarrollo.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hoy sientes una gran pena en tu corazón, amigo. La alianza del Sol y de la Muerte te pide que traces una línea sobre una situación que te entristece, la pérdida de un amor, un/a amigo/a, una ruptura. Sea cual sea la causa de tu desasosiego, sólo volverás a sonreir si crees en el futuro.

Por otra parte, el éxito profesional está a la orden del día. El Loco y sobre todo el Sol te traen el éxito en bandeja de plata, con felicitaciones morales o pecuniarias. Es tu día de gloria, ¡aprovecha! Ciertamente tienes brillantes ideas para resolver los problemas más complicados y poner en marcha un método revolucionario. ¡Felicidades!

Acuario, así es tu lectura del tarot

Te falta hoy confianza en ti mismo/a en tus relaciones afectivas, amigo. Te gustaría avanzar, pero no te atreves a dar el primer paso. Los Enamorados frenan tus impulsos y el dinamismo de la Emperatriz, crean dudas en tu comportamiento y te incitan a hacerte miles de preguntas más que a decir lo que sientes en el corazón. Es una pena, pues tu encanto se esconde ahí, tras todas estas incertidumbres.

Tu vida profesional está sometida a la voluntad de los Enamorados, quienes simbolizan dilema. La Templanza que te representa no tiene suficiente peso y serás incapaz de decidirte en algo o tomar partido en un conflicto que opone a tus compañeros. Cuidado con que tus dudas sean tomadas por despreocupación, podrían echártelo en cara.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Puede que hoy la Luna te robe toda tu energía, amigo . Impulsado/a por una Justicia muy eficaz, el influjo de tu entorno afectivo te parecerá demasiado pesado como para tomar la mínima iniciativa. En este ambiente perturbador es muy difícil actuar, conviene que tengas mucha sangre fría. Haciendo uso de tu capacidad de análisis, conseguiras acabar poco a poco con el pesimismo.

Tu energía para imaginar soluciones creativas para los problemas profesionales se ve limitada por la alianza de la Torre y la Luna. Esta tirada indica que eres pasivo/a y te desanimas rápidamente con el primer obstáculo. En vez de darle vueltas al asunto, invierte en el trabajo en equipo. La unión hace la fuerza, y el entusiasmo de tus compañeros de trabajo te sacará de tu torpeza.

