Tarot gratis para hoy 16 de febrero del 2022 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este martes 15 de febrero en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

Con la energía astral de hoy, es posible que pienses en el modo de comunicarte con las personas que encuentres en el trabajo. Existe una buena posibilidad que éste sea el proyecto correcto para ti. No te preocupes sobre el retraso del correo electrónico, las citas no cumplidas, o los malos entendidos; simplemente están allí para recordarte cambiar la manera en que generalmente operas en tu vida diaria laboral.

Tauro, así es tu lectura del tarot

La configuración planetaria de hoy significa que botarás la rutina de tu vida diaria, pero posiblemente ¡sólo porque tu auto no arranque! Tu primera reacción será maldecir y propinarle un puntapié en el lugar que has realizado el trabajo. Pero eso no ayudará - todo lo contrario. Por lo tanto da un paso atrás y pon todo en perspectiva. ¿Es mucho problema si, por una vez en la vida, llegas tarde al trabajo?

Géminis, así es tu lectura del tarot

Si posees grandes planes para ti en tu trabajo en este día, como organizar una conferencia o comenzar un trabajo en un nuevo prototipo, te decepcionarás terriblemente hacia el final del día. Y tampoco funcionará el razonamiento que harás con tu persona para no perder el control. La energía planetaria hace que éste sea uno de esos días en que lo impensable puede ocurrir. Necesitarás volver a colocar las cosas en perspectiva.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Parece que pensaras en ti mismo/a como en una persona introvertida. Hoy, con la energía celestial actual, conocerás a alguien sensible y atento a tus sentimientos interiores sin que necesites siquiera expresarlos. En los próximos días la comunicación entre tú y tu pareja mejorará y será menos formal. ¡Y hete aquí! ¡Te sentirás como una especialista en comunicación por una vez en tu vida!

Leo, así es tu lectura del tarot

Podrías desear trabajar para armar un plan. A veces prefieres la espontaneidad y trabajar en proyectos a medida que se presentan. Pero podrías estar tan ocupado/a con lo que estás haciendo que necesitas organizarte mejor. Dada la actual alineación celestial, podrías sentir algo de atosigamiento. Trata de no entrar en pánico. Si necesitas ayuda, busca el consejo de alguna amistad.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Podrías encontrarte con alguien que te saque de tus casillas. No te enojas con facilidad, pero hoy podrías perder los estribos sin mayor problema. La influencia de la actual configuración astral podría aumentar esas pequeñas molestias. Trata de mantener el sentido del humor. Si puedes reírte del comportamiento de los demás, no deberías ofenderte con tanta facilidad. En algún punto todos tenemos un mal día, de modo que hoy trata de mantener la distancia.

Libra, así es tu lectura del tarot

Con la actual configuración celestial, podrías encontrar a alguien muy interesante en tu círculo social. Podría tratarse de una figura controvertida. Hasta podría ser una persona famosa. Su energía y discurso inteligente te inspirarán. Si tienes la oportunidad de hablar a solas con tal, trata de hacerlo. Podrías establecer una conexión fuerte con un espíritu afín. Podrías aprender algo importante a medida que vas conociéndole mejor.

Escorpion, así es tu lectura del tarot

En este momento podrías ser muy afectuoso/a con tu pareja. La energía astral en juego está haciendo arder esas pasiones. Podrías desear organizar una noche juntos muy especial. Quizás deberías preparar una cena deliciosa para tal. O quizás prefieras ir a un restaurante romántico para cenar con un buen vino de por medio. Halla un modo de hacerle saber cuánto le quieres y admiras.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Podrías encontrarte con una nueva figura de autoridad. Quizás tengas un nuevo jefe en el trabajo. O quizás trabajarás en un proyecto con otro supervisor. Quizás debas hacer algunos ajustes con relación a la persona que ahora está a cargo. Tómate un tiempo para conocer cómo es. Con la energía astral en juego, puedes ganarte su amistad y respeto siempre que andes con cuidado.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

A veces te preocupas demasiado por el qué dirán. Te gusta mucho caerle bien a todo el mundo. ¡Esto no siempre es posible si el otro es un ignorante! A veces no puedes hacer que la otra persona te aprecie. Hoy podrías cruzarte con un colega que no se muestre amistoso. No malgastes energía en alguien que es demasiado negativo. Sólo lograrás afectar tu estado de ánimo.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Con la actual alineación astral, quizás debas trabajar para mantener la paz. Tus compañeros de trabajo podrían discrepar sobre algo. Algunas fuertes personalidades podrían tener opiniones conflictivas. Tu desafío podría ser que los ayudes a encontrar puntos en común. Podrías actuar de mediador, estableciendo la comunicación entre las partes opuestas. Tu tranquilidad y confianza ayudarán a calmar los ánimos para que todos sean más racionales.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Dada la configuración planetaria de hoy, necesitarás controlar todo dos veces - especialmente aquello que normalmente haces en piloto automático. Es en días como estos que cerramos la puerta con las llaves del lado de adentro, o nos olvidamos de firmar el cheque, o perdemos el autobús, etc. Sentirás distracción con tu mente en cualquier sitio. Quizás estés pensando en tu futuro. O ¿puede ser que te estés enamorando?

