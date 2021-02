Tarot gratis para hoy 16 de febrero ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 16 de febrero en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, Así es tu lectura del Tarot

Hay hoy mucha tensión en tu vida sentimental, amigo. Bajo la influencia del Emperador, tu entorno afectivo es un poco demasiado autoritario para tu gusto, y esto tiende a bloquearte. Hay cierto alejamiento en tus relaciones. Un consejo: no entres en el juego de discusiones que te irritan; si tienes la posibilidad, mantente al margen.

Le falta flexibilidad a tu actitud en el terreno del trabajo. No puede decirse que la Torre y el Emperador te inciten a la cooperación. Estás tan seguro/a de ti mismo/a que avanzas sin cesar y sin preocuparte por lo que destrozas a tu paso. Pero como tus compañeros no están dispuestos a ceder terreno, tus relaciones serán tensas y duras.

Tauro, así es tu lectura del tarot

La tentación de la fruta prohibida es hoy el gusano de la manzana, que es tu espíritu. La tirada de los Enamorados y el Diablo es símbolo de un violento deseo por dos personas, con la imposibilidad de elegir una u otra, amigo. ¿Será suficiente el sentimiento de culpabilidad para mantenerte alejado/a de las infidelidades?.

Por otro lado, te sientes frustrado/a en tu actividad profesional. Las negociaciones tardan en llegar a un acuerdo, tus proyectos se estancan y tienes la desagradable sensación de depender de una jerarquía para evolucionar. Deja de verlo todo negro (los Enamorados) y explota los tesoros de tu imaginación (la Estrella) para lograr una idea creativa que entusiasmará a tus actuales detractores.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Cuando el Loco tiene, como hoy, una cita con la Luna, tienes tendencia a huir de tus obligaciones, amigo, especialmente de las familiares. Poco comprometido/a con tus parientes o amigos, sientes la necesidad de libertad y espacio, que puede que te haga replantearte tu relación sentimental. Deja que se disperse la bruma, mañana será otro día.

En tu área profesional, no confías en nadie, y menos en ti mismo/a. Hay que decir que, bajo la influencia de la Luna, tu entorno profesional no es muy seguro. Siendo evasivos y poco fiables, tus compañeros de trabajo huyen de sus responsabilidades. No te sorprendas si te sientes desanimado/a y cansado/a de sacrificar tu tiempo con personas que parecen incapaces de comprenderte. Pero no te preocupes demasiado, todo irá mejor mañana.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Tus relaciones se ven hoy oprimidas por la asociación del Ermitaño y el Loco, que no favorecen el desarrollo afectivo, amigo. Te cuesta abrirte a los demás, prácticamente huyes del contacto con la gente y tu entorno te lo reprocha amargamente. Descubre el velo del pesimismo que oculta tu corazón y sé menos distante.

En el trabajo, la alianza del Jucio y el Ermitaño crea un paisaje austero en el que te cuesta concretar tus ambiciones. Es verdad que algunos acontecimientos ajenos a tu voluntad retrasarán tus planes o limitarán el alcance de tus proposiciones. No te faltan ideas, pero éstas no son recibidas como esperabas. Mantén la confianza.

Leo, así es tu lectura del tarot

En tus relaciones afectivas, tu originalidad y dinamismo se encuentran hoy con cierta frialdad. Marcado por la Justicia, tu entorno no comprende tu entusiasmo y necesidad de movimiento, amigo. No estás precisamente en la misma onda que las personas que te rodean. Cuando te piden rigor y claridad en tus sentimientos, tu respondes con una fantasía desconcertante. ¡Cuidado con los malentendidos!.

Por otra parte, bajo la influencia del Sol y la Justicia, hay un acontecimiento oficial que marca tu jornada profesional. Puede tratarse de la firma de un contrato o negocio, de un compromiso formal, de un avance financiero, etc. Este acuerdo te permite iniciar un proyecto ambicioso con toda confianza, pues el Sol vela por tu éxito.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Hoy aparecerán obstáculos en tu vida sentimental, amigo. Por suerte, el Sumo Sacerdote suaviza la violencia de la Torre y te permite abordar las dificultades con sabiduría y filosofía. Esta serenidad evita que inicies discusiones sin fin o conflictos con personas a las que quieres. No dramatices y deja que las cosas evolucionen a su ritmo.

En el trabajo, la Torre no te ayuda demasiado trayéndote problemas en las relaciones interpersonales, malentendidos y contratiempos a lo largo de todo el día. Necesitarás toda la perseverancia y tenacidad de la Fuerza para no abandonarlo todo. Un contexto tan desestabilizante te exige una mayor implicación, sentido de la organización y rigor.

Libra, así es tu lectura del tarot

Hoy, la perspectiva de un nuevo amor anunciado por la alianza del Mago y el Sol llena tu rostro con una sonrisa muy feliz, amigo. Sientes renacer la pasión por tu pareja en tu corazón. Si eres soltero/a, sientes cosquilleo en el estómago por algún completo desconocido/a. El optimismo está a la orden del día en esta bonita jornada que sin duda tendrás que marcar en el calendario.

En el trabajo, despliegas tu ingenio para encontrar nuevas personas o cambiar tu rutina profesional. Bajo la influencia conjunta del Mago y el Emperador, es hora de novedades, de tomar la iniciativa, y tienes el poder de transformar los proyectos en realidad sin correr demasiados riesgos. ¡Aprovecha!.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Hoy eres la seducción personificada, amigo. El magnetismo del Diablo asociado al poder de actuación del Mago hace que corra sangre caliente por tus venas. Deseas ardientes amores y una excitante vida afectiva y social. De esto a imponer a tu entorno tus ideas festivas no hay más que un paso que tu darás rápidamente.

En el aspecto profesional, puedes creer en tu buena Estrella y tomar las oportunidades que el Mago te ofrece en bandeja de plata. Hay inteligencia y creatividad en tu manera de tratar los problemas, de presentar tus ideas o de seducir nuevos clientes. Tu espíritu abierto te permite adaptarte a toda nueva situación de manera brillante.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Si eres soltero/a, puede que hoy el amor se cruce en tu camino, aunque no lo verás. El Ahorcado que te representa, amigo, te impide aprovechar las ocasiones que te ofrece el Juicio. Si, tendrás buenas noticias a lo largo del día, pero serás incapaz de aprovechar la oportunidad. Intenta por lo menos abrirte a los que te quieren, no estará todo perdido.

Presta atención a los acontecimientos inesperados que podrían hacer evolucionar tu situación en tu área de profesión. El Juicio trae buenas noticias y la Fuerza te ofrece toda la energía y voluntad necesarias para aprovechar tu suerte. Si te procuras los medios y abres los ojos, este día podría dar un giro muy gratificante.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hoy estás dispuesto/a a obtener la felicidad conyugal, amigo . Eres el/la amante ideal, la pareja perfecta, el Sol te llena de encanto mientras la Rueda de la Fortuna te ofrece suerte y éxito. Si no tienes pareja, da gracias a Cupido por enviar sus flechas con tanta precisión. Te espera un gran amor por poco que te dejes llevar.

Por otra parte, tu ambición profesional no tiene límites. La asociación de la Estrella y el Sol te asegura el brillo en tu profesión gracias a tu vivacidad intelectual y tu excelente facultad para analizar en un abrir y cerrar de ojos la fuerza y debilidades. Nadie podrá molestarte hoy, pero no aproveches para manipular a tus compañeros.

Acuario, así es tu carta del tarot

Hoy, la buena Estrella asociada al Juicio vela por tu vida afectiva. Te llena de alegría de vivir, de curiosidad y ternura para compartir con las personas que amas. Si estás enfadado/a con alguien, amigo, tendrás ganas de dar el primer paso para una reconciliación sincera y sin segundas intenciones. ¡Bravo!.

En el trabajo, la Estrella y la Emperatriz te facilitan el día. Eres dinámico/a, voluntarioso/a, pero no avanzas sin tener en cuenta tu entorno profesional. Tu buena estrella te proporciona una mayor conocimiento de ti mismo/a y de los demás, y te permite adoptar actitudes justas para hacer que ceda toda adversidad y presión. ¡Vas por buen camino!.

Piscis, así es tu lectura del tarot

¡Puf! La Torre y el Ahorcado no solucionan hoy tus asuntos del corazón, amigo. Hay tensiones, conflictos, incluso rupturas si no te separas un poco. La cosa es grave, pero no desesperada. Si es necesario, puede que el enojo o una pequeña separación te ayuden a comprender mejor tus sentimientos, y su amor será evidente en el rencuentro.

En el frente profesional, un cambio estructural inevitable o un acontecimiento inesperado y perturbardor te pone de nervios. La alianza del Juicio y la Torre indica que reaccionarás con impulsividad y agresividad, y podrías oponerte a las decisiones de tus jefes. No vayas demasiado lejos, pues tu actitud solo agravará una situación que, a priori, no te es favorable.

