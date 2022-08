Tarot gratis para hoy 16 de agosto del 2022 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino hoy martes 16 de agosto en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

Puedes optar por pasar gran parte del día trabajando en un proyecto que requiere de mucha energía mental. Los planes para pasar algo de tiempo, ya sea con un amigo o un amante, podrían no ser lo que habías esperado. Tu amigo puede estar en un estado de ánimo más sombrío. Una noche tranquila, tal vez un concierto o una película divertida, puede liberar la tensión y eliminar el mal humor. ¡Disfruta!

Aries, así es tu lectura del tarot

Tauro, así es tu lectura del tarot

Un invitado sombrío podría llegar hoy, y probablemente necesitará algunos ánimos. Hazlo lo mejor que puedas, pero no intentes cocinar. Puede que los resultados de tus esfuerzos no sean muy emocionantes. Este es un buen día para la comida rápida. Lleva a tu amigo a ver una película, un concierto o una galería de arte. ¡Esto podría lograr que deje de pensar en sus problemas!

Géminis, así es tu lectura del tarot

Podrían llegarte noticias bastante deprimentes, pero no te las tomes en serio. Puede que no sea tan malo como parece. Comprueba los hechos antes de volverte a la locura. Este no es un buen día para visitar o hacer llegar recados en tu vecindario, ya que el tráfico puede ser una pesadilla. Cualquier cosa que trates de leer hoy puede parecer aburrida, así que las películas son probablemente el mejor entretenimiento ahora.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Aunque tu mente puede haber estado un poco sombría en los últimos días, hoy la niebla debe desaparecer y sentirás más equilibrio. Puede ser que ciertos asuntos de dinero necesiten un poco de atención, y estás justo en el sitio adecuado para afrontarlos y encargarte de ellos. Sin embargo, una vez que se resuelvan las cuestiones prácticas, este es un gran día para los estudios espirituales o la meditación. Los proyectos creativos también pueden beneficiarse de una mayor concentración.

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy puedes volver a sentirte un poco triste sin que haya una verdadera o real razón para ello. Es posible que sólo hayas tenido una mala noche y que necesites dormir un poco más. Algunas buenas noticias llegadas desde lejos podrían animarte por la tarde. Es posible que recibas una invitación para ir a cenar con alguien cercano. Los más seguro es que regreses a tu viejo yo otra vez por la tarde.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Viejos recuerdos, traumas y fobias del pasado pueden afectar tu estado de ánimo actual. Puedes sentir depresión sin saber muy bien por qué. Un evento en tu vida ha sacado estos sentimientos a la superficie, sin revelar la fuente. Si has tenido algún sueño o visiones inquietantes últimamente, anótalas. Te podrían ofrecer una pista sobre lo que te preocupa. La meditación o la libre asociación de ideas también podrían traerte la liberación que necesitas.

Libra, así es tu lectura del tarot

Un amigo podría sentirse un poco deprimido hoy y necesitar ánimos. Los eventos sociales o actividades de grupo podrían ser de gran ayuda para ello y también te haría bien a ti. Un objetivo a largo plazo finalmente puede lograrse, lo cual justifica una celebración. Interactuar con un grupo podría requerir mucho de tu tiempo y concentración, pero ten cuidado con no cansarte demasiado.

Escorpion, así es tu lectura del tarot

Puede que hoy sea el día en el que tengas que pensar sobre asuntos profesionales clave. Muchos temas profesionales podrían estar en juego en un futuro muy próximo. Sean cuáles sean las tareas que te ocupen pueden requerir de mucho esfuerzo y concentración. Existe el peligro de hundirse en un estado de ánimo sombrío por ello, pero trata de evitar esta trampa. Probablemente vas a lograr lo que sea que estás esperando hacer, así que aférrate a ese pensamiento. ¡Manos a la obra!

Escorpion, así es tu lectura del tarot

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hoy puedes encontrarte con que un viejo sueño por fin se hace realidad. Tal vez un viaje con el que has fantaseado durante mucho tiempo por fin puede suceder realmente. Un enfoque práctico y metódico para la organización de los detalles debe hacer que parezca mucho más real para ti. Sin embargo, ten cuidado con planear cada paso con cuidado para que no termines trabajando más de lo necesario.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Esta noche podrías tener algunos sueños extraños y sombríos. Podrían, si les dejas, catapultarte a un estado de ánimo más deprimente durante el día. Anotarlos te puede ayudar a exorcizar las emociones negativas. También podrías estar sintiéndote mal por culpa del dinero. Este no es un buen día para realizar inversiones, iniciar un nuevo negocio o abrir una cuenta de ahorros. Espera unos días hasta que los planetas se relajen un poco.

Acuario, así es tu lectura del tarot

La falta de comunicación con un miembro infeliz de la familia podría hacerte sentir desánimo. Tal vez te preguntes si has hecho algo para ofender a esta persona. Lo más probable es que no. La mejor manera de manejar este tipo de situaciones es animar a esa persona a comunicarse contigo. Si no hay respuesta, espera un día o dos y vuelve a preguntar. Ese estado de ánimo sombrío va a pasar, así que no te vuelvas a la locura por ello.

Piscis, así es tu lectura del tarot

La promesa de un ascenso o de un aumento de sueldo podría estar en tu mente hoy. Puede que trates de visualizar los pasos a seguir y anticipar las tareas que requieran de más esfuerzo y concentración de lo que usualmente te encargas. Que no te entre el pánico. Es mejor que no te exijas tanto. Espera unos días hasta que los planetas se relajen un poco y simplemente haz lo que tengas que hacer, ni más, ni menos. Vas a tener éxito a largo plazo.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!