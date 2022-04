Tarot gratis para hoy 16 de abril del 2022 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 16 de abril en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy. ¡La Verdad Noticias te trae tu predicción!

Aries, así es tu lectura del tarot

Hoy no estarás tímido/a en el amor, amigo. La influencia del Mago y la Emperatriz te empuja hacia los demás con encanto y espontaneidad. Evolucionarás en tu pareja hacia la realización afectiva. Si estás soltero(a), este día es el indicado para dejarte llevar un poco.

Por otra parte, si trabajas en el sector de la comunicación, es un día que debe ser marcado en el calendario. La asociación del Mundo y la Emperatriz refuerza tu poder de persuasión y tu sentido innato para la diplomacia. Se perfila una salida al extranjero, así que empieza desde hoy a repasar el inglés.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Hoy no tienes la intención de prometerle fidelidad a tu pareja, amigo. La asociación del Ahorcado y el Mundo no te pone en situación para hacer sacrificios o concesiones. Das prioridad a la libertad frente al compromiso, a la ligereza frente a la estabilidad. Haz como mejor te parezca pero cuidado con hacer daño a alguien, pues tu actitud es demasiado poco constante.

En tu área profesional, es posible que el Ahorcado haga nacer en ti el desánimo o la frustración a lo largo del día. Con la iniciativa del Mago, no te faltarán ideas ni espíritu de iniciativa, pero no alcanzarás el éxito esperado. Tu buena voluntad no tendrá igual y sin duda tendrás que someterte a las contingencias de tu entorno socio-profesional. No te decepciones, mañana será otro día.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Hoy apareces como una persona simpática y abierta, amigo. Eres de trato fácil y tu encanto, aumentado por el dúo positivo formado por la Estrella y el Mundo, crea un ambiente de alegría y bienestar alrededor de ti. Tus viejos amigos, así como los más recientes, se alegran de pasar algún tiempo en tu compañía. ¡Y es recíproco!

Hoy, el trabajar será un placer que dará gusto, debido a la energía positiva de la alianza del Diablo y la Estrella. La pasión te anima en todo lo que haces. Presenta tus proyectos, buscas clientes, diriges a tu equipo. El éxito está al final del camino porque tus métodos de trabajo motivan a tus compañeros. Conserva esta confianza y llegarás lejos.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

En el amor, intenta no desenterrar hoy el hacha de guerra, amigo. La Torre y los Enamorados te ponen en una situación afectiva tensa donde se mezclan las dudas y la agresividad. No tienes confianza en ti, ¿es esa una razón para no creer en el otro? Cuidado con los conflictos que puedan crear malentendidos. Es posible que, bajo tales auspicios, tenga lugar una ruptura momentánea o una separación.

En el frente laboral, el dúo negativo formado por el Ahorcado y la Torre te invita a poner el pie sobre el pedal del freno. Evita temas conflictivos si no quieres provocar disputas. Si te resulta imposible, no te sorprendas si tiene lugar una disputa momentánea con una persona de tu entorno socio-profesional. Pero no te asustes; después de todo, te recuperarás.

Leo, así es tu lectura del tarot

No te fíes hoy de los demás, amigo. La alianza del Diablo y la Luna muestra una situación problemática, un ambiente eléctrico, un riesgo de estafa. Corres el riesgo de enamorarte de la persona incorrecta o de dejarte seducir por alguien que no tendrá intenciones muy claras. En efecto, puede que el Diablo te juegue malas jugadas. ¡Ten prudencia!

En el trabajo, puede que tus relaciones socio-profesionales se compliquen bajo la influencia del Diablo y la Sacerdotisa. Habrá celos, maquinaciones, murmuraciones. El carácter apasionado, incluso pasional, de las relaciones que mantienes con ciertas personas de tu entorno podría verse perturbado debido a un conflicto. ¡Vigila!

Virgo, así es tu lectura del tarot

La tendencia es hoy confusa en el amor, amigo. El Loco contagia la necesidad de independencia a tu alrededor, parece que unos te dan la espalda, mientras que otros siembran la confusión con discursos incoherentes. La Justicia que te representa te permite cortar por lo sano y poner los puntos sobre las íes. Puede que seas mal recibido(a), pero al menos sabrás a qué atenerte.

Por otra parte, tu vida profesional atraviesa un periodo de dudas. La alianza de la Estrella y el Loco es señal de un malestar liado a una creatividad mal controlada. Tienes tendencia a dispersarte en demasiadas direcciones o proyectos a la vez, sin conseguir terminar ninguno de forma satisfactoria. Concéntrate en el corazón de tu profesión sin dejarte llevar por tu imaginación.

Libra, así es tu lectura del tarot

Afectivamente, este día está situado bajo el signo de la sinceridad y la paz interior y exterior. Te sientes bien contigo mismo(a), amigo, y en total armonía con tu entorno. El Sumo Sacerdote y el Mundo asocian sus energías positivas para ofrecerte una tranquila felicidad, marcada sin dudas por un encuentro enriquceder del que no dejas de maravillarte.

Tu día laboral irá con calma y eficiencia. Si atraviesas dificultades en tus tareas cotidianas, alcanzarás tus objetivos con total serenidad. Tu energía y poder de análisis te ayudarán a saber cómo y cuándo actuar para acabar con los problemas y aprovechar las oportunidades. ¡Perfecto!

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Es momento de reencuentros, de pasión y aceleración en los latidos de tu corazón. El dinamismo del Carruaje y la dulzura de la Templanza aumentan tus amistades y amores. Sientes un impulso que te empuja a acercarte a los demás, a demostrarles tu afecto, a expresar tus emociones. Si te vas de viaje puede que te espere un flechazo, amigo.

En tu área profesional, hoy tienes tendencia a ir por el mal camino pero con cara de santo/a. Bajo la doble influencia del Carruaje y los Enamorados, vas avanzando, pero no sabes bien hacia dónde, pues tus objetivos no están bien definidos. Transtornado/a por los acontecimientos, puede que te encuentres en el lado opuesto al que deberías estar. ¡Cuidado con las distracciones!

Sagitario, así es tu lectura del tarot

El tarot dice que hoy estás preparado/a para cerrar de un portazo la puerta de la Torre para salir a descubrir Mundo. Un impulso de sociabilidad te empuja a multiplicar tus iniciativas para conocer gente y salir de tu universo rutinario. Ahí está el estado de ánimo positivo, pero desconfía de todas maneras de la superficialidad que sobrevuela cierta relaciones iniciadas demasiado deprisa.

En el trabajo, puede que tu carrera sienta un empujón de la Muerte y del Mundo. El primero indica un gran cambio, el segundo una dinámica de expansión que puede materializarse en una estancia en el extranjero. Tu sed de descubrir y aprender se verá sin duda saciada por una proposición inesperada pero terriblemente tentadora. No vaciles demasiado, lánzate a esta nueva aventura.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hoy corres el riesgo de desarrollar ansiosas actitudes, incluso violentas, que tu entorno afectivo no comprenderá, amigo. Bajo la influencia de la Torre, demasiada impulsividad te conducirá a usar palabras demasiado francas, demasiado abruptas. Eso podría provocar conflictos que te costará superar. Sé prudente..

En el terreno profesional, a pesar de tus esfuerzos por mantener la calma y la diplomacia, puede que estalle un conflicto que marque el final de una cordial relación con un colaborador o superior. La alianza de la Templanza y la Torre muestra que el equilibrio se ha roto y que no podrás volver a empezar hasta aclarar algunos puntos. ¡Ánimo!

Acuario, así es tu lectura del tarot

Hoy tu vida afectiva está marcada por sentimientos sólidos y duraderos. Bajo la influencia del Emperador y la Estrella, dispensas tu ternura con generosidad, y no eres avaro/a con las afecciones y los besos, amigo. Si no te atreves a comprometerte en una seria relación, has de saber que tu pareja, representada por el Emperador, tendrá la voluntad de acelerar tu paso.

En cuanto al mundo laboral, la alianza del Loco y el Emperador te incita a construir sólidamente, a fijarte objetivos a largo plazo y a estabilizar tu situación actual. Esto te valdrá una eficaz implicación en los proyectos en los que trabajas y confianza por parte de tus compañeros.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Hoy te espera un flechazo, amigo. La claridad resplandeciente del Sol asociado al Juicio atravesará vuestros dos corazones con una misma flecha. Vais a vivir fantásticos momentos, intensos, exaltantes, que te llevarán a las más altas cimas de la felicidad. Qué bueno es tener un corazón ligero. eres un ser solar y magnético en este día.

Por otra parte, tu ambición profesional no tiene límites. La asociación de la Estrella y el Sol te asegura el brillo en tu profesión gracias a tu vivacidad intelectual y tu excelente facultad para analizar en un abrir y cerrar de ojos la fuerza y debilidades. Nadie podrá molestarte hoy, pero no aproveches para manipular a tus compañeros.

