Tarot gratis para hoy 16 de abril ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 16 de abril en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, Así es tu lectura del Tarot

Hoy tienes la sensación de que tus intercambios afectivos van en un solo sentido, amigo. Das sin recibir nada a cambio y, a pesar del afecto que profesas por las personas que quieres, te invade cierto cansancio. La alianza del Ahorcado y la Estrella indica que no te interesa demasiado el contar con los demás.

En el trabajo, deberás mostrarte muy paciente y con mucha voluntad para superar los obstáculos con los que te encontrarás hoy. El Ahorcado actúa como freno para tus ambiciones. Te impide aumentar tus éxitos, perturba la gestión de tus tareas cotidianas con retrasos. Sé valiente, ya que posees una gran destreza con la Rueda de la Fortuna como aliada.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Hoy no vivirás momentos muy eufóricos en lo relativo al corazón. Sin embargo, tus amigos, tus padres, tus hijos y tu pareja están ahí para apoyarte y guiarte. ¿No sientes todo ese amor a tu alrededor, amigo? Abre los ojos y aprecia esta ternura que te ofrecen. No, no estás solo/a y no está lejos la esperanza de amar todavía más.

En el trabajo, la suerte te acompaña a lo largo de todo el día. Bajo la influencia de la Rueda de la Fortuna y la Estrella, habrá oportunidades de éxito y cambio... Si buscas trabajo, por ejemplo, es el momento ideal para lanzarte. Si estás en contacto con algunos clientes, tienes los medios para pactar acuerdos y contactos. ¡Qué suerte!.

Géminis, así es tu lectura del tarot

En el amor tienes tendencia a dejarte llevar por los sueños, con el riesgo de caerte desde muy arriba si no tienes cuidado. Desconfía de la Luna y el Emperador, amigo. No confundas sueño y realidad, y sobre todo, no intentes imponer los sueños a los demás. Tus relaciones afectivas necesitan elementos concretos para consolidar su equilibrio y lo sabes bien, así que, ¡pon los pies en la tierra!.

En el aspecto profesional, la alianza del Mundo y la Luna favorece las actividades comerciales y las relaciones con los clientes. Descuelga el teléfono para acceder a nuevos mercados. Tus éxitos del día te permitirán subir puestos en la jerarquía y obtener un estatus y responsabilidades acordes con tus competencias. Se reconocen tus méritos y esto te motiva para ir más lejos.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Bajo la influencia del Ahorcado, eres hoy más desconfiado/a en tus relaciones, amigo. ¡Y tu tienes la culpa! Pues la Fuerza que representa el contexto afectivo puede ayudarte a sacarte de la madriguera en la que te has encerrado, y de manera desinteresada. Apóyate en las personas que te quieren, dales tu confianza, pueden ayudarte a pesar de tus exigencias.

En tu área profesional, tu dinamismo y tu autoridad podrían hacerte perder tus puntos de referencia y hacer que tus compañeros de trabajo se replanteen las relaciones que tienen contigo. La Fuerza y el Carruaje forman un cóctel detonador que es difícil de controlar. Debes calmar tu fuego interior, cueste lo que cueste para evitar todo conflicto y relación de fuerza con el entorno.

Leo, así es tu lectura del tarot

En el amor, hoy hay poesía y ternura en el aire, amigo. Bajo la influencia de la Templanza y el Sumo Sacerdote, despliegas mucha dulzura y bondad a tu alrededor. Esta alianza favorece la amistad sincera y los impulsos afectivos. Te asegura una bella armonía en tus relaciones con el entorno y con la persona amada. ¡Sé feliz y vive en paz!.

En el aspecto profesional, te encuentras totalmente sereno/a. Tus proyectos avanzan lentamente pero con seguridad, las cosas caen en su sitio sin problema y tus relaciones con los clientes son fluidas. Déjate guiar por tu intuición, representada por la Luna, y no encontrarás ninguna resistencia en tu entorno, como asegura la Templanza. ¡Tu tienes las cartas, es tu turno!.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Estás hoy muy solicitado/a en el amor, amigo y, hay que decirlo, esto no viene muy bien. Representado/a por el Ermitaño, tu humor no es de los más comunicativos. Con reserva y discreción, te cuesta responder a las peticiones de afecto generadas por la lámina del Mundo. Frente a este torbellino de encuentros e intercambios, prefieres quedarte solo(a). ¡Qué pena!.

En el trabajo, vas a tener, a tu pesar, muchas relaciones con el mundo exterior. El Mundo, que simboliza el contexto socio-profesional del día, es señal de apertura, mientras que el Ahorcado que te caracteriza refleja retraimiento. En una situación tan contradictoria, conviene que te liberes del yugo de tus propios bloqueos y te dejes llevar por las oportunidades propuestas por los demás. ¡Ánimo, abrirse es progresar!.

Libra, así es tu lectura del tarot

Una cierta frialdad en los sentimientos te acompaña a lo largo del día, amigo. La Justicia y la Sacerdotisa te recuerdan ciertas decisiones que deben ser tomadas para que evolucione tu vida sentimental, y eso ocupará tus pensamientos. No es momento de ligereza y despreocupación, sino de retraimiento, para reflexionar mejor sobre el futuro.

En tu área profesional, priman la búsqueda del equilibrio y la seguridad a lo largo de todo el día. La Justicia y la Emperatriz te predisponen a afirmar o aclarar tu situación socio-profesional. Despliegas por lo tanto toda tu inteligencia y conocimiento para proteger lo que tanto te ha costado conseguir o para arreglar los conflictos que pueden desestabilizarte.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

¡Cuántas contradicciones y tensiones hay hoy en el amor, amigo ! La Torre tiene tendencia a echar leña al fuego e inicitar comportamientos agresivos en tu entorno. ¿No estás siendo demasiado fiel a tus principios? Obcecándote de esa manera solo conseguirás envenenar la situación y manchar tu imagen. ¡Juega con la indiferencia, es mejor!.

En tu área profesional, un acontecimiento brutal te pone entre la espada y la pared. Te piden que justifiques los malos resultados y tu amor propio sufre las consecuencias. Bajo el impacto del Sol y la Torre, no podrás evitar las relaciones de fuerza, las reprimendas y los conflictos con tu entorno profesional. Ármate de valor y sigue un perfil bajo éste día.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Es momento de rencuentros, de pasión y aceleración en los latidos de tu corazón. El dinamismo del Carruaje y la dulzura de la Templanza aumentan tus amistades y amores. Sientes un impulso que te empuja a acercarte a los demás, a demostrarles tu afecto, a expresar tus emociones. Si te vas de viaje puede que te espere un flechazo, amigo.

En el trabajo, no te falta perseverancia y entusiasmo en la gestión de tus tareas cotidianas. El Carruaje te proporciona los medios para llegar al final de lo que tienes que terminar, mientras que la Sacerdotisa te ayuda a organizar tu espíritu. ¡Es la prueba de un día eficaz!.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

En el amor, elegirás la opción "placeres a la carta" en vez del menú tradicional, amigo. Para que seas feliz, el Sumo Sacerdote modera el lado pasional y agresivo del Diablo y mantiene el equilibrio en tus ambiciones afectivas. Te dedicas con buen humor a los placeres que te ofrece este día. Estás abierto/a y seductor(a), sin transtornarlo todo a tu alrededor.

Con respecto a tus metas profesionales, no das rodeos para alcanzar tus objetivos. Poco impresionado por el Juicio, el Diablo pone a tu disposición un verdadero arsenal militar para convencer a tus socios, por la fuerza si es necesario, de que te sigan en tus proyectos con tendencias megalomaníacas. Parece que funciona y las tropas están motivadas por tu entusiasmo.

Acuario, así es tu carta del tarot

¡Da gusto verte hoy, amigo! La alegría de vivir y de amar ilumina tu rostro. La asociación del Emperador y el Sol te promete conocer un desarrollo afectivo total. No hay dudas que ensombrezcan tu fe inquebrantable en el amor sincero y duradero. Te espera un importante encuentro si estás soltero/a. ¡Esta vez creerás!.

En tu vida activa trabajas para reforzar tu autoridad y asentar tu reputación. Bajo la influencia de la Luna y el Emperador, pones tu creatividad al servicio de la eficacia y, a pesar de tu imaginación desbordante, no pierdes de vista tus objetivos. Construyes tu carrera sobre bases sólidas que te ayudarán a imaginar nuevos proyectos en las mejores condiciones posibles.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Hoy la Muerte y la Sacerdotisa te predisponen a cierto cambio en tu manera de abordar tu vida afectiva, amigo. Sientes la necesidad de ordenar las cosas y puede que la reflexión te lleve a acabar con cierto confort material para ir sólo a por lo esencial. Es hora de una positiva revisión.

En cuanto al trabajo, tus proyectos y tu evolución están estancados. Estás esperando que te den luz verde o que tenga lugar un cambio de organización, pues ahora no te permiten tomar la mínima iniciativa. ¡Esta espera es muy frustrante! La alianza de la Templanza y el la Muerte muestra que sabrás mostrarte paciente y sabrás adaptarte a la nueva situación.

