Tarot gratis para hoy 16 de Octubre ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Esto es lo que te depara hoy jueves 16 de octubre en el horóscopo del Tarot.

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 16 de octubre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy.

Aries, así es tu lectura del tarot

Actuar antes de reflexionar, este es hoy tu lema. amigo. Bajo la doble y dinámica influencia de la Fuerza y el Carruaje, vas por delante siempre en el amor, sin prestar mucha atención a los peligros que te amenazan. Cuidado, especialmente si tienes pareja. Ésta no apreciará tus impulsos del corazón. No te vendría mal cierta moderación en tus juegos de seducción.

Cuando se trata de trabajo, estás dotado/a de un formidable sexto sentido que te permite idear buenos planes, analizar las intenciones de tus compañeros y presentir por dónde viene el éxito. Las energías combinadas de la Luna (imaginación) y el Carruaje (entusiasmo) te hacen más eficaz. Si consigues canalizar tus impulsos, vas a hacer maravillas.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Hoy te encuentras en un ambiente caluroso y amistoso, amigo. La alianza de la Estrella y de la Muerte indica que posees los medios para volver a sonreir, incluso después de una dolorosa historia que te ha dejado un sabor amargo. Por fin encuentras cierta armonía con tus amigos y contigo mismo/a. ¡Sigue por ese camino!

En tu vida profesional, no tienes nada que demostrar. La gente se complace en reconocer tus talentos y tu ego va creciendo. El Mundo y la Estrella aumentan tu carisma y consigues obtener casi lo que quieres de tus socios. Tus negocios dan resultado y tus proyectos avanzan satisfactoriamente.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Con tu temperamento despistado y un poco disperso de hoy, no comprendes la frialdad excesiva de tu entorno, amigo. Te apetece distraerte, salir a ver mundo, pero tu entorno te responde con una imagen seria y poco inclinada al movimiento. Bajo la influencia de la Sacerdotisa, parece que tu universo afectivo está bloqueado, nada avanza ni se mueve. Qué pena que no puedas aprovechar tu dinamismo.

En el trabajo, el Mago y la Sacerdotisa te proponen actuar con mucho cuidado y reflexión. Estarás en posición de alcanzar tus objetivos del día canalizando tu energía, a veces desbordante, y tomándote el tiempo necesario para analizar cada problema. ¡Bravo!

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Hoy hay euforia en el amor, amigo. Bajo la influencia del Sol y la Emperatriz, solo te apetece una cosa: gustar a toda persona con la que te cruzas. Y lo más increíble: lo conseguirás, pues tu encanto está en el nivel más alto. Todo esto presagia encuentros, éxitos y, claro, amor.

En el trabajo, ¡hay euforia en el aire! Bajo la influencia conjunta del Sol y el Sumo Sacerdote, estás resplandeciente y todo te parece posible. Éxito, felicidad, ascenso, son la clave de tu jornada. No tienes más que tender la mano para recoger los frutos de tu paciencia y tu trabajo. ¡Felicidades!

Leo, así es tu lectura del tarot

Mantén hoy el control de ti mismo/a en tu vida sentimental, amigo. El Diablo y la Emperatriz tienen tendencia a aumentar la posesividad y los celos en relación con la persona amada. Tu pasión y emociones deben ser reguladas y tienen que pasar por la criba antes de ser expresadas. Sino, cuidado con los conflictos en el hogar. Pueden volar platos esta noche en la cocina.

En tu área profesional, una cierta mezcla de ambición y rigor te permite hacer evolucionar favorablemente tu situación. Mientras que la Justica te ofrece sólidas bases, el Diablo te incita a desarrollar tus cualidades para seguir avanzando. Uno a uno, vas superando los obstáculos que se te presentan, no dudando en alejarte de ciertas personas que pueden ser perjudiciales para tu desarrollo.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Hoy te montas en la Rueda de la Fortuna para dar la vuelta alrededor del Mundo. Pero está feliz agitación podría hacerte perder la cabeza y el punto de referencia, amigo. No aceptes dos invitaciones para dos fiestas que son a la misma hora, por ejemplo. Así no llegas a ninguna parte.

Cuando se trata de tu carrera, pase lo que pase, nunca es sufriente para ti. A pesar de la voluntad de tu entorno profesional, sigues encontrando dificultades. ¡Haz un poco más de esfuerzo! Si no quieres cargar con el mundo a tus espaldas, intenta adoptar una postura más positiva y constructiva a cada situación. ¡Todo el mundo sacará provecho, y tú más que nadie!

Libra, así es tu lectura del tarot

Tus relaciones afectivas están hoy especialmente tranquilas, amigo. Tanto que puede que te sientas vencido/a por un sentimiento de gran serenidad y confort al final de la jornada. La Templanza, en asociación con la Sacerdotisa, anuncia sociabilidad en las relaciones, armonía y paz a tu alrededor. Déjate ganar por esta dulzura de los sentimientos y aprovecha mientras dure.

En el trabajo, el día se presenta tranquilo y seguro. Protegidos por la Justicia y la Templanza, los acontecimientos suceden sin problemas en tu vida activa, te enfrentas a los problemas y los solucionas con gran serenidad. Te encuentras bien en tu vida laboral, tan tranquilo/a que parece que nada puede sorprenderte.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Hoy la Luna te hace sensible y romántico, mientras que la Sacerdotisa te invita a mostrarte discreción y paciencia. Esta tirada sugiere que fantaseas con una relación que podría encajar en tu visión ideal del amor, amigo, pero que no te atreves a hablar con la persona en la que piensas. ¿Tienes acaso la sensación de que te espera una desilusión?

En tu actividad profesional, atraviesas un periodo de reflexión que puede traducirse en un pequeño retiro. La alianza de la Estrella y la Sacerdotisa muestra que puede que tu puerta se mantenga hoy cerrada. Tus proyectos están en fase de maduración y sabes que se imponen el rigor y la paciencia. Explica tu progreso intelectual, porque esta aparente inactividad podría ser tomada por pereza por tu entorno.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hoy, la perspectiva de un nuevo amor anunciado por la alianza del Mago y el Sol llena tu rostro con una sonrisa muy feliz, amigo. Sientes renacer la pasión por tu pareja en tu corazón. Si eres soltero/a, sientes cosquilleo en el estómago por algún completo desconocido/a. El optimismo está a la orden del día en esta bonita jornada que sin duda tendrás que marcar en el calendario.

En el terreno profesional acabas de pasar por una prueba que te ha dejado un gusto amargo. La alianza de la Muerte y del Mago indica que es hora de olvidar esta mala experiencia para lanzarte en la búsqueda del éxito. Sal de tu letargo, sé emprendedor/a y tu situación mejorará rápidamente. ¡Añade un poco de tu buena voluntad!

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hoy no das rodeos para decir la verdad a las personas que quieres, amigo. Consideras que tienes que ser sincero/a en tus relaciones y rechazas toda manifestación de hipocresía. La tirada de la Justicia y la Templanza muestra que algunos apreciará tu franqueza, pero otros se sentirán heridos. Sin embargo, sabes que ese es el precio que tendrás que pagar par alcanzar el equilibrio afectivo que necesitas.

En tu vida laboral, la Justicia te pide que sigas en el camino de la disciplina y el rigor. Pero eso no te conviene bajo la influencia del Ahorcado. Ahí estás, bloqueado/a por las exigencias de tu entorno profesional, incapaz de superar la autoridad de unos y otros. En este contexto, conviene que guardes tu sangre fría, incluso te aísles un poco, para no perder tu integridad y tus coordenadas.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Tu vida social y afectiva se enriquece con nuevas amistades y encuentros. La Templanza y el Mundo te ofrecen un ambiente alegre, feliz y lleno de armonía. Se favorecen las relaciones con el extranjero previendo un viaje, pero también puede que un encuentro con un/a desconocido/a que venga de fuera. Do you speak english, my dear amigo?

En cuanto al trabajo, el ambiente está en calma. Acabas de pasar por un momento de tranquilidad y la actividad vuelve pero despacio. Dicho esto, la tirada de la Muerte y de la Templanza debe incitar a considerar el porvenir profesional con confianza. No habrá destellos inmediatamente, pero el periodo se presenta prometedor y gratificante. ¡No pierdas la cabeza!

Piscis, así es tu lectura del tarot

Tus relaciones afectivas están hoy especialmente tranquilas, amigo. Tanto que puede que te sientas vencido/a por un sentimiento de gran serenidad y confort al final de la jornada. La Templanza, en asociación con la Sacerdotisa, anuncia sociabilidad en las relaciones, armonía y paz a tu alrededor. Déjate ganar por esta dulzura de los sentimientos y aprovecha mientras dure.

En el aspecto profesional, te encuentras totalmente sereno/a. Tus proyectos avanzan lentamente pero con seguridad, las cosas caen en su sitio sin problema y tus relaciones con los clientes son fluidas. Déjate guiar por tu intuición, representada por la Luna, y no encontrarás ninguna resistencia en tu entorno, como asegura la Templanza. ¡Tu tienes las cartas, es tu turno!