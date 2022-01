Tarot gratis para hoy 16 de enero del 2022 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este domingo 16 de enero en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

En este momento necesitarías enfocarte un poco en tu situación monetaria. A veces tiendes a excederte en los gastos y te gusta ser generoso/a con tus seres queridos. Para ti es fácil acumular cuentas con la tarjeta de crédito u otras deudas. Trata de analizar tus finanzas. La configuración celestial y la influencia práctica que trae te inspirarán para que asumas el control de tus cuestiones de dinero.

Tauro, así es tu lectura del tarot

En este momento podrías necesitar adoptar un enfoque práctico en tus finanzas. La influencia de la cambiante alineación planetaria podría recordarte que necesitas prestar atención a tus gastos. A veces te resulta fácil olvidarte del presupuesto. Te gusta salir, divertirte y gastar mucho dinero. Llegó el momento de verificar la realidad: siéntate y cuenta cuánto dinero tienes. Podrías elaborar un plan mejor que contemple gastos futuros.

Géminis, así es tu lectura del tarot

El panorama astral de este momento, podría proveerte con un estado de ánimo tranquilo y pensativo. Hoy trata de hallar un momento para sentarte a meditar. Desearás tener algo de privacidad para poder pensar en lo sucedido. Últimamente te han pasado muchas cosas y desearás encontrarle el sentido a todo eso. Podrías desear escribir algunos pensamientos en tu diario o hacer una lista de tus objetivos personales.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Hoy podrías descubrir que vuelven a surgir temas del pasado. Podrías tener noticias de un viejo amigo o una anterior pareja. Podrías necesitar examinar tus sentimientos hacia esta persona o hacer las paces con ella. O podrías tener que enfrentar una situación financiera desafiante, como una cuenta enorme que hay que pagar. Este es un buen momento para actuar y para encaminarte en la senda correcta.

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy podrás sentir que el tiempo pasa volando. Esto se debe a la influencia de la energía astral en juego. No te sientas abrumado por el ritmo intenso. Hoy podrías necesitar esforzarte para mantener la concentración y terminar todo lo que debes hacer. Trata de no distraerte. Deja esa conversación por teléfono con un amigo para otro día. Almuerza en tu escritorio para aprovechar el tiempo.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Hoy podrías sentir la necesidad de ponerte en contacto con una pareja anterior. Podrías estar pensando en el tiempo que estuvieron juntos. Quizás hayan quedado cosas por decir. Aún podrías sentir algo por ella. O quizás desees hacer las paces y aclarar las cosas. Con la energía celestial de hoy, este es el momento perfecto para comunicarte de modo positivo.

Libra, así es tu lectura del tarot

Hoy podrás andar muy ocupado/a, corriendo de un proyecto a otro. Trata de no sentirte demasiado abrumado. A veces tiendes a comprometerte en exceso. Trata de priorizar tu trabajo. Si no logras hacer todo, no te sientas mal por ello. Sólo sé honesto con tus compañeros de trabajo o tu jefe para que puedan hacerse modificaciones. Bajo el actual aspecto en juego, es posible hallar soluciones con rapidez.

Escorpion, así es tu lectura del tarot

Hoy podrías usar nueva tecnología en el trabajo. La actual configuración astral podría realzar tu uso de herramientas informáticas y tecnología avanzada. Quizás implementes un sistema nuevo en el lugar de trabajo. Podrías armar una nueva red de computadoras o actualizar el software. Disfrutarás de poner éstos juguetes nuevos en funcionamiento. Te encanta aprender a usar herramientas avanzadas, de modo que hoy será un gran momento para aprender más.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hoy podrías sentir una fuerte necesidad de analizar tus relaciones. Con la nueva energía en juego, podrías descubrirte pensando en ello. Podrías pensar en las personas con quienes mantuviste un romance. Podrías observar algunos patrones que sigues reproduciendo en tu vida personal. Este es un buen momento para adoptar una nueva filosofía o un nuevo enfoque en tus relaciones. Podrías desear intentar algo diferente para alcanzar mayor felicidad.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hoy podrías decidir tener un enfoque más agresivo con tus finanzas. La alineación planetaria está aumentando tu deseo de seguridad y abundancia. Últimamente has estado gastando demasiado. Quizás desees trabajar para armar un presupuesto más realista. Si aplicas una matemática creativa, pronto verás que puedes seguir divirtiéndote y ahorrar más dinero en tu cuenta bancaria.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Con el aspecto en juego, hoy podrías estar de un humor algo hogareño. Podrías decidir poner la casa en orden. Si se han amontonado las cosas, te sentirías mejor si haces un poco de limpieza. Quizás haya llegado el momento de reciclar todos esos periódicos viejos. Piensa en donar algo de ropa a una institución de caridad. Probablemente te sentirás mejor si guardas en el depósito algunas cajas o muebles que sobren.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Podrías encontrarte de pronto en un estado de ánimo práctico. Pensarás en cosas de la casa que te gustaría arreglar. Trata de hacer cambios en tus costumbres físicas y elabora un nuevo plan de ejercicios para aumentar tu energía. También planifica ingerir alimentos más nutritivos: tendrán un efecto positivo en tu bienestar y actuarás con más dinamismo y fuerza.

