Tarot gratis para hoy 15 de septiembre ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Tarot gratis para hoy 15 de septiembre, así te irá según el horóscopo

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 15 de septiembre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy.

Aries, así es tu lectura del tarot

Sé hoy más enrollado(a), amigo. La alianza de la Justicia y el Loco te invita a cultivar el arte de la tolerancia en tus relaciones afectivas y para ello, has de reforzar tu compromiso hacia la persona amada. Si tienes una relación en secreto, es el momento de hacerla oficial. Eso te quitará un peso de encima. ¡Tírate al agua y luego a su cuello!

En tu área profesional, puede que se firmen contratos o acuerdos a tus espaldas. El Ermitaño te aísla y deja a tu entorno profesional, marcado por la Justicia, la iniciativa y las decisiones. Sin embargo, no debes preocuparte: todo va por el buen camino y te permite aprovecharte de una situación dinámica y favorable. Es cierto, tu no llevas el timón, pero el barco avanza de todas maneras.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Hoy es difícil nadar en la felicidad en el plano afectivo, amigo. La Justicia impone cierto rigor en tus relaciones, lo que se traduce en cierta austeridad y mucha distancia entre ti y las personas a las que amas. Las exigencias de la familia, de los amigos, incluso de tu pareja, crean complicaciones y desacuerdos que te obstaculizan. Aíslate para poner orden en tu cabeza.

En el trabajo, el rigor y la disciplina te acompañan a lo largo de todo el día. Te dotas de los medios necesarios para solucionar ciertos problemas que estaban en suspenso, finalizas una inversión, pones orden en tus papeles. En resumen, te esfuerzas por arreglar la situación y alcanzar un punto de equilibrio para empezar con mejor pie. ¡Bravo!

Géminis, así es tu lectura del tarot

Te falta hoy confianza en ti mismo/a en tus relaciones afectivas, amigo. Te gustaría avanzar, pero no te atreves a dar el primer paso. Los Enamorados frenan tus impulsos y el dinamismo de la Emperatriz, crean dudas en tu comportamiento y te incitan a hacerte miles de preguntas más que a decir lo que sientes en el corazón. Es una pena, pues tu encanto se esconde ahí, tras todas estas incertidumbres.

En el trabajo, tu energía y determinación se encuentran disminuidas por las dudas de tus compañeros de trabajo. Los Enamorados que los representan no les anima a dejarse llevar. Dudas, juicios, frenos psicológicos y demás, constituyen el estado de ánimo del mundo profesional que te rodea. Necesitarás toda la tenacidad de la Fuerza para mantener cierto ritmo.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Aspiras hoy a mucha serenidad en el amor, amigo. ¿Pero estás seguro/a de estar haciéndolo todo para conseguirlo? Bajo la turbadora influencia de la Luna, puede que te falte claridad y confianza en ti en los tiernos mensajes que transmites, en especial en los dirigidos a la persona amada. No dejes lugar a la equivocación o a ambigüedades. Tus palabras deben reflejar tus pensamientos y deseos.

En el trabajo, no te falta dinamismo ni destreza para hacer que las cosas evolucionen hoy favorablemente, aunque todavía hay que ser prudente con la Luna en este sector. Desconfía de las situaciones poco claras o poco seguras. En este contexto de inestabilidad lunar, no tendrá lugar nada bueno sin un máximo de vigilancia por tu parte.

Leo, así es tu lectura del tarot

¡Hoy no dejas de hablar, amigo! Influido/a por la Rueda de la Fortuna que te invita a multiplicar tus relaciones, haces uso de tu capacidad de escuchar que te proporciona la Templanza para recibir secretos de todos. Aconsejan sin juzgar y devuelves la sonrisa a todos los que la han perdido. ¡Hace mucho bien ser tu amigo/a!

En el trabajo, la Rueda de la Fortuna sostiene al Mago para proporcionarte mayor libertad de acción. Es el día ideal para iniciar desplazamientos o ir a la búsqueda de nuevos encuentros. Has de saber tomar las oportunidades que se te van a presentar en el contexto socio-profesional, ¡no te arrepentirás!

Virgo, así es tu lectura del tarot

¡Cuántas contradicciones y tensiones hay hoy en el amor, amigo ! La Torre tiene tendencia a echar leña al fuego e incitar comportamientos agresivos en tu entorno. ¿No estás siendo demasiado fiel a tus principios? Acechándote de esa manera solo conseguirás envenenar la situación y manchar tu imagen. ¡Juega con la indiferencia, es mejor!

En el frente profesional, un cambio estructural inevitable o un acontecimiento inesperado y perturbador te pone de nervios. La alianza del Juicio y la Torre indica que reaccionarás con impulsividad y agresividad, y podrías oponerte a las decisiones de tus jefes. No vayas demasiado lejos, pues tu actitud solo agravará una situación que, a priori, no te es favorable.

Libra, así es tu lectura del tarot

Tu vida social hoy es dinámica gracias al movimiento de la Rueda de la Fortuna y el Sol que miran ambos hacia una buena dirección, amigo. Salidas, invitaciones, viajes y encuentros. Ese es el programa. Tus relaciones afectivas se desarrollan en calma, lo que te consuela mucho. Comparte tu buen humor con toda la gente que puedas.

Por otra parte, tu actividad se desarrolla bajo el efecto de las láminas positivas de la Estrella y la Rueda de la Fortuna. La comunicación es la palabra clave de tu jornada profesional. Descuelga el teléfono, organiza una reunión para exponer tu estrategia, sal a la conquista de nuevos clientes. La suerte te acompaña y tu sentido para el contacto te abrirá puertas que estaban cerradas hasta ahora.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Hoy estás muy romántico/a, amigo. La alianza de la Luna y la Estrella indica una alta tasa de emotividad ligada a un romanticismo exacerbado. Crees en el amor ideal, en la igualdad de sexos, en todas esas teorías que rozan la inocencia. Vuelve a la tierra por tu propia voluntad o puede que alguien se encargue de hacerte bajar de golpe de tu nube.

Profesionalmente, pasas el día en las nubes en compañía del Loco, pero, sobre todo, de la Luna. ¿Se trata de pereza intelectual, o al contrario, de una formidable creatividad? Solo tú puedes contestar esta pregunta. Sea lo que sea, no estarás muy agradable con tus compañeros, y a algunos les cuesta seguirme la corriente. Vuelve a la tierra para explicarles.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Cultiva hoy el arte de la diplomacia y la benevolencia en relación con las personas cercanas, amigo. Llegado el caso, has de saber que la alianza de la Muerte con la Torre es señal de una ruptura brutal que sigue a una violencia verbal incontrolada. Dicho de otro modo, más vale evitar tal riesgo mostrándote amable, comprensivo/a y divertido/a. No será fácil, pero no tienes otra elección.

Por otra parte, tu vida profesional es la escena de un cambio de organización o estrategia que no te conviene necesariamente. El Mundo asociado con él la Muerte presagia que esta modificación de tus condiciones de trabajo hará su intervención a corto plazo y puede que te coja por sorpresa. Tienes que decidir si quieres seguir en esta línea o buscar suerte fuera.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hoy el aire es cálido en el amor, demasiado para tu gusto, amigo. Para ti, que aspiras a cierta claridad en los sentimientos bajo la influencia de la Justicia, no es fácil entender esta pasión que anima tu entorno afectivo. El Diablo se lo lleva todo a su paso: serenidad, calma, voluptuosidad. Lo que le impulsa es la agresividad y la posesividad. ¡A ver cómo desenreda las piezas de la pasión!

En la esfera profesional, da muestras de dinamismo pero también de flexibilidad. El Sumo Sacerdote calma los instintos del Diablo y limita los conflictos que este último pueda crear. Hoy alcanzarás los objetivos que te hayas fijado. ¡Tendrás éxito en todas las categorías!

Acuario, así es tu lectura del tarot

Puede que hoy una agradable sorpresa alegre tu vida sentimental, amigo. El Juicio y la Sacerdotisa se ponen de acuerdo para que vivas un acontecimiento capaz de hacer evolucionar tu estado de ánimo, y por tanto, tu rutina afectiva. Puede tratarse de un seductor encuentro si vives solo(a), o de una novedad en tus relaciones con la persona amada si vives en pareja. ¡Estate preparado para aprovechar todas las oportunidades!

En el trabajo, puede que algunas noticias impongan una redistribución de la baraja. Bajo la influencia del Ahorcado, no aprovechas las oportunidades que te ofrece el Juicio. Puede incluso que te ofrezcan un viaje alrededor del mundo y tú lo verás como una excelente razón para esconderse debajo de la cama. Te vendría muy bien un poco de optimismo y apertura de espíritu.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Hoy, un gran optimismo caracteriza tus amores, amigo. Impulsado/a por las favorables influencias del Sol y del Carruaje, avanzas con valentía hacia el éxito amoroso, hacia el encuentro de alguien interesante si estás soltero(a), hacia el amor radiante si vives en pareja. Reina una atmósfera muy estimulante en tu entorno afectivo, te toca aprovecharte de tu suerte y vivir esta jornada con pasión y locura.

Todo irá bien en el trabajo bajo la influencia del Sol y la Emperatriz. Dispondrás de una gran vivacidad fuera de lo normal que te permitirá superar los problemas cotidianos. Por otra parte, es un día excelente para hacer valer tu creatividad, pues sus innovadoras ideas tendrán efectos duraderos y positivos.