Tarot gratis para hoy 15 de octubre del 2022 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino hoy viernes 15 de octubre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

Hoy el arcano de la Fuerza asociado al Juicio impulsa un nuevo dinamismo en tu vida sentimental. Sale de ti un encanto magnético hecho de fantasía y candidez que atrae a todo el mundo. Abierto(a), sonriente y a la búsqueda de la sinceridad, estás preparado/a para tener el encuentro del año, amigo.

En otro aspecto, estás en posición de fuerza en el terreno profesional. La alianza de la Estrella y la Fuerza es señal de un control perfecto de los mecanismos de poder que hacen crecer tu influencia. Tus compañeros de trabajo reconocen el valor de tu trabajo y se unen a tus proyectos con toda confianza. En cuanto a la dirección, bien podría confiarte nuevas responsabilidades muy valoradas.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Es un día para marcarlo en el calendario de tu vida afectiva, amigo. El Juicio y el Loco te preparan una excelente sorpresa que podría tomar la forma de un encuentro fulgurante. ¡Puedes esperarte cualquier cosa, sobre todo felicidad! Tus relaciones son vivas, llenas de fantasía y entretenimiento. Emanas un perfume de alegría y misterio que hechizará a cualquiera que se cruce en tu camino.

En el trabajo, podrías recibir una muy buena noticia, el desarrollo inesperado de un proyecto que había sido abandonado, o simplemente un cambio de perspectiva te abrirá un nuevo espacio de libertad. Apoyado/a por el Carruaje y el Juicio, es absurdo decir que te lanzas con entusiasmo con estas perspectivas. ¡Aprovecha! No todos los días se puede escapar de la rutina.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Desconfía hoy de tu alto concepto del amor, amigo. La pareja formada por el Loco y la Luna indica que tus esperanzas se verán frustradas. Tienes tendencia a idealizar a las personas que amas, pero la realidad te enseñará que has puesto demasiadas esperanzas en ellos o en tu relación. De ahí el riesgo al desencanto. Nadie es perfecto.

En el trabajo, hoy te caracteriza tu comportamiento inestable bajo la influencia del Loco y los Enamorados. Da igual lo que emprendas hoy, parece que no crees en ello y tienes tendencia a huir de tus responsabilidades. Estos errores de juicio podrían hacer que no se te tome en serio cuando se trata de negocios. Conviene que te concentres más.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

La Estrella es símbolo de esperanza y fe, los Enamorados de incertidumbre y falta de confianza. Decir que debes creer más en el otro y en el futuro hoy es un eufemismo, amigo. Todo indica que a tu alrededor las cosas mejoran, tus perspectivas son buenas, la suerte te acompaña, conquistas tu entorno afectivo. Entonces, ¿por qué tienes dudas?

En el trabajo, conduces tu barco con control y serenidad. Apoyado/a por la Estrella y el Sumo Sacerdote, avanzas con ritmo tranquilo hacia los objetivos que te has fijado para el día. Afirmas tu confianza en ti mismo/a y sabes comunicarla a los demás si trabajas en equipo o en familia. Tienes la oportunidad de observar cómo algunas situaciones en suspenso se desarrollan favorablemente.

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy el Sol brilla a tu alrededor, amigo. Aunque el Ahorcado te desestabilice con su influencia y te haga verlo todo negro, no dudes en desobecerle un poco. Intenta verlo todo un poco más rosa, pues todo el mundo te quiere hoy. Puede que tu entorno afectivo te haga vivir momentos inolvidables siempre que salgas de tu posición reservada. Venga, un poco de animación en el amor, no te arrepentirás.

En el trabajo, se presenta un hermoso día para ti y tu entorno. Iluminado por el Sol, el contexto profesional o asociativo está marcado por el éxito. No eres muy expresivo/a bajo la influencia del Ermitaño, pero eso no te impedirá disfrutar plenamente del placer de vivir algunos éxitos.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Hoy la tirada sentimental no es excelente. La alianza de la Torre con la Muerte indica que atraviesas una fase de destrucción previa a la fase de reconstrucción que te devolverá la sonrisa. ¿Te viene a la cabeza una antigua historia, amigo? Recuerda que hay que romper con el pasado doloroso antes de empezar con otras cosas. ¡Libérate!

En el trabajo, tu entorno pone obstáculos y trabas a tu libertad de movimiento. Tus colaboradores están agresivos debido a la influencia de la Torre y tienen tendencia a buscar conflicto con temas sin importancia. Te molestan, te agobian... En este ambiente delicado, conviene que te aísles lo más que puedas y no caigas en el juego de los que intentan desestabilizarte.

Libra, así es tu lectura del tarot

Tu vida social y afectiva se enriquece con nuevas amistades y encuentros. La Templanza y el Mundo te ofrecen un ambiente alegre, feliz y lleno de armonía. Se favorecen las relaciones con el extranjero previendo un viaje, pero también puede que un encuentro con un/a desconocido/a que venga de fuera. Do you speak english, my dear amigo?

En el aspecto profesional, te encuentras totalmente sereno/a. Tus proyectos avanzan lentamente pero con seguridad, las cosas caen en su sitio sin problema y tus relaciones con los clientes son fluidas. Déjate guiar por tu intuición, representada por la Luna, y no encontrarás ninguna resistencia en tu entorno, como asegura la Templanza. ¡Tu tienes las cartas, es tu turno!

Escorpion, así es tu lectura del tarot

¡Hay movimiento en el amor, amigo! Si sufres cierta soledad estos últimos tiempos, el Mundo se encarga de hacerte salir de ese aislamiento. Tu vida relacional se enriquece, llaman personas nuevas a tu puerta. Es hora de cambios, tan numerosos como enriquecedores. ¡Se acabaron las cenas en solitario!

Profesionalmente, hay contactos positivos que dejan entrever bellas perspectivas para tus negocios y desarrollo personal. El Juicio, en asociación con el Mundo, te ayuda a ampliar tu campo de acción y tu esfera de influencias. Tienes campo libre para adelantarte y conseguir iniciar ambiciosos proyectos, algunos de los cuales proponen una prometedora apertura hacia el extranjero.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Puede que las cosas se hagan oficiales hoy, ¡se siente en el aire! Bajo la influencia de la Justicia y el Sol, tu vida afectiva toma un giro digamos "legal". Puede que tu pareja te pida matrimonio, amigo, o que vivan juntos, o, si comenzaron su relación hace poco, que te presente a tu familia o amigos. Se presiente una felicidad sincera y duradera.



Hoy el Mago y la Justicia pueden permitirte llegar a un acuerdo o a una estabilidad en una situación que antes era indecisa. La disciplina y el rigor que te rodean te apoyarán en la seguridad y refuerzo de tus experiencias sociales, materiales o profesionales.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hoy, amigo, tu vida afectiva va demasiado deprisa para tu gusto. La pareja formada por el Loco y el Mundo indica que tienes necesidad de independencia y relacionas mal este deseo con las exigencias de tu pareja que te pide pruebas de amor. Toma distancia para ver cómo conjugar libertad y seguridad afectiva, independencia y ternura.

En tu vida profesional, predomina un sentimiento de desánimo y cansancio. El Loco y la Sacerdotisa te desconcentran y te empujan hacia cierta dispersión. Nada parece poder motivarte en tus tareas diarias y no puedes evitar imaginarte otro destino laboral. Recuerda que todos los trabajos tienen sus buenos y sus malos momentos.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Bajo la influencia del Ahorcado, eres hoy más desconfiado/a en tus relaciones, amigo. ¡Y tu tienes la culpa! Pues la Fuerza que representa el contexto afectivo puede ayudarte a sacarte de la madriguera en la que te has encerrado, y de manera desinteresada. Apóyate en las personas que te quieren, dales tu confianza, pueden ayudarte a pesar de tus exigencias.

Tienes tendencia a distraerte en tu área profesional. Tu curiosidad se dirige en todas direcciones para terminar por despistarte y hacerte dudar. Necesitarás toda la perseverancia y coraje de tu entorno para volver al buen camino y recuperar la confianza en ti mimos/a. Escucha los consejos de los que te acompañan en las tareas cotidianas: no cambies de rumbo sin razón objetiva.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Si sientes el deseo de cambiar tu vida sentimental, puede que hoy empiece una nueva historia, amigo. La tirada del Juicio y del Diablo indican un feliz acontecimiento que hará impacto en tu situación afectiva. Ha llegado el momento de compartir ese pequeño paraiso que se llama felicidad.

Por otra parte, tu vida profesional te reserva una sorpresa agradable. Un acontecimiento inesperado va a trastornar la tirada, pero en el buen sentido. Todo lo que pase después será favorable a la buena evolución de tus negocios y al progreso de tu carrera. La alianza de la Luna y el Juicio favorece la creatividad y las nuevas ideas. Déjate guiar por tu intuición.

