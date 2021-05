Tarot gratis para hoy 15 de mayo ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 15 de mayo en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy. ¡La Verdad Noticias te trae tu predicción!

Aries, así es tu lectura del tarot

Hay mucha soledad en tu vida privada, amigo. Bajo la influencia conjunta del Ermitaño y la Justicia, necesitas seguridad y calma para inclinar la balanza hacia el lado del amor. Tomas la decisión de encerrarte en ti mismo/a para poner orden en tu situación. Tranquilízate, no pierdes nada con el cambio, de todas maneras, el contexto afectivo no es muy alegre y no favorece relaciones muy abiertas.

En tu campo de actividad, puede que haya contratiempos que impidan la buena marcha de tus proyectos y la evolución de tu carrera. La tirada de la Muerte y del Ermitaño indica una baja de actividad, incluso la pérdida de un cliente. No te desanimes, todo llega para el que sabe esperar y pronto la rueda girará en la buena dirección.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Cuando el Loco tiene, como hoy, una cita con la Luna, tienes tendencia a huir de tus obligaciones, amigo, especialmente de las familiares. Poco comprometido/a con tus parientes o amigos, sientes la necesidad de libertad y espacio, que puede que te haga replantearte tu relación sentimental. Deja que se disperse la bruma, mañana será otro día.

En el trabajo, puedes contar con una excelente intuición y un dinamismo sin tacha. La Emperatriz y la Luna se ponen de acuerdo para aportarte esta inspiración que te permite sentirte bien después de una jornada laboral activa. Terminarás tus tareas cotidianas con habilidad y alcanzarás tus objetivos. En resumen, ¡estás en buena forma!

Géminis, así es tu lectura del tarot

Hoy reina el caos en tu vida afectiva, amigo. Unos reclaman más libertad y se apartan de ti, mientras que otros reclaman tu presencia y se pegan a ti. Frente a tanta discusión estéril, te sientes cansado/a y prefieres encerrarte en ti mismo esperando que todo vuelva a su sitio. No está mal.

Profesionalmente hablando, sueñas con volar con tus propias alas, con montar tu propia estructura, con no depender de nadie. La alianza de la Templanza y el Loco aumentan esta necesidad de autonomía. Comienza por tomar distancia para juzgar tus posibilidades de éxito. Roma no se hizo en un día, no servirá de nada querer precipitar los acontecimientos.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Hoy es un día un poco triste en el amor, amigo. Bajo la influencia del Sumo Sacerdote y de la Justicia, tu necesidad de estabilidad se encuentra con cierta soledad. Necesitas reflexionar sobre tu situación para tranquilizarte, para redefinir tus referencias y hacerte a los acontecimientos más recientes. Si quieres, aíslate, pero no te sorprendas luego si no eres "molestado(a)" por una dulce compañía.

En el trabajo, tienes necesidad de calma y discreción. El Sumo Sacerdote y la Sacerdotisa te invitan a actuar solo/a a lo largo del día. Si trabajas en equipo, esta actitud reservada no será necesariamente mal interpretada, pues dispones de una gran facultad de transmitir tus mensajes con dulzura. "No te preocupes, necesito estar solo/a hoy.", será tu frase del día.

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy, bajo la influencia del Ermitaño, no te encuentras a gusto en tus relaciones afectivas, amigo. La gente que te rodea te llena de cuidados y gestos amables, y eso te llega a lo más profundo de tu corazón. La Estrella, que simboliza el contexto sentimental, es de lo más agradable. Te quieren, te escuchan y te perdonan tus pequeños errores del día.

En el trabajo, la Estrella y la Emperatriz te facilitan el día. Eres dinámico/a, voluntarioso/a, pero no avanzas sin tener en cuenta tu entorno profesional. Tu buena estrella te proporciona una mayor conocimiento de ti mismo/a y de los demás, y te permite adoptar actitudes justas para hacer que ceda toda adversidad y presión. ¡Vas por buen camino!

Virgo, así es tu lectura del tarot

¿Por qué está celoso/a del pasado de tu pareja, aunque se trate de una persona que acabas de conocer? Haz hoy callar a tus demonios interiores, amigo . La alianza de la Rueda de la Fortuna y del Diablo te sumerge en un torbellino de encuentros. Pero no dejes que la pasión te devore. Esto sólo funcionará si respetas la libertad de tu pareja.

En el trabajo, las cosas evolucionan favorablemente para ti. La Rueda de la Fortuna te propone sorpresas y buenas noticias, mientras que la Justicia te guía y te permite tomarte estos cambios con seriedad. Todo esto es muy positivo, pues combinas suerte y eficacia. Es el momento ideal para aprovechar una buena oportunidad y hacer evolucionar favorablemente tu situación financiera.

Libra, así es tu lectura del tarot

Hoy evolucionas en un universo afectivo alentado por los rayos del Sol y las llamas del Diablo, amigo. La pasión está a la orden del día. Cultivas grandes sentimientos, declaraciones apasionadas, intercambios tiernos y sensuales. Nada puede estropear los momentos de amor o intimidad que compartirás con personas cercanas. Por lo tanto, multiplica esos momentos.

En el trabajo, la concretización de tus objetivos y el éxito están al alcance de tu mano. Solo de ti depende el liberarte de las dudas que te inspiran los Enamorados para obtener satisfacciones. El Sol brilla en el cielo e ilumina el contexto socio-profesional. ¿Por qué vas a querer darle la espalda cuando te propone éxitos? ¿Acaso le tienes miedo al éxito?

Escorpio, así es tu lectura del tarot

¡Demasiado entusiasmo hoy en el amor, amigo! Llevado/a por el Carruaje y el Emperador, muestras una energía desbordante que es a veces excesiva. Tus relaciones afectivas sufren tendencia a la amplificación, que puede conducirte a hacer tonterías. Sé menos mandón/a y muestra tu benevolencia hacia los que no podrán seguirte. Ya verás, ¡todo irá mejor!

En el trabajo, predomina una hiperactividad poco productiva. Empujado por el torbellino que provocan el Loco y el Carruaje en tu vida profesional, actúas con el entusiasmo de un joven cachorro, pero sin reflexionar sobre la conveniencia de tu estrategia. Tómate tu tiempo para que reposen las ideas si quieres alcanzar tu objetivo.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Esta es hoy la característica esencial de tu vida amorosa: el equilibrio. Apoyado/a por la Emperatriz y la Justicia, no dejas nada al azar en tus relaciones con el entorno afectivo, amigo. Das muestras de afecto, escuchas a los demás, das consejos. despliegas mucha energía para que el ambiente sea alegre a tu alrededor. ¡Bravo!

En el trabajo, no te faltará creatividad para transformar tu rutina. Tu comunicación con tu entorno social y profesional será perfecta. Seguro, tienes la disposición perfecta para hacer que las cosas evolucionen y que tus compañeros, socios o clientes se unan a ti en tus ideas.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

El tarot dice que tu vida afectiva está hoy falta de reflexión, amigo. En efecto, sientes a la vez una gran necesidad de libertad y un sentimiento de soledad. ¿Será tu necesidad de amor suficientemente fuerte como para empujarte a que te comprometas sentimentalmente? Deja hablar a tu corazón, es la lección que te enseña la alianza del Loco y la Estrella. Confía en tus sentimientos.

En el trabajo, el Loco tiene tendencia a ponerte los nervios de punta durante todo el día. Por suerte, la Fuerza te acompaña y te evita caer en un caos desestabilizante. Consciente de la inconsecuencia de algunas personas que trabajan a tu lado, muestras tu buen sentido y tu objetividad para apartar a los perturbadores. ¡Bravo!

Acuario, así es tu lectura del tarot

Hoy no estás en la mejor forma dentro del aspecto afectivo, amigo. Por más que la Emperatriz busca tu sonrisa, tu te empeñas en apoyarte en el Ahorcado que consume tu buen humor y contraría tus relaciones. A pesar de la buena voluntad de tu entorno, las relaciones con las personas cercanas son vividas como obligaciones o cargas. Intenta superar todo esto si no quieres debilitar tus lazos afectivos.

En el trabajo, no te faltarán los medios para hacer valer tus ideas o iniciativas acerca de tu entorno socio-profesional. Tu energía y autoridad en escena, gracias al Emperador y la Emperatriz, te permiten afrontar con éxito un obstáculo que no habrías superado normalmente. Tu firmeza y diplomacia harán milagros, ¡bravo!

Piscis, así es tu lectura del tarot

Un impulso ciego te empuja hacia un amor imposible. Puede que te lances a los brazos de un desconocido y te encuentres al día siguiente en la cama de alguien que ni siquiera se acuerda de tu nombre. Cuidado con las desilusiones, amigo. La alianza del Loco y el Diablo te enseña que puedes perder la cabeza fácilmente.

Profesionalmente hablando, sueñas con volar con tus propias alas, con montar tu propia estructura, con no depender de nadie. La alianza de la Templanza y el Loco aumentan esta necesidad de autonomía. Comienza por tomar distancia para juzgar tus posibilidades de éxito. Roma no se hizo en un día, no servirá de nada querer precipitar los acontecimientos.

