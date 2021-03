Tarot gratis para hoy 15 de marzo ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 15 de marzo en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, Así es tu lectura del Tarot

En el aspecto sentimental, no predomina hoy el romanticismo, amigo. Por más que avanzas hacia los demás con entusiasmo, sólo encuentras celos y posesividad en tu entorno. En este contexto tan pasional, no te conviene dejarte embriagar por este peligroso juego. Evita las conversaciones estériles y las relaciones de fuerza con tu pareja o amigos. Te vendrá bien un poco de soledad, aunque sea forzada, bajo estos auspicios.

En el trabajo, vuelves a tus posiciones, fijas las bases de tus próximos negocios. La magia del Loco y el Diablo podría reaccionar y darte una idea genial para obtener nuevos clientes o iniciar un proyecto que te motive. Con aparente calma, rebosas creatividad e inteligencia. Tu carisma te abre hoy muchas puertas.

Aries, Así es tu lectura del Tarot

Tauro, así es tu lectura del tarot

Bajo la influencia del Loco en el amor, todo te parece más difícil y complicado que de costumbre, amigo . Incluso si la Rueda de la Fortuna te aporta cierto dinamismo, tienes la impresión de querer pero con trabas, de que te falta libertad para expresarte, de no ser comprendido/a como mereces. En resumen, no estás satisfecho/a. Si exiges menos, el ambiente se aligerará.

En tu vida activa, estás disperso/a en todos los sentidos, y con cierta torpeza. La alianza del Diablo y el Loco señalan un comportamiento impulsivo, a veces irresponsable, que muestra la desorganización que domina tu método de trabajo y, sin duda, tu espíritu. Si quieres evitar cometer errores, intenta concentrarte en los proyectos del momento.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Géminis, así es tu lectura del tarot

Hoy tu vida amorosa se sitúa bajo el signo de los encuentros y las relaciones, amigo. Con el Mundo y el Mago como aliados, tendrás la suerte de cruzarte con nuevos rosotros y, por qué no, de conocer gente nueva. Comidas con amigos, cenas, fiestas en discotecas. tu programa puede estar muy cargado. Tienes que ver si te apetece dejarte llevar por este torbellino.

En tu área profesional, tendrás la oportunidad de estar en el lugar oportuno con las personas adecuadas. En un contexto socio-profesional simbolizado por el Mundo, has de saber que te ayudarán, te apoyarán, te dirán "sí". Es el momento de hacer valer tus ideas y proyectos. La Justicia te regala la clarividencia para poner en práctica lo que te propongas.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Recuerda que en el amor, cuando se espera mucho, se obtiene poco, amigo. Bajo la influencia del Ahorcado y el Emperador, podrías hoy comprobar este dicho. Puede que hoy tu pareja no quiera someterse a tu ley y tus deseos. Si tu dices negro, el o ella dice blanco. Eso te impacienta y hace crecer en ti una frustración pasajera, pero así es: a veces los polos opuestos se atraen.

Por otra parte, parece que tus proyectos profesionales están bloqueados por el momento. La alianza de la Estrella y del Ahorcado indica una situación de espera muy frustrante. No te faltan ideas, pero no dispones de los medios para ponerlas en marcha. Tu margen de maniobra es reducido y no confían en ti como mereces. No te desesperes y sigue esforzándote.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy, hay Fuerza en ti y tienes el Mundo a tus pies, amigo. Tu encanto funciona a las mil maravillas y nadie puede resistirse al magnetismo sensual que desprende tu persona. Puedes sentirte tentado/a de abusar de tu poder de seducción para obtener lo que quieras de tus amigos y relaciones. Si funciona, ¡pues mejor para ti!.

En el trabajo, este día te va a permitir imponer tus puntos de vista o proyectos con mucha diplomacia y coraje. Te sientes en posición de fuerza y con mucha confianza en lo que haces. Es el momento ideal para, por ejemplo, enfrentarte a un jurado, un cliente o para organizar entrevistas de trabajo si buscas empleo.

Leo, así es tu lectura del tarot

Virgo, así es tu lectura del tarot

En el amor, la Rueda gira, pero en la dirección errónea, amigo. Tu fantasía y despreocupación te llevan a un callejón sin salida: bloqueos, retrasos. ¡nada te sale bien hoy! El Ahorcado, quién simboliza el contexto afectivo, te impide hacer uso de la seducción como te gustaría. No te falta dinamismo, pero la suerte no está a la orden del día.

En tu área profesional, no te falta ni ambición ni deseo de éxito a lo largo del día. Pero bajo la influencia del Ahorcado, los acontecimientos exteriores pueden ser perjudiciales para tus proyectos. Conviene que actúes con prudencia y elimines uno por uno los obstáculos que pueden estropear tu desarrollo. Has de saber ser paciente y no pedir demasiado este día, que, a fin de cuentas, puede ser muy frustrante.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Libra, así es tu lectura del tarot

Hoy, reina una atmósfera estimulante en tu esfera relacional y amorosa, amigo. El Mundo y el Carruaje provocan un torbellino de relaciones, pero también de viajes o desplazamientos. Por tanto, se te ofrece la ocasión de conocer gente y de hacer valer tus numerosas cualidades. Quizá esto sea un poco superficial, pero muy agradable, sin embargo.

¡Tu vida laboral se sitúa hoy bajo el signo de la comunicación y las relaciones! Abre las puertas y ventanas al mundo, pues te lleva una corriente muy dinámica que te empuja a ir más lejos. Los contactos son múltibles, se favorecen las transacciones hipotecarias y se protegen las relaciones con la clientela. ¡Es el momento perfecto para hacer negocios!.

Libra, así es tu lectura del tarot

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Cuidado con la soledad en tu vida sentimental, amigo. Bajo la influencia del Ermitaño y el Sumo Sacerdote, tienes cierta tendencia a mirarte el ombligo. No eres desagradable, no, porque estas dos cartas despliegan amabilidad por todas parte, pero estás demasiado centrado/a en tus dudas e incertidumbres. Necesitas aislarte y estar en paz contigo mismo(a), lo que otros no podrán entender.

En el trabajo, puede un acontecimiento ajeno a tu voluntad y fuera de tu control retrase la puesta en marcha de un proyecto que tenía luz verde. La asociación del Sol y el Ermitaño muestra que tus deseos se ven contrariados. Un ascenso muy deseado se hace esperar, hay un acuerdo que no llega a firmarse. Mantén la confianza y ten paciencia. La situación va a desestancarse.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hoy tu vida afectiva está marcada por sentimientos sólidos y duraderos. Bajo la influencia del Emperador y la Estrella, dispensas tu ternura con generosidad, y no eres avaro/a con las afecciones y los besos, amigo. Si no te atreves a comprometerte en una seria relación, has de saber que tu pareja, representada por el Emperador, tendrá la voluntad de acelerar tu paso.

En el trabajo, el Mago y el Emperador te proponen actuar con mucha más autoridad y dinamismo. Dispones de las armas necesarias para que las cosas y los métodos evolucionen en la buena dirección. Con iniciativas originales y un gran control, dominarás los acontecimientos de la jornada.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Frustración, desánimo, renuncia. Estas palabras califican tu estado de ánimo de hoy, amigo. La alianza del Ahorcado y la Luna indica que tienes la impresión de vivir una historia sin salida, de encontrarte bloqueado/a en tu vida afectiva. Esta tirada confirma la necesidad de una ruptura y anuncia que tus esperanzas de reconcialiación se verán frustradas. Es un día difícil.

Es muy difícil mantener el equilibrio en tu trabajo a lo largo de todo el día. Entre el Ahorcado, que te somete a todo tipo de enredos, y los Enamorados, que te hacen dudar de todo, te cuesta mucho mantener la concentración. Puede que te pidan sacrificios o concesiones, no debes ceder ante el pánico y haz todo lo posible para no sufrir. Esta situación frustrante y desmoralizante sólo es provisional.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Acuario, así es tu carta del tarot

Afectivamente, este día está situado bajo el signo de la sinceridad y la paz interior y exterior. Te sientes bien contigo mismo(a), amigo, y en total armonía con tu entorno. El Sumo Sacerdote y el Mundo asocian sus energías positivas para ofrecerte una tranquila felicidad, marcada sin dudas por un encuentro enriquceder del que no dejas de maravillarte.

La austeridad y la sabiduría predominan hoy en tu vida laboral. El Sumo Sacerdote, en asociación con la Sacerdotisa, no está para llenarte de piropos. Su influencia es tranquilizadora y dinámica, pues te invita a disfrutar de cierta rutina en tus actividades. Según tu estado de ánimo del momento, puedes encontrar el verdadero bienestar o, por el contrario, vivir momentos de cansancio al final del día.

Acuario, así es tu carta del tarot

Piscis, así es tu lectura del tarot

Hoy el Mundo te promete encuentros afectivos exóticos, ligados a un viaje o al extranjero, mientras que la Luna es reflejo de la sinceridad en tus relaciones. Tu dices lo que piensas, amigo, y piensas lo que dices. Es un buen día para declarar tus sentimientos amorosos o de amistad a tu entorno.

En el trabajo, la alianza de la Templanza y la Luna indica un periodo de desánimo o una fase de creatividad intensa. Sea lo que sea, no tienes las ideas muy claras sobre el seguimiento de tus proyectos. Hay mucha incertidumbre contra la que luchas a tu manera, ya sea con acción o con pasividad.

Piscis, así es tu lectura del tarot

¿Variante brasileña de Coronavirus podría afectar a toda Latinoamérica? Síguenos en Twitter para mantenerte informado