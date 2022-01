Tarot gratis para hoy 15 de enero del 2022 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 15 de enero en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy. ¡La Verdad Noticias te trae tu predicción!

Aries, así es tu lectura del tarot

Buena jornada en perspectiva en el plano amoroso, amigo. La Emperatriz y el Sumo Sacerdote te dotan de un particular sentido de la escucha que te hace muy atractivo/a y seductor/a para los que amas, y especialmente para la persona que hace latir tu corazón. Las relaciones afectivas están situadas bajo el signo de la felicidad y la espontaneidad, ¡aprovecha!

En cuanto al trabajo, puede que se opongan a tus ideas o sufras la competencia desleal de un enemigo. La alianza de la Torre y el Sumo Sacerdote indica que tendrás que mantener la calma y no caer en las trampas que te tienden. No dudes en pedir consejo a un colaborador más experimentado para rodear los obstáculos.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Con el Loco tirándole de la cola al Diablo, te arriesgas a pasar un día sentimental situado bajo el signo de la inconstancia, amigo. Las promesas de fidelidad que le has hecho a tu pareja te resultan hoy molestas, y puede que las pases por alto.Cuidado con empezar una complicada historia.

Profesionalmente, el Mundo y el Diablo te transforman en un/a lobo/a ambicioso/a. Orgullos/a seguro/a de ti mismo/a, no dudas en poner la zancadilla a tus rivales para alcanzar tu objetivo e intentas brillar por tus talentos personales, sin tener en consideración el ego de tus compañeros de trabajo. Si todo sale bien, no hay problema. Si no, cuidado.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Es una jornada nostálgica la que te propone el la Muerte y el Loco, amigo. Estas dos láminas te invitan a pasar la página de tu pasado sentimental, para reconstruir un amor totalmente nuevo. Pero antes de volver a empezar, quizá haya que sufrir las angustias de una ruptura. Ten el valor de pensar en esta solución, aunque te asuste.

En el trabajo, corres el riesgo de enfrentarte a profundas transformaciones en tu universo profesional. La Muerte es señal de que las cosas van a cambiar. Puede que todo esto te perturbe, incluso te bloquee momentáneamente, pero ten confianza en el futuro. Las situaciones cambian y evolucionan para abrir nuevas perspectivas.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Hoy deberías mostrarte flexible en tus relaciones afectivas, amigo. Bajo la influencia de la Fuerza, eres enérgico/a y tienes mucha voluntad, pero tu entorno es más reservado, como indica la Sacerdotisa. Tus tendencias autoritarias serán reprimidas por la frialdad de tus interlocutores. Tómate un poco de tiempo antes de decir las cosas.

En el trabajo, tienes necesidad de calma y discreción. El Sumo Sacerdote y la Sacerdotisa te invitan a actuar solo/a a lo largo del día. Si trabajas en equipo, esta actitud reservada no será necesariamente mal interpretada, pues dispones de una gran facultad de transmitir tus mensajes con dulzura. "No te preocupes, necesito estar solo/a hoy.", será tu frase del día.

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy, cambias de página en tu vida sentimental, amigo. La tirada del Mago y de la Muerte marca una separación que abre la puerta de nuevo a la alegría de vivir y al amor. Se trata del final de un ciclo afectivo del que debes guardar una idea positiva que te permita tomar un nuevo punto de partida. ¡Lánzate!

En el trabajo, se perfila un nuevo acuerdo en el horizonte. La firma de un contrato, la obtención de un préstamo, un protocolo de venta con un cliente. ¡todo es posible! Bajo la influencia de la Justicia y el Mago, has de saber que posees las cualidades requeridas para abordar las novedades con seriedad, lógica e inteligencia, en todo caso, sabes sopesar los pros y los contras, y decidir con lucidez.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Hoy estás muy romántico/a, amigo. La alianza de la Luna y la Estrella indica una alta tasa de emotividad liada a un romanticismo exacerbado. Crees en el amor ideal, en la igualdad de sexos, en todas esas teorías que rozan la inocencia. Vuelve a la tierra por tu propia voluntad o puede que alguien se encargue de hacerte bajar de golpe de tu nube.

No te dejes despistar por los sentimientos perturbadores de tu entorno laboral. La Luna crea un ambiente confuso con tus compañeros de trabajo y en el contexto profesional en general. No intentes racionalizar tus decisiones y no escuches los consejos de los que dicen ser tus amigos. Apuesta por la dinámica del Carruaje para avanzar sin reflexionar demasiado.

Libra, así es tu lectura del tarot

No dejes hoy que se te escape la felicidad delante de tus narices, amigo. El Mundo te ofrecerá sin duda un encuentro apasionate, pero los Enamorados harán crecer en ti la duda, empujándote hacia cierta pasividad frente a los acontecimientos. Has de saber reconocer la promesa de la felicidad cuando se presente, y salir de tu caparazón para lanzarte hacia lo desconocido.

En tu área profesional, es posible que el Mago y los Enamorados te sitúen ante una elección. Nueva proposición, cambio inesperado, oferta o ascenso. Puede que tengas que tomar una decisión importante a lo largo del día. No te quedes atrás a la hora de aprovechar las buenas oportunidades que puede que se te presenten.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Hoy reina la incertidumbre a tu alrededor, amigo. Bajo la influencia de los Enamorados, el contexto afectivo es más bien inestable. Te parece que tus amigos, tu pareja o tus padres dudan mucho cuando se trata de expresar sentimientos. Frente a ese comportamiento, prefieres huir bajo la influencia del Ermitaño, y sin duda tienes razón. De nada sirve intentar obtener hoy pruebas de amor, no es el día.

Por otra parte, no habrá más cambios. Los acontecimientos se encadenan, te piden que hagas elecciones, que tomes decisiones y tú te quedas ahí, con la boca abierta, incapaz de pronunciar ni una palabra definitiva. El Juicio y los Enamorados que te ponen en ese estado de pasividad, podrían hacer que te pierdas una buena oportunidad. ¡Reacciona!

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hoy te cuesta hacerte cargo de tus responsabilidades frente a una situación afectiva delicada. La alianza de los Enamorados y la Templanza muestra que tienes que hacer una difícil elección y no tienes ninguna energía. No dejes que otros decidan por ti, amigo. Con esta pasividad te arriesgas a dejarte llevar por una situación que no te conviene.

En tu actividad, la incertidumbre te paraliza y te impide razonar con calma sobre los cambios que se presentan. La alianza de la Muerte y los Enamorados muestran que vives esta etapa como si se tratase de una prueba. Existe el riesgo de que el desánimo le coma terreno al optimismo, lo que sería un error. Recupera el entusiasmo y le podrás dar la vuelta a la situación en tu beneficio.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

En el amor, das prioridad a la política del avestruz, amigo. Ante el autoritarismo ambiente que simboliza el Emperador, tú prefieres encerrarte en ti mismo. El Ermitaño te aconseja no entrar en conflicto con los que quieran imponer sus puntos de vista. Calma y serenidad eliges discreción antes que discusión. ¡Bien hecho!

Le falta flexibilidad a tu actitud en el terreno del trabajo. No puede decirse que la Torre y el Emperador te inciten a la cooperación. Estás tan seguro/a de ti mismo/a que avanzas sin cesar y sin preocuparte por lo que destrozas a tu paso. Pero como tus compañeros no están dispuestos a ceder terreno, tus relaciones serán tensas y duras.

Acuario, así es tu lectura del tarot

El tarot dice que hoy andas muy seductor/a, amigo. Bajo la influencia dinamizante de la Rueda de la Fortuna y del Mundo, vives tus relaciones afectivas con alegría. Conquistar, gustar, seducir, son verbos que conjugas en todos los tiempos. Pero si el ambiente para el éxito es ideal para los solteros, debe invitarte a la prudencia si tienes pareja. No vayas demasiado lejos de todas maneras.

En el trabajo, hoy aparece un aspecto brillante y representativo de tus cualidades profesionales, sociales o mundanas. Bajo la influencia del Mundo y el Sumo Sacerdote, controlas con corage el arte de la conversación y la diplomacia. Tu popularidad va creciendo, tu jerarquía se hace notar. Te toca aprovechar las oportunidades que se te presenten en las conversaciones.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Tus amores se sitúan hoy bajo el signo de la ternura, amigo. La dulce Estrella y la Sacerdotisa te proponen espléndidos momentos de amistad, bellos encuentros llenos de encanto y confianza. Sabes perfectamente cómo guiar tu pensamiento y meditar de forma positiva sobre tu vida. Aquí estás, en perfecta armonía contigo mismo/a y tu entorno afectivo.

En el trabajo, tienes dinamismo al mismo tiempo que rigurosidad. ¿Qué más se puede pedir? Bajo la benéfica influencia de la Estrella y la Justicia, creas un clima de confianza a tu alrededor, lo que puede permitirte firmar un acuerdo con un compañero, un superior o un cliente. Hoy, tienes la justificación de ver todo color de rosa ya que tienes a la suerte de tu parte.

