Tarot gratis para hoy 15 de abril ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 15 de abril en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, Así es tu lectura del Tarot

Si sueñas con hacer oficial tu relación amorosa o situación, el Sumo Sacerdote y el Juicio te invitan a hacerlo hoy, amigo. Parece que tu vida sentimental puede ofrecerte la felicidad y la tranquilidad buscada. Tu pareja te ama sinceramente y compartís bonitos momentos de complicidad y armonía. ¡No sigas buscando, la(le) has encontrado!

En el trabajo, tu entorno profesional recibe tus cambios de humor y tus pequeñas locuras con mucha benevolencia. Marcado por el Sumo Sacerdote, el ambiente de trabajo en bueno y agradable. Por otra parte, estás un poco despistado/a y alternas con alegría momentos serios y relajados. Cuidado de todas maneras con saltar demasiado de un tema a otro, podrías confundir a más de uno.

Aries, así es tu lectura del Tarot

Tauro, así es tu lectura del tarot

Influenciados por el Diablo y la Emperatriz, los arcanos indican cierto magnetismo, hoy andas encantador/a. Estás lleno/a de seguridad, de audacia y travesura. Quieres seducir a todo el mundo, desde los más jóvenes hasta a los más ancianos, amigo.Coseguirás sin duda metértelos a todos en el bolsillo, pero no has de abusar de esto.

En tu área profesional, la influencia de la carta del Tarot de la Emperatriz te permite realizar las tareas cotidianas con lógica y paciencia. Eres especialmente analítico/a y riguroso(a), y eso te promete ciertas satisfacciones al final del día. Puedes tranquilizarte, tus proyectos van por buen camino.

Tauro, así es tu lectura del Tarot

Géminis, así es tu lectura del tarot

Hoy priman la indecisión y la inestibilidad en el amor, amigo. El Emperador te impone cierta voluntad de estabilidad, mientras que el Loco te libera de tus obligaciones. Guiado/a por principios rigurosos y una importante necesidad de libertad, puede que optes por el retraimiento en las relaciones afectivas. No es de todas maneras una razón para encerrarte en tu cuarto.

En tu vida activa, estás disperso/a en todos los sentidos, y con cierta torpeza. La alianza del Diablo y el Loco señalan un comportamiento impulsivo, a veces irresponsable, que muestra la desorganización que domina tu método de trabajo y, sin duda, tu espíritu. Si quieres evitar cometer errores, intenta concentrarte en los proyectos del momento.

Géminis, así es tu lectura del Tarot

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Si eres soltero/a, puede que hoy el amor se cruce en tu camino, aunque no lo verás. El Ahorcado que te representa, amigo, te impide aprovechar las ocasiones que te ofrece el Juicio. Si, tendrás buenas noticias a lo largo del día, pero serás incapaz de aprovechar la oportunidad. Intenta por lo menos abrirte a los que te quieren, no estará todo perdido.

En el trabajo, no estás a salvo de una buena sorpresa o noticia inesperada. El Juicio trae sorpresas, mientras que la Emperatriz te llena de la vivacidad necesaria para tomar las oportunidades de vuelo. Tendrás la oportunidad de vislumbrar nuevas perspectivas en tu actividad profesional y, por qué no, de realizarte. Pero no olvides tener los ojos bien abiertos.

Cáncer, así es tu lectura del Tarot

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy no se excluye una posible crisis sentimental, amigo. Estás sometido/a a una elección entre dos personas, dos actividades, dos invitaciones, y, si creemos en la tirada de los Enamorados y la Estrella, dudarás sin conseguir decidirte. Tus relaciones se complican de golpe y hay malentendidos y puede que tus dudas confundan aún más tu entorno.

Tal parece que las decisiones profesionales que tomas hoy parecen destinadas al fracaso, como indica la tirada de la torre y los Enamorados. Se está llevando a cabo una reorganización y te cuesta asumir el papel que te darán en esta nueva estructura. En vez de enfrentarte a este cambio, toma distancia y deja pasar un tiempo.

Leo, así es tu lectura del Tarot

Virgo, así es tu lectura del tarot

Hoy abres nuevos espacios para la comunicación en tu vida afectiva, amigo. El Mago y el Sumo Sacerdote trabajan juntos para ofrecerte la oportunidad de tener nuevos encuentros. Tu sentido de la escucha y tu entusiasmo favorecen el inicio de relaciones agradables y prometedoras para el futuro. ¡Se audaz, no sufrirás decepciones!

En el trabajo, tu comportamiento en el trabajo refleja un orgullo desmesurado que no soporta ninguna oposición ni reproche profesional. Sin embargo, la alianza de la Torre con el Mago indica que con tu carácter obtendrás resultados, pues refleja dinamismo para alcanzar objetivos concretos. Por otra parte, serás un/a oportunista, pero sólo te lo tendrán en cuenta tus enemigos, no tus aliados.

Virgo, así es tu lectura del Tarot

Libra, así es tu lectura del tarot

En el amor, bailarás hoy el vals de los sentimientos, amigo. Influenciado/a por el Ermitaño que tiene tendencia a aislarte de tu entorno afectivo, oscilas entre las ganas de participar en la euforia del ambiente y la de salir corriendo. Necesitas calma y serenidad, y esta dinámica de grupo iniciada por la Rueda de la Fortuna puede parecerte desfasada en comparación con tus profundas aspiraciones.

En tu ambiente profesional, tu vida activa se vuelve hoy hiperactiva. La alianza de la Templanza y la Rueda de la Fortuna es señal de aceleración en tus proyectos, lo que te devuelve el entusiasmo. Tu margen de maniobra aumenta y sientes que has alcanzado el punto más alto. ¡Bravo! Es hora de que recojas los frutos de tu perseverancia. Puede que obtengas una gratificación.

Libra, así es tu lectura del Tarot

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Hoy las relaciones afectivas te resultan un poco cansinas, amigo. El Emperador y la Sacerdotisa te ofecen una autoridad que puede amenazar el equilibrio de tu vida sentimental. Debes adoptar una actitud más tranquila y abrirte a los demás si no quieres terminar con una escena de enfado.

Por otra parte, si ejerces una profesión creativa, la aportación de la Luna a tu tirada será útil. Esta lámina simboliza la imaginación, la sensibilidad y los sueños. Asociada a la Sacerdotisa, que aumenta tu poder de concentración, te ofrece una jornada rica en ideas y te pide, sin embargo, que seas paciente. A tu entorno le costará más que a ti comprobar la pertinencia de tus proposiciones.

Escorpio, así es tu lectura del Tarot

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hoy, el Ermitaño y el Mundo agitan el espectro de la soledad sobre tu vida afectiva si sigues tratando tus amores con ligereza y superficialidad. Reflexiona sobre si tu pareja exige muestras de compromismo, pues en caso de rechazo por tu parte, él o ella podría hacer las maletas, amigo. Sé más expresivo y menos discreto.

Desgraciadamente debes soportar el humor desagradable de tu entorno laboral. Entre el Ahorcado que te representa y el Ermitaño que simboliza un contexto profesional poco reconfortante, no está prometida la alegría. No cuentes hoy con iniciar un trabajo en equipo. Más vale que actúes en solitario, pues la presencia de otros te molesta, y peor aún, ¡parece que es recíproco!

Sagitario, así es tu lectura del Tarot

Capricornio, así es tu lectura del tarot

En cuanto a tu vida sentimental, vas a vivir hoy momentos de entusiasmo y exaltación, amigo. Protegido/a por la Rueda de la Fortuna y con el dinamismo de la Fuerza, no te faltarán ocasiones para concretar los nuevos encuentros o profundizar en los lazos que te unen a los que amas. Tu coraje y franqueza serán tomados en cuenta.

En el aspecto profesional, das la vuelta alrededor del Mundo, impulsado/a por la suerte de la Rueda de la Fortuna. Un viaje al extranjero, la conquista de un mercado lejano. A todo le dices que sí, sin perder el tiempo en reflexiones. Esta vez, es lo mejor, pues tu sentido de la comunicación es señal de éxito.

Capricornio, así es tu lectura del Tarot

Acuario, así es tu carta del tarot

Un impulso ciego te empuja hacia un amor imposible. Puede que te lances a los brazos de un desconocido y te encuentres al día siguiente en la cama de alguien que ni siguiera se acuerda de tu nombre. Cuidado con las desilusiones, amigo. La alianza del Loco y el Diablo te enseña que puedes perder la cabeza facilmente.

En tu vida profesional, el Loco anuncia muchas complicaciones ligadas a un exceso de despreocupación y mala gestión ya se de unos u otros. El Ahorcado que te representa a ti, te incita a huir de tus responsabilidades frente a estas dificultades y a encerrarte en ti mismo/a para analizar la situación. No tienes ni el valor ni la confianza en ti suficiente para luchar, se trate de lo que se trate.

Acuario, así es tu lectura del Tarot

Piscis, así es tu lectura del tarot

Hoy te cuesta mucho dejarte llevar por los impulsos del corazón, amigo. Sin embargo, no te faltan bajo la dinámica influencia de la Fuerza. Pero parece que tu entorno tiene dobles intenciones y no te aporta seguridad. Dudas de la franqueza de algunas personas de tu entorno afectivo y no te animas a liberar del todo tu espontaneidad.

En tu área profesional, el adoptar una actitud reservada para reflexionar mejor sobre algo es una cosa, pero el olvidar cumplir tus responsabilidades es otra muy distinta. Bajo la influencia de los Enamorados y el Sumo Sacerdote, el peligro te come terreno: huyes de las discusiones y los problemas para evitar tomar partido. Debes estar más seguro/a de ti mismo/a si quieres que las cosas avancen.

Piscis, así es tu lectura del Tarot

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.