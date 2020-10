Tarot gratis para hoy 15 de Octubre ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Esto es lo que te depara hoy jueves 15 de octubre en el horóscopo del Tarot.

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 15 de octubre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy.

Aries, así es tu lectura del tarot

Hoy estarás especialmente activo en tus relaciones afectivas, amigo. La Rueda de la Fortuna te predispone a los cambios de ambiente, a los encuentros y al movimiento, mientras que la Emperatriz te abre a los demás. Estás en excelente disposición para dar impulso a tu vida amorosa. Es el momento de usar tus armas de seducción.

Cuando se trata de tu carrera, pase lo que pase, nunca es sufriente para ti. A pesar de la voluntad de tu entorno profesional, sigues encontrando dificultades. ¡Haz un poco más de esfuerzo! Si no quieres cargar con el mundo a tus espaldas, intenta adoptar una postura más positiva y constructiva a cada situación. ¡Todo el mundo sacará provecho, y tú más que nadie!

Tauro, así es tu lectura del tarot

La ternura y el romanticismo no están a la orden del día en tu vida afectiva, amigo. Bajo la influencia de El Diablo y el Mago, es más bien momento de relaciones ardientes, de apasionados intercambios, libre de tensiones. No te faltará energía ni humor, pero cuidado con quemarse las alas al querer acercarse tanto al sol.

En el trabajo, el ambiente es eléctrico y el contexto poco tranquilizador. Bajo la influencia conjunta del Diablo y el Ahorcado, haces uso de la provocación para hacer reaccionar a tus compañeros de trabajo, pero las relaciones se inclinan rápidamente hacia la agresividad. Con múltiples reproches, nadie admite sus culpas. El orgullo y la pasión ocupan demasiado espacio, aléjate si no quieres cometer lo irreparable.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Hoy se presiente el inicio de una nueva amistad, amigo, y ésta te aporta mucha satisfacción en el plano afectivo. El Mago, asociado a la dulzura de la Luna, te hace de nuevo disponible y abierto/a a los demás, incluso al amor, después de un periodo de soledad debido a una decepción sentimental. ¡Olvida las amarguras, la vida es bella!

En el aspecto profesional, la alianza del Mago y el Loco vuelven a instaurar el éxito. Toma ventaja de las fuerzas positivas sin dispersarse en arriesgadas direcciones. Tu entusiasmo motivará a tus compañeros de trabajo y socios, siempre que les demuestres que sabes adónde vas y cómo explotar las energías de cada uno. Siendo este el caso, te costará convencerles.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Hoy estás un poco tímido/a en el amor, amigo. La influencia del Mago y la Sacerdotisa no te empuja a ir hacia delante en tu vida amorosa. Aunque esto no sea un drama, no hay muchas posibilidades de que las cosas evolucionen positivamente hoy.

Por otra parte, si ejerces una profesión creativa, la aportación de la Luna a tu tirada será útil. Esta lámina simboliza la imaginación, la sensibilidad y los sueños. Asociada a la Sacerdotisa, que aumenta tu poder de concentración, te ofrece una jornada rica en ideas y te pide, sin embargo, que seas paciente. A tu entorno le costará más que a ti comprobar la pertinencia de tus proposiciones.

Leo, así es tu lectura del tarot

La alianza de la Fuerza y la Luna indica que hoy controlas a la perfección tus emociones, amigo. Estás tan seguro/a de tus sentimientos como de los de tu pareja y esta unión perfecta de sus corazones hace que su relación crezca en poder. Les espera un nuevo nivel, el de un lazo fuerte que les permitirá mirar con serenidad en la misma dirección.

En tu trabajo, luchas por ganar más responsabilidades. La Rueda de la Fortuna y la Fuerza te ofrecen rapidez y eficacia, lo que te permite pensar y sentir tu trabajo de otra manera. Ampliar tu conocimiento y tu grado de implicación en tu empresa constituye uno de los principales fundamentos de tu actividad a lo largo del día. Bravo, llegarás hoy lejos en esta área de tu vida.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Si nace hoy la duda en tus amores, los Enamorados y la Sacerdotisa no van a ayudarte a verlo más claro, amigo. No remuevas inútilmente las aguas del pasado y estropees el futuro. Puede que se establezca una gran indecisión asociada a cierta melancolía a lo largo de la jornada. Tómate tiempo para reflexionar, pero no te entretengas con los recuerdos.

Por otro lado, te sientes frustrado/a en tu actividad profesional. Las negociaciones tardan en llegar a un acuerdo, tus proyectos se estancan y tienes la desagradable sensación de depender de una jerarquía para evolucionar. Deja de verlo todo negro (los Enamorados) y explota los tesoros de tu imaginación (la Estrella) para lograr una idea creativa que entusiasmará a tus actuales detractores.

Libra, así es tu lectura del tarot

Hoy, amigo, está todo negro. Te encuentras sentimentalmente en una situación a la que no le ves más salida que la soledad y el sufrimiento. La tirada del Ahorcado y de la Muerte marcan un sentimiento de desánimo que rápidamente se transformará en depresión. O aceptas hacer enormes sacrificios, o partes de cero. Tienes que decidir.

En el trabajo, te anima cierta sobreactividad interior que genera angustias y te bloquea en tu desarrollo. Esto no es sorprendente ya que El Ahorcado y la Fuerza generalmente no favorecen en tal aspecto y te impiden valorar convenientemente tus capacidades. Con estas vibraciones, conviene que asumas tus responsabilidades sin pararte ante la mínima contrariedad. No te quedes parado/a, actúa, eres más fuerte de lo que crees.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Hoy, tu despreocupación afectiva no recibe la respuesta que esperabas, amigo. Bajo la influencia del Ermitaño, tus impulsos amorosos encuentran un freno: te dan la espalda en plena declaración, no acuden a tus citas, no te devuelven las llamadas. Todas estas desilusiones te dan la impresión de estar un poco solo/a. Sin embargo, tu sabes que no es cierto.

En tu área profesional, te espera un día un poco triste, amigo. Bajo la influencia del Ermitaño y el Enamorado, te haces preguntas sobre tu vida socio-profesional y tienes tendencia a encerrarte en ti mismo/a. Por lo tanto hoy predomina un sentimiento de soledad y aislamiento. Tienes que reflexionar serenamente sobre la situación para sacarle provecho. Hazte preguntas, si quieres, pero que sean las correctas.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hoy, te podrías dar cuenta de que el futuro con tu pareja podría pasar por una separación temporal, al hacer un balance de tu situación con tu pareja amigo. El dúo formado por la Emperatriz y la Muerte te da valor para atravesar esta prueba necesaria para reencontrar la complicidad en tus relaciones íntimas. No te lo tomes como un castigo, sino como una oportunidad de reconciliación duradera.

En tu área profesional, priman hoy la inteligencia y el saber hacer las cosas bien. Bajo la influencia de la Fuerza y la Emperatriz, te muestras muy tenaz y con gran talento para la persuasión. Es el día ideal para negociar una mejor posición y/o un aumento, o para hacer una solicitud frente un organismo público o administrativo. A fuerza de coraje y voluntad, conseguirás convencer hasta a los más necios.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Bajo la influencia de la pareja real Emperador-Emperatriz, los encuentros aparentemente anodinos podrían transformarse en relaciones más apasionadas. Nadra se resistirá a este talante conquistador que posees, amigo. Es el día perfecto para adelantarte a los demás y compartir momentos cálidos y relajantes.

Por otra parte, tu jornada profesional es rica en relaciones bajo la influencia del Loco y la Emperatriz, pero sobre todo, debes ser original en las proposiciones. Si te limitas, por facilidad o comodidad, al papel que se espera de ti, vas a encontrarte ahogado en peticiones. Hazte a un lado y te dejarán trabajar en paz en un proyecto que será diferente al que estás acostumbrado/a.

Acuario, así es tu lectura del tarot

La dulzura de la Templanza y el poder de la Fuerza te prometen hoy éxito en tus relaciones afectivas y amorosas, amigo. Despliegas un encanto loco, pues sabes seducir con tu amabilidad y vencer con tu sonrisa. No caigas en la manipulación, podría ser peligroso.

En el trabajo, estás en una posición ideal para hacer valer tus ideas y tus proyectos a tu entorno. La Fuerza y el Sumo Sacerdote te ponen en una buena posición para afirmar con valor tus opiniones, haciendo uso de la diplomacia. Con sinceridad e inteligencia, tienes todas las bases para convencer a muchos.

Piscis, así es tu lectura del tarot

¡Qué hermoso día, amigo! La asociación celeste del Sol y la Estrella ilumina tu vida afectiva e indica que tus relaciones serán tiernas, sinceras, felices. Amas y eres amado/a. Nada puede ensombrecer tu cielo ni turbar tus relaciones. Has de saber aprovechar estos momentos privilegiados y crear recuerdos felices para los días menos favorecidos.

En el trabajo, tu vivacidad y carisma son armas infalibles para ir directo hacia el éxito. Nada te frena con el Sol y la Rueda de la Fortuna como aliados. Tienes respuesta para todo, eres curioso y eficaz en todo lo relacionado a tu actividad. Es por tanto el momento ideal para obtener una recompensa o ascenso. A buen entendedor, pocas palabras.