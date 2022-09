Tarot gratis para hoy 14 de septiembre del 2022 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino hoy miércoles 14 de septiembre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

Podrías descubrirte mirando hoy fijamente a alguien desconocido un segundo de más al pasar por la calle. Tu tendencia hacia lo nuevo y extraño es más fuerte que de costumbre, y tira de ti hacia diferentes direcciones mentales. Adelante, preséntate a esa persona desconocida. Quizás se convierta en un socio de negocios o en una nueva amistad. Nunca lo sabrás hasta que lo investigues.

Tauro, así es tu lectura del tarot

A medida que trabajas lenta y constantemente hacia tus metas, date cuenta de que son susceptibles de encontrar obstáculos inesperados en el camino. No es posible planificar todo, así que no te desanimes hoy cuando alguna loca variable surja de la nada. Tu proceso mental puede sufrir con el obstáculo y puedes encontrar que te entra la histeria. Hay una valiosa lección que aprender aquí: paciencia.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Por lo general está bastante claro que no tienes miedo de decirle a la gente lo que piensas. Tal vez sea hora de expresar más acerca de cómo te sientes. Podría ser que tu proceso mental no funcione bien hoy por haber sido sacudido por una inesperada situación o persona. Asegúrate de incorporar algunos de tus instintos y emociones a tu reacción a la situación. No confíes sólo en tu cerebro para obtener todas las respuestas.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Hoy podría ser un día repleto de giros, cambios y curvas inesperados en el camino para los cuales puede que no te hayas preparado. Al parecer alguien se olvidó de instalar la señal que advierte de que vienen curvas cerradas. Prepárate para los obstáculos inesperados en el camino. Al llegar a ellos, afróntalos sin miedo pero con precaución. Tu cerebro podría recibir una descarga de una fuente externa que te recuerde que debes mantener las cosas reales.

Leo, así es tu lectura del tarot

Podrías tener algunas ideas extrañas hoy. Puede ser que te lleven en una dirección que no tiene absolutamente nada que ver con tu situación actual. No tengas miedo de explorar estos territorios extraños, ya que pueden darte una perspectiva importante que, de lo contrario, no habrías tenido. La sabiduría se encuentra en el más improbable de los lugares, así que no rechaces algo porque te parezca un poco estrafalario al principio.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Tu pensamiento es sólido y claro hoy, pero otras personas podrían desafiar tu poder mental. No dejes que otros siembren las semillas de la duda en tu cabeza acerca de la forma de enfocar un problema. Mantén tu mente abierta a soluciones alternativas, pero no te castigues por tu forma de pensar actual. Es posible que tengas que modificar tu estrategia, pero no sacrifiques tus principios o valores.

Libra, así es tu lectura del tarot

Podrías tener la sensación de que algo va mal hoy, cuando no es así. Es probable que sólo sea tu punto de vista que necesita un poco de ajuste. Saca tus binoculares y céntrate un poco más para que puedas retroceder y aún tener el poder de examinar los detalles de cerca. No asumas automáticamente que hay una clara distinción entre el bien y el mal. Hay probablemente también una gran cantidad de tonos grises.

Escorpion, así es tu lectura del tarot

Tu naturaleza sensible probablemente provoque una alteración en tu pensamiento hoy. De repente, una inesperada ráfaga de información podría llegarte y suponer un gran obstáculo en tu proceso mental. Trata de no perder el equilibrio por esa repentina sacudida. Descubrirás que puedes incorporar algunos de estos nuevos conocimientos de manera que te den una ventaja mayor.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Puedes experimentar algunas distracciones mentales que hoy tiren de ti en direcciones diferentes. Podría estar preparándose una terca batalla en el interior y en el exterior. Date cuenta de que estar en el centro es una ventaja. Observa la situación como una forma de aprender algo sobre ti y los demás. Comprender el punto de vista de tu oposición te ayudará. Incorpora lo viejo y lo nuevo a tu forma de pensar.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Podría ser difícil para ti pensar hoy claramente. Tu cerebro está trabajando probablemente a ráfagas cortas e irregulares que te mantienen en vilo sobre qué camino seguir. Evita la confusión durante el día centrándote y separando periódicamente tus sentimientos del drama que tienes a tu alrededor. No finjas que entiendes algo si no es así. Si una situación no tiene sentido, atrévete a cuestionarla.

Acuario, así es tu lectura del tarot

La libertad es hoy un aspecto clave de la vida. Puedes descubrir que tu cerebro quiere ser libre y buscar formas más independientes de pensamiento. No te preocupes si tales formas de pensamiento conducen a un territorio desconocido. Esta es una señal de que probablemente estas donde tienes que estar. Tus ingeniosas bromas podrían dar un giro repentino que te sorprenda a ti y a la gente con la que hables.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Las personas tenderán hoy a ser tan tercas como tú en su forma de pensar. Esto podría ser una receta para el desastre si no tienes cuidado. Abre las compuertas un poco más y disfruta más de las opiniones de los demás. No asumas automáticamente que otras personas tienen que cumplir con tu punto de vista para resolver un problema. Es probable que todos los involucrados tengan que dar como ceder también.

