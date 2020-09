Tarot gratis para hoy 14 de septiembre ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Tarot gratis para hoy 14 de septiembre, así te irá según el horóscopo

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 14 de septiembre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy.

Aries, así es tu lectura del tarot

En el amor, hoy eres la encarnación de la fuerza tranquila, amigo. Sin excentricidad ni fútil entusiasmo, impones tu punto de vista a los que amas. Tu poder en el otro es casi magnético, él o ella te escucha sin pegas. Es el momento ideal para acabar con los pequeños conflictos de pareja o para acercarte a la persona deseada, si todavía eres soltero(a).

Por otra parte, tu vida profesional se beneficia del impulso de la Fuerza y los hábitos del Loco. Iniciar nuevos proyectos con entusiasmo y confianza en tus capacidades. Te reafirmas en tu papel y demuestras a tu entorno que tienes la capacidad de asumir nuevas responsabilidades.¡Sorprenden a todo el mundo!

Aries, así es tu lectura del Tarot

Tauro, así es tu lectura del tarot

Eres dinámico/a en el amor, amigo, tanto, que podrías avanzar hacia una nueva oportunidad afectiva. Has de saber que los Enamorados te situarán ante una elección: frenar tu Carro y continuar sabiamente por tu camino habitual, o cambiar de ruta hacia un destino incierto. Prudencia en la pareja, ésta podría no apreciar este humor vagabundo.

En el trabajo, la situación no es nada fácil. Bajo la influencia de la Rueda de la Fortuna, eres dinámico/a y te sientes preparado/a para aprovechar las oportunidades que se te presenten. Pero el contexto socio-profesional se encuentra bajo la influencia de los Enamorados que provocan dudas antes de cada decisión. Debido a esta falta de apoyo, tendrás que actuar solo/a y evitar contacto con personas que podrían sembrar la duda en tu desarrollo.

Tauro, así es tu lectura del Tarot

Géminis, así es tu lectura del tarot

Hoy, a pesar de un contexto afectivo muy prometedor bajo la influencia de la Fuerza, no conseguirás superar tus dudas y preguntas, amigo. ¡Qué pena! Tu entorno está ahí para afirmar tu amistad y tu amor. ¿Por qué no escuchar las palabras tiernas que te dirigen? Necesitarás la perseverancia de tu entorno para recuperar la confianza.

En el trabajo, estás en una posición ideal para hacer valer tus ideas y tus proyectos a tu entorno. La Fuerza y el Sumo Sacerdote te ponen en una buena posición para afirmar con valor tus opiniones, haciendo uso de la diplomacia. Con sinceridad e inteligencia, tienes todas las bases para convencer a muchos.

Géminis, así es tu lectura del Tarot

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Hoy sientes cierta frustración en tu vida afectiva, amigo. Un encuentro sentimental o amistoso te decepcionará, pues descubres rápidamente que la relación no irá muy lejos. El Ermitaño y el Juicio simbolizan tu prisa por expresar tus sentimientos y acabar con la sensación de soledad que tanto te angustia. Pero por querer ir tan rápido en el amor, puede que agobies a tu pareja.

En tu área profesional, buscas sobre todo estabilidad y claridad bajo la influencia de la Justicia. Frente a esta petición, el Ermitaño te propone un contexto socio-profesional más bien sombrío y poco comunicador. Te conviene encerrarte en ti mismo/a y ordenar tu situación. No dudes en distanciarte de los demás para reflexionar con calma, te vendrá muy bien y te dará la seguridad que necesitas.

Cáncer, así es tu lectura del Tarot

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy no vivirás momentos muy eufóricos en lo relativo al corazón. Sin embargo, tus amigos, tus padres, tus hijos y tu pareja están ahí para apoyarte y guiarte. ¿No sientes todo ese amor a tu alrededor, amigo? Abre los ojos y aprecia esta ternura que te ofrecen. No, no estás solo/a y no está lejos la esperanza de amar todavía más.

En tu actividad profesional das muestras de mucha inteligencia, transparencia e intuición bajo la luminosa influencia del Sol y la Estrella. Posees todas las cualidades que te permitirán superarte para alcanzar tus objetivos y encaminar tus proyectos hacia un éxito total y arrollador. Haz uso de tu carisma y seguridad para motivar a tus compañeros de trabajo o socios.

Leo, así es tu lectura del Tarot

Virgo, así es tu lectura del tarot

Hay felicidad en el aire en el amor, amigo. La Estrella te guía hacia la alegría, y el Carruaje te lleva. Te sientes en muy buena forma, demuestras tu entusiasmo y tu entorno afectivo responde con un cariño sincero. Ya estés soltero/a o vivas en pareja, has de saber que esta jornada está cargada de esperanza y armonía sentimental.

En tu vida profesional, no tienes nada que demostrar. La gente se complace en reconocer tus talentos y tu ego va creciendo. El Mundo y la Estrella aumenta tu carisma y consigues obtener casi lo que quieres de tus socios. Tus negocios dan resultado y tus proyectos avanzan satisfactoriamente.

Virgo, así es tu lectura del Tarot

Libra, así es tu lectura del tarot

Hoy te cuesta muchísimo seguirle el ritmo a tu entorno afectivo, amigo. El Ermitaño que te representa se opone al Diablo, que simboliza el ambiente general. Frente a los sentimientos apasionados que te demuestren los demás, tú ofreces una imagen más bien tierna de ti mismo(a). Tienes la sensación de estar excluido(a), de no formar parte de un grupo. Venga, olvídate de tus preocupaciones y únete a la fiesta.

En el trabajo, vuelves a tus posiciones, fijas las bases de tus próximos negocios. La magia del Loco y el Diablo podría reaccionar y darte una idea genial para obtener nuevos clientes o iniciar un proyecto que te motive. Con aparente calma, rebosas creatividad e inteligencia. Tu carisma te abre hoy muchas puertas.

Libra, así es tu lectura del Tarot

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Hoy recibirás los favores de Cupido, amigo . Con la Fuerza y el Diablo para apoyarte, nada se te resiste, tienes muchísimo éxito. De todas maneras, si estás libre, ten cuidado con ir demasiado deprisa. Algunas sonrisas podrían arrastrarte hacia terrenos hostiles o peligrosos. Los novios(as) de tus amigos(as) no son necesariamente tus amigos.

En el trabajo, tienes tendencia a dejarse llevar por la energía y la ambición de los que te rodean. El Diablo, quien anima tu contexto socio-profesional, provoca un comportamiento muy materialista en unos y otros. Por otra parte, el Ermitaño quién te representa, se opone a tales actitudes. Ambos te invitan a dejar a tus compañeros de trabajo pelearse por el pan y recoger las migajas. ¡Eso te basta hoy perfectamente!

Escorpio, así es tu lectura del Tarot

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hoy te cuesta mucho dejarte llevar por los impulsos del corazón, amigo. Sin embargo, no te faltan bajo la dinámica influencia de la Fuerza. Pero parece que tu entorno tiene dobles intenciones y no te aporta seguridad. Dudas de la franqueza de algunas personas de tu entorno afectivo y no te animas a liberar del todo tu espontaneidad.

En el frente laboral, te hace falta tenacidad. Trastornado/a por el terrible dúo del Loco y los Enamorados, dejas que se instale la duda en ti y que disminuya tu margen de maniobra. Apareciendo dudoso/a y versátil frente a tus clientes, colegas o superiores, te arriesgas a comprometer tus oportunidades y retrasar la realización de tus ambiciones. ¡Enfréntate a los retos!

Sagitario, así es tu lectura del Tarot

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hoy, el Mundo y el Sumo Sacerdote contribuyen a aumentar tu prestigio personal y tu magnetismo en tu entorno afectivo, amigo. Tienes todo lo necesario para seducir al público, para influenciar a los que merecen serlo y, finalmente, para imponerte con suavidad pero con brillantez. ¡Nada de dudas, el encanto está de tu parte!

Profesionalmente, podrías cerrar de un portazo la puerta de la Torre para salir a conquistar un nuevo Mundo. Tu situación actual no te permite escapar y eres consciente de ello. Sueñas con viajar, con estudiar, con aventuras profesionales diferentes. Dirige tu barco hacia donde mejor te parezca, pues todo movimiento hacia delante será positivo.

Capricornio, así es tu lectura del Tarot

Acuario, así es tu lectura del tarot

La pena de corazón no mata, pero esa es la impresión que tienes hoy donde no ocurre nada bueno en tu vida afectiva, amigo. La alianza del Ahorcado y la Torre es señal de una renuncia necesaria. Para reconstruir tu relación o encontrar el amor, tendrás que hacer sacrificios y concesiones. ¡Ten valor, mañana todo irá mejor!

En tu área profesional, es posible que el Ahorcado haga nacer en ti el desánimo o la frustración a lo largo del día. Con la iniciativa del Mago, no te faltarán ideas ni espíritu de iniciativa, pero no alcanzarás el éxito esperado. Tu buena voluntad no tendrá igual y sin duda tendrás que someterte a las contingencias de tu entorno socio-profesional. No te decepciones, mañana será otro día.

Acuario, así es tu lectura del Tarot

Piscis, así es tu lectura del tarot

No te fíes hoy de falsos rostros en tus relaciones afectivas, amigo. El Diablo y la Sacerdotisa no llenan de franqueza y claridad tus relaciones. Puedes temer que haya intrigas a tu alrededor, lo que exige vigilancia por tu parte. Cuidado, pues con algunos, la confianza parece ingenuidad.

En tu área profesional, una cierta mezcla de ambición y rigor te permite hacer evolucionar favorablemente tu situación. Mientras que la Justicia te ofrece sólidas bases, el Diablo te incita a desarrollar tus cualidades para seguir avanzando. Uno a uno, vas superando los obstáculos que se te presentan, no dudando en alejarte de ciertas personas que pueden ser perjudiciales para tu desarrollo.