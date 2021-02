Tarot gratis para hoy 14 de febrero ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 14 de febrero en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, Así es tu lectura del Tarot

Hoy no hay más que movimiento a tu alrededor, amigo . Bajo la influencia del Carruaje, tu entorno afectivo está en plena ebullición. Dinámicos cambios, desplazamientos, salidas. ¿y tú? Tu te encuentras en medio de todo, un poco perdido(a), aislado(a), pero sin embargo, contento con seguir el movimiento. Seguramente solo eres pasajero/a en el Carruaje, y no su piloto, no diriges nada, te contentas con seguirle.

Avanzas en tu vida profesional, la imagen del Diablo lleva al Carruaje por la vía del éxito. Nada puede pararte. Tienes la energía del vencedor y la fuerza de un titán. Tus enemigos se hacen pequeñitos frente a tus impulsos. Cuanto más te desafían, más estimulado/a te sientes. Pretendes alcanzar el puesto más alto del podium. ¡Bravo!.

Aries, Así es tu lectura del Tarot

Tauro, así es tu lectura del tarot

Hoy es un día un poco trite en el amor, amigo. Bajo la influencia del Sumo Sacerdote y de la Justicia, tu necesidad de estabilidad se encuentra con cierta soledad. Necesitas reflexionar sobre tu situación para tranquilizarte, para redefinir tus referencias y hacerte a los acontecimientos más recientes. Si quieres, aíslate, pero no sorprendas luego si no eres "molestado(a)" por una dulce compañía.

Por otro lado, el éxito profesional se hace esperar un poco, pero tienes razón en dar prioridad a la reflexión estratégica frente a la acción. La pareja Mundo-Sacerdotisa te enseña la virtud de la lentitud. Avanzando a tu ritmo, sin precipitarte ni dispersarte, tienes la oportunidad de estabilizarte y reforzar tu posición. Tu evolución profesional se instala a largo plazo.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Géminis, así es tu lectura del tarot

Hoy buscas la armonía y equilibrio en tus relaciones, amigo, y rechazas toda discusión con personas cercanas y amigos. Bajo la influencia de la Justicia y la Estrella, te comunicas con sinceridad absoluta, actitud que contribuye a reforzar el sentimiento de bienestar que provoca tu presencia. ¡Es un buen día para pedidas de mano!.

Por otra parte, la alianza de la Luna y la Justicia denota una vida activa muy desarrollada, pues se centra en la realización de proyectos creativos y sólidos. Tomas compromisos que aseguran tu porvenir y, liberado/a de ciertas responsabilidades, puedes dar vía libre a tu imaginación. Decides instaurar un sano equilibrio entre aspiraciones y obligaciones, sueño y realidad.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Hoy llevas tus relaciones afectivas con mano de hierro. La asociación del Emperador y la Torre reflejan relaciones de fuerza. Eres igual de testarudo/a e intratable que tu pareja, amigo, y ninguno de los dos quiere rendirse. Haz un esfuerzo, porque nadie dice que vayas a ganar en el juego.

En el trabajo, hoy no te sientes seguro/a de ti mismo/a. Los Enamorados te hacen dudar de cada una de tus iniciativas o decisiones. Por suerte, el Emperador que representa este contexto es, por el contrario, estable y tranquilizador. No tienes por tanto de qué preocuparte, pues puedes construir este día sobre sólidas bases. ¡Olvida tus preopaciones y avanza!.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Leo, así es tu lectura del tarot

El Carruaje te lleva hacia amores apasionados, amigo. Así, bajo la influencia del Ahocado, debes tener cuidado con que tu vehículo no se encuentre un gran piedra en el camino. No te faltarán hoy obstáculos. Cálmate y reflexiona antes de iniciar de nuevo la marcha.

En el trabajo, te encontrarás en una situación muy incómoda. El Ahorcado y el Sumo Sacerdote te despistan en vez de darte los medios para satisfacer tus ambiciones. Evita las confrontaciones con un superior y retrasa toda discusión relativa a comprometerte. Hoy traes la cabeza al revés y no puedes analizar cada situación como debieras.

Leo, así es tu lectura del tarot

Virgo, así es tu lectura del tarot

En el terreno del amor, tienes la moral por los suelos, amigo. El Ahorcado que te representa agota tu entusiasmo y frena tus impulsos. Por suerte, tu entorno, bajo la influencia del Sumo Sacerdote, muestra su capacidad para escuchar y su bondad para hacer frente a las dificultades. Tu humor será sombrío pero encontrarás siempre un hombro en el que apoyarte y pasar del negro al gris con la ayuda de los que te aman.

En tu vida activa, unes a la perfección las brillantes ideas que te da el Sol con la sabiduría y perfección que te ofrece el Sumo Sacerdote. Eres capaz de realizar los mayores logros siendo modesto/a y compartiendo generosamente los laureles de la gloria con tus compañeros de trabajo. Un comportamiento que atraerá la simpatía y admiración de tu entorno.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Libra, así es tu lectura del tarot

Todo va deprisa hoy en el amor, amigo. Tu sentido de la comunicación, influenciado por la asociación de la Emperatriz y el Juicio, te permite discutir sin complejo con mucha gente. De golpe, tu vivacidad y espontaneidad rivalizan. Te admiran y buscan tu compañía. Tu popularidad podría atraer a una persona muy seductora. ¡Vas a causar estragos!.

Por otra parte, tus competencias profesionales se valoran en su justa medida gracias a la asociación del Sol y la Emperatriz. Debido a tu trabajo, pero también a tu diplomacia, tu inteligencia y tu encanto, consigues convencer a los más reticentes para que te sigan en un ambicioso proyecto. Si buscas inversionistas, es el día ideal para ir a llamar a la puerta de los bancos.

Libra, así es tu lectura del tarot

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Tu vida social y afectiva se enriquece con nuevas amistades y encuentros. La Templanza y el Mundo te ofrecen un ambiente alegre, feliz y lleno de armonía. Se favorecen las relaciones con el extranjero previendo un viaje, pero también puede que un encuentro con un/a desconocido/a que venga de fuera. Do you speak english, my dear amigo?.

En el trabajo, tu desconfianza se encuentra con la Templanza para atenuar sus efectos. Tu entorno profesional sabe reconfortarte y te ofrece su apoyo para acabar con tus dudas y dificultades. Cuenta con las personas que comparten tus tareas cotidianas para que te ayuden a superar esta mala racha. ¡Hoy no estarás solo/a!.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hoy te espera un día encantador lleno de imprevistos en el aspecto amoroso, amigo . El Juicio te trae muchas sorpresas y buenas noticias que apreciarás como se merecen. La Fuerza te ofrece la ocasión de aprovechar estas oportunidades, especialmente si vives solo/a.

En el trabajo, el día se sitúa bajo el signo del cambio. El Juicio y el Mago se asocian para ofrecerte novedades en tu trabajo cotidiano. Nuevas proposiciones, nuevos clientes o desplazamientos imprevistos. Esta renovación te hace dinámico/a y te pone de buen humor para el resto del día. ¡Te irá de lo mejor!.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Bajo la influencia de la pareja real Emperador-Emperatriz, encuentros aparentemente anodinos podrían transformarse en relaciones más apasionadas. Nadra se resistirá a este talante conquistador que posees, amigo. Es el día perfecto para adelantarte a los demás y compartir momentos cálidos y relajantes.

En el trabajo, un cielo plomizo se posa sobre ti a pesar de la buena voluntad de tu entorno profesional. Bajo la influencia de la Emperatriz, a tus compañeros de trabajo no les falta entusiasmo ni alegría para hacer evolucionar las cosas. Pero parece que tú no quieres formar parte de ello. Abandonas sin haber empezado siquiera. Espera a ver si mañana las nubes se han disipado.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Acuario, así es tu carta del tarot

Hoy, tu despreocupación afectiva no recibe la respuesta que esperabas, amigo. Bajo la influencia del Ermitaño, tus impulsos amorosos encuentran un freno: te dan la espalda en plena declaración, no acuden a tus citas, no te devuelven las llamadas. Todas estas desilusiones te dan la impresión de estar un poco solo/a. Sin embargo, tu sabes que no es cierto.

Hoy, no esperes estar muy ocupado/a en el trabajo. La Sacerdotisa y el Ermitaño son la prueba de una jornada tranquila y silenciosa. No te cruzarás con mucha gente y los que se crucen contigo no harán ningún esfuerzo por acercarse a ti. Tu progreso es lento, los retrasos frecuentes y las posibilidades de evolución, raras. ¡Mañana será otro día!.

Acuario, así es tu carta del tarot

Piscis, así es tu lectura del tarot

¡Hoy no te falta intuición en el amor, amigo! Ábrete a los demás y sigue tu instinto cuando éste te dicte un comportamiento a adoptar. Pero no te fíes de falsos rostros, de ilusiones o de fantasmas que podrían llevarte por el mal camino si intentas iniciar una relación amorosa. Sé tu mismo/a y ten confianza.

En el trabajo, tu eficacia seguirá una línea quebrada. Bajo la influencia de la Luna, que turba la clarividencia de la Justicia que te representa, dudas de tu eficacia y tu capacidad para tomar buenas decisiones en el momento adecuado, adoptando un comportamiento a veces pesimista y antiproductivo. Hoy, no tomes ninguna decisión que te comprometa. ¡Déjalo para mañana!.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Enrique Peña Nieto es acusado de lavado de dinero, ¿lo llevarán ante la justicia?Síguenos en Twitter y mantente informado.

¡Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube!