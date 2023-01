Tarot gratis para hoy 14 de enero de 2023 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino hoy sábado 14 de enero de 2023 en cuestiones del amor, humor y profesión.

Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

¡Hoy tienes suerte en el amor, amigo! La Estrella y el Mago te proponen relaciones afectivas de color de rosa, encantadoras y tiernas. Esto podría llevarte a tener un nuevo encuentro si estás soltero/a.

Si tienes pareja, estas dos láminas te aseguran un refuerzo de los lazos existentes. Sigue a tu guía, la buena Estrella te abre la puerta del éxito, por poco que confíes en ella.

En el trabajo, tienes dinamismo al mismo tiempo que rigurosidad. ¿Qué más se puede pedir? Bajo la benéfica influencia de la Estrella y la Justicia, creas un clima de confianza a tu alrededor, lo que puede permitirte firmar un acuerdo con un compañero, un superior o un cliente. Hoy, tienes la justificación de ver todo color de rosa ya que tienes la suerte de tu parte.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Hoy tienes la sensación de que tus intercambios afectivos van en un solo sentido, amigo. Das sin recibir nada a cambio y, a pesar del afecto que profesas por las personas que quieres, te invade cierto cansancio. La alianza del Ahorcado y la Estrella indica que no te interesa demasiado el contar con los demás.

En tu área profesional, no te falta ni ambición ni deseo de éxito a lo largo del día. Pero bajo la influencia del Ahorcado, los acontecimientos exteriores pueden ser perjudiciales para tus proyectos.

Conviene que actúes con prudencia y elimines uno por uno los obstáculos que pueden estropear tu desarrollo. Has de saber ser paciente y no pedir demasiado este día, que, a fin de cuentas, puede ser muy frustrante.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Hoy asombrarás a todo el mundo con tu dinamismo, amigo. Bajo la influencia de la Rueda de la Fortuna, tu espontaneidad es muy enérgica y puede sorprender a un entorno afectivo un poco demasiado aferrado a sus principios.

Bajo la influencia del Emperador, las personas que amas no son necesariamente las más cariñosas, pero no están menos dispuestas a unirse a ti en tu locura. De todas maneras, no les cambies demasiado sus costumbres.

En el trabajo, tu entorno profesional te impone una severa gestión de tareas. Bajo la influencia del Emperador, tus compañeros de trabajo o clientes se muestran muy autoritarios y rigurosos, lo que tiene tendencia a frenar tu audacia y tus iniciativas.

No tomes a mal esta crisis de autoridad y haz lo que te dicen sin quejarte demasiado, a pesar de todo, esto es positivo, contribuye a estabilizar tu situación.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Hoy tu vida activa acarrea muchos imprevistos, como indica la alianza del Juicio y la Torre, amigo. Las sorpresas se anuncian positivas, como el avanzar hacia los encuentros con confianza.

Esta puede permitirte pasar definitivamente la página de un pasado sentimental que se ha hecho demasiado pesado, o vencer el aburrimiento que amenaza con lanzarse sobre tu vida amorosa.

En tu área profesional, habrá cambios totalmente inesperados, pero que tendrán la ventaja de ser deseados e iniciados por ti. El Juicio te propone novedades en este aspecto de tu vida, mientras que el Emperador dispone las cosas para ello.

Es posible que esto te ofrezca la ocasión de abrirte a cosas nuevas, a nuevas pasiones, nuevos paisajes. Déjate llevar por el cambio o, por lo menos, por la idea de que el cambio es posible.

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy te sientes muy familiar, amigo. La cariñosa Luna y la Justicia, llenas de rectitud, refuerzan tus sentimientos afectivos "legítimos".

Tienes ganas de compartir tus actividades creativas con tus hijos, de ayudar a tus padres a resolver un conflicto, de intervenir en la vida de las personas cercanas para mostrarles que te preocupas por su bienestar. Sin embargo, cuidado con mostrarte demasiado indiscreto/a.

En cuanto a tu trabajo se refiere, puede que tengas hoy luz verde para algo que estabas esperando. La pareja la Muerte-Justicia indican que una situación se desbloquea, avanzas un paso y tu futuro profesional se inclina hacia la seguridad.

Si has estado trabajando bajo contrato y tal está llegando a su fin, puede que tu empresa te ofrezca una posición permanente.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Hoy te dejas llevar en el Carruaje del Diablo por un exceso pasional, amigo. Haces que se tambaleen las convenciones, las reglas de conveniencia y las del pudor para declarar tu ardor por la persona que encandila tu corazón. ¡Qué fogosidad! Esperemos que tus sentimientos sean compartidos por el o la que te inspira tal energía amorosa.

En tu área profesional, posees una gran voluntad y capacidad de trabajo. Bajo la influencia de la Justicia y el Carruaje, que te apoyan, debes aprovechar esta energía para estabilizar tu situación.

Es el día ideal para limar asperezas con tus compañeros de trabajo, para enterrar definitivamente las diferencias que tienen como profesionistas, para ordenar tus papeles. Puede que no suene muy emocionante, pero da seguridad a la larga.

Libra, así es tu lectura del tarot

En el trabajo, hoy estás inspirado/a y eres muy magnético(a), amigo. Bajo la influencia de la Fuerza y el Sumo Sacerdote, la sinceridad y la inteligencia que posees contagia a tu entorno. Te escuchan, te respetan, te siguen. Tienes las ideas claras y no te falta ni diplomacia ni espíritu de observación. Son muchas cualidades, así que aprovecha.

En el frente laboral, el Mundo y la Fuerza te impulsan a la cima de la montaña. Nada te parece imposible, y todo el mundo reconoce tu talento. ¡Se huele una gratificación! Surfea la ola sin escrúpulos, pues este éxito sólo te lo debes a ti mismo/a y a tus esfuerzos.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Hoy buscas la armonía y equilibrio en tus relaciones, amigo, y rechazas toda discusión con personas cercanas y amigos. Bajo la influencia de la Justicia y la Estrella, te comunicas con sinceridad absoluta, actitud que contribuye a reforzar el sentimiento de bienestar que provoca tu presencia. ¡Es un buen día para pedidas de mano!

Por otra parte, bajo la influencia del Sol y la Justicia, hay un acontecimiento oficial que marca tu jornada profesional. Puede tratarse de la firma de un contrato o negocio, de un compromiso formal, de un avance financiero, etc. Este acuerdo te permite iniciar un proyecto ambicioso con toda confianza, pues el Sol vela por tu éxito.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

¡Cuántas contradicciones y tensiones hay hoy en el amor, amigo ! La Torre tiene tendencia a echar leña al fuego e inicitar comportamientos agresivos en tu entorno. ¿No estás siendo demasiado fiel a tus principios?

Obcecándote de esa manera solo conseguirás envenenar la situación y manchar tu imagen. ¡Juega con la indiferencia, es mejor!

Cuando al espacio de trabajo se refiere, tienes facilidad para enemistarte con todo el mundo. La pareja formada por el Loco y la Torre hace crecer la oposición de tus compañeros. Se critican tus métodos de trabajo, tus estrategias de acción, tus decisiones.

Y puede que se te pase por la cabeza la idea de irte dando un portazo. Piénsatelo bien antes de cometer actos para los que no habrá vuelta atrás.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Frustración, desánimo, renuncia. Estas palabras califican tu estado de ánimo de hoy, amigo. La alianza del Ahorcado y la Luna indica que tienes la impresión de vivir una historia sin salida, de encontrarte bloqueado/a en tu vida afectiva.

Esta tirada confirma la necesidad de una ruptura y anuncia que tus esperanzas de reconciliación se verán frustradas. Es un día difícil.

El ambiente no es sano en tu lugar de trabajo. La tirada del Diablo y del Ahorcado indica que es posible que te jueguen una mala pasada. Desconfía de los discursos hipócritas, de compromisos que quieran que firmes a toda prisa.

Tómate el tiempo necesario para leer entre líneas y buscar el significado de lo que no está claramente expresado.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Hoy, tu fogosidad provoca cálidos comportamientos y actitudes positivas a tu alrededor, amigo. A cambio de la energía que despliegas bajo la influencia del Carruaje, el Sumo Sacerdote te envía su benevolencia. En este cálido contexto, tienes oportunidad de relacionarte con personas con un brillo especial, que podrían colaborar en tu realización personal.

En el trabajo, llevarás una jornada con precisión y rigor. Influenciado/a por el Sacerdote y el Emperador, examinas todas las situaciones con circunspección, sin hacerte demasiadas preguntas sobre el buen fundamento de tus actos.

Te sientes más seguro/a de tus decisiones y elecciones y todo esto te permite avanzar eficazmente hacia la realización de tus objetivos. ¡Felicidades!

Piscis, así es tu lectura del tarot

Hoy la tirada sentimental no es excelente. La alianza de la Torre con la Muerte indica que atraviesas una fase de destrucción previa a la fase de reconstrucción que te devolverá la sonrisa. ¿Te viene a la cabeza una antigua historia, amigo? Recuerda que hay que romper con el pasado doloroso antes de empezar con otras cosas. ¡Libérate!

Cuando al espacio de trabajo se refiere, tienes facilidad para enemistarte con todo el mundo. La pareja formada por el Loco y la Torre hace crecer la oposición de tus compañeros. Se critican tus métodos de trabajo, tus estrategias de acción, tus decisiones.

Y puede que se te pase por la cabeza la idea de irte dando un portazo. Piénsatelo bien antes de cometer actos para los que no habrá vuelta atrás.

