Tarot gratis para hoy 14 de diciembre del 2021 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este martes 14 de diciembre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

Te encontrarás re-evaluando algunos de tus valores largamente apreciados. Lo que el año pasado te parecía tremendamente importante, podría no resultarte tan significativo ahora. A pesar de que esto podría ser un alivio en algunos aspectos, también puede ser desconcertante. La configuración celestial implica la culminación de un ciclo de valores y el comienzo de uno nuevo. Recuerda: la terminación de cualquier ciclo representa un pilar importante en tu crecimiento personal.

Tauro, así es tu lectura del tarot

La promesa de un ciclo nuevo y más satisfactorio con respecto a temas relacionados con tu carrera caracterizará este día, de acuerdo con la configuración celestial actual. Tendrás ciertas reservas sobre comenzar algo nuevo, pero recuerda que todos nos resistimos a los cambios, y que debemos seguir adelante a pesar de los miedos. Sentirás un fuerte deseo de servir a los demás. Este puede ser un buen camino para recorrer.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Tus metas pueden estar cambiantes en este momento, ya que la influencia planetaria te señala el inevitable cierre de un ciclo viejo, y el comienzo de uno nuevo. En este punto podría ser buena idea evaluar tus talentos y saber adónde quieres que te lleven. ¿Necesitas más capacitación? ¿Quieres probar un nuevo campo? Este deberá ser tu tema central durante las siguientes semanas. Piénsalo.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

En este momento puede que hayas ganado todo lo posible de una afiliación a algún tipo de grupo. Podría ser tiempo de seguir con otra cosa. Habrá continuos crecimientos a través de grupos, aunque no necesariamente con los que estás trabajando ahora. Podría estar involucrada tu profesión, u organizaciones de interés especial. De cualquier manera, necesitas reflexionar mucho sobre tu futuro en las próximas dos semanas.

Leo, así es tu lectura del tarot

La influencia de los planetas traerá nuevas conciencias y revelaciones respecto a tu desarrollo espiritual. Aparecerá un nuevo rumbo, o nuevas percepciones te abrirán nuevas puertas antes veladas para ti. En este momento te resultará muy beneficioso la meditación y la interpretación de los sueños. Escribe tus sueños, o cualquier percepción que se te aparezca. Los estudios futuros derramarán más claridad sobre los mismos.

Virgo, así es tu lectura del tarot

La alineación astral incentivará tus facultades intuitivas en este momento. Te encontrarás en sintonía con los pensamientos y sentimientos de otras personas, y por consiguiente podrás adaptar tu comportamiento a manera de estimular tu relación con ellas. Además, se te abrirá un nuevo rumbo espiritual en tu vida. Es un momento maravilloso para el estudio metafísico y la meditación, especialmente en compañía de tus seres más cercanos.

Libra, así es tu lectura del tarot

Los planetas traerá promesas de nuevos niveles de comprensión en tus relaciones, aunque habrá algunos desacuerdos y fricciones en el camino. Tú y tu pareja necesitan relajarse y dejar algunos viejos hábitos, patrones y actitudes, quizás trayendo a la luz algunos resentimientos y liberándolos. Dicha acción presagiará una relación más comunicativa y amorosa para el futuro, prometiendo un crecimiento para ambos.

Escorpion, así es tu lectura del tarot

Los planetas y sus influencias te encontrarán más en contacto con tu lado intuitivo, comprendiendo más a los demás y siendo más sensible a sus sentimientos. Espera algunos cambios en tu vecindario. Puede que se muden nuevas personas, o abran algún negocio nuevo, con el resultado que las compras y otros asuntos cotidianos serán más convenientes. Espera recibir noticias de o acerca de familiares que no has visto en algún tiempo.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Con esta energía celestial podrás hacer nuevas amistades, o podrán aparecer viejas amistades del pasado que hace tiempo no ves. Realizarás metas de tiempo atrás, y pondrás en movimiento algunas nuevas. Las finanzas tomarán un giro repentino positivo; podrías recibir un aumento inesperado. Promete ser un día ajetreado pero gratificante. ¡Disfrútalo!

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Probablemente tengas metas espirituales, y tal vez hayas trabajado duro para lograrlas. Ahora, necesitas proponerte más metas. Quizás necesites descubrir una nueva disciplina, o seguir adelante al siguiente nivel de la disciplina que estés siguiendo en este momento. También puedes buscar nuevas maneras de expresarte artísticamente. ¿Pintar o dibujas? Intenta escribir. ¿Te dedicas al baile? Prueba la actuación. ¡Expande tus horizontes!

Acuario, así es tu lectura del tarot

A medida que la alineación planetaria se desplaza, comenzarás un nuevo ciclo en tu salud y trabajo. Quizás hayas completado un programa de salud o ejercicio de algún tipo y te hayas preparado para pasar al siguiente nivel. O tal vez hayas terminado un viejo proyecto laboral y utilices tu fin de semana para festejar tu logro y prepararte para comenzar una nueva misión.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Sentirás algo de ansiedad. Tal vez sientas aburrimiento con lo cotidiano y estés considerando expandir tus horizontes, quizás a través de un largo viaje, o quizás estés considerando mudarte de estado. Puede serte útil saber que la alineación planetaria te señala la finalización de un viejo ciclo y el comienzo de uno nuevo. Tal vez debas tomarte esas vacaciones y refrescar tu mente para seguir adelante cuando regreses.

