Tarot gratis para hoy 14 de agosto del 2021 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este viernes 14 de agosto en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy miércoles 11 de agosto y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

Hoy, tu rigor y tu sentido de la responsabilidad encuentra respuesta en tu entorno, amigoamigo. Las vibraciones del Sumo Sacerdote son benévolas, bajo su influencia, las personas cercanas comprenden tu necesidad de seguridad y hacen lo que pueden para tranquilizarte. Dándote muestras de su amor, consiguen calmar tus dudas e inquietudes del día.



En el trabajo, llevarás una jornada con precisión y rigor. Influenciado/a por el Sacerdote y el Emperador, examinas todas las situaciones con circunspección, sin hacerte demasiadas preguntas sobre el buen fundamento de tus actos. Te sientes más seguro/a de tus decisiones y elecciones y todo esto te permite avanzar eficazmente hacia la realización de tus objetivos. ¡Felicidades!

Tauro, así es tu lectura del tarot

Hoy tienes la sensación de que tus intercambios afectivos van en un solo sentido, amigo. Das sin recibir nada a cambio y, a pesar del afecto que profesas por las personas que quieres, te invade cierto cansancio. La alianza del Ahorcado y la Estrella indica que no te interesa demasiado el contar con los demás.



Profesionalmente, te falta libertad, y eso te frustra. La combinación de las cartas de la Templanza y el Ahorcado muestra que sabes adaptarte a las situaciones, pero que una gota de agua podría fácilmente derramar el vaso. No aceptes hacer sacrificios de los que te arrepientas después, salvo si te parece que merece realmente la pena.

Géminis, así es tu lectura del tarot

La alianza de la Estrella y el Sol colma hoy tus deseos sentimentales, amigo. La persona amada se esfuerza por darte gusto y viceversa, satisfaces su más mínimo deseo. Una poderosa corriente de entendimiento y armonía se instala en tus relaciones y refuerza los lazos que los unen. Todo es orden y belleza, lujo, calma y voluptuosidad. Has de saber aprovechar estos privilegiados momentos.



En el frente laboral, no te sientes muy seguro/a de ti mismo/a, pero la situación tiene tendencia a mejorar un poco bajo la influencia de la Estrella. Tus compañeros de trabajo, clientes y superiores te apoyan y te guían por el buen camino. No necesitas ambición ni audacia para conseguir ciertos resultados. Es suficiente con que te dejes llevar por la corriente positiva a la que te arrastran los demás. Déjate llevar, el éxito llegará solo en su momento.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Hoy no vivirás momentos muy eufóricos en lo relativo al corazón. Sin embargo, tus amigos, tus padres, tus hijos y tu pareja están ahí para apoyarte y guiarte. ¿No sientes todo ese amor a tu alrededor, amigo? Abre los ojos y aprecia esta ternura que te ofrecen. No, no estás solo/a y no está lejos la esperanza de amar todavía más.



En el trabajo, brillas por tu autocontrol a lo largo del día. La Estrella tranquiliza el fuego interior que te impulsa bajo la influencia del Emperador. Menos exigente y conciliador/a que de costumbre hacia tu persona, diriges tu barco con eficacia y seriedad con un ambiente de confianza que facilita la realización de tus objetivos. ¡Si sigues así llegarás lejos!

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy recibirás los favores de Cupido, amigo . Con la Fuerza y el Diablo para apoyarte, nada se te resiste, tienes muchísimo éxito. De todas maneras, si estás libre, ten cuidado con ir demasiado deprisa. Algunas sonrisas podrían arrastrarte hacia terrenos hostiles o peligrosos. Los novios(as) de tus amigos(as) no son necesariamente tus amigos.

En el trabajo, vuelves a tus posiciones, fijas las bases de tus próximos negocios. La magia del Loco y el Diablo podría reaccionar y darte una idea genial para obtener nuevos clientes o iniciar un proyecto que te motive. Con aparente calma, rebosas creatividad e inteligencia. Tu carisma te abre hoy muchas puertas.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Es una jornada nostálgica la que te propone el la Muerte y el Loco, amigo. Estas dos láminas te invitan a pasar la página de tu pasado sentimental, para reconstruir un amor totalmente nuevo. Pero antes de volver a empezar, quizá haya que sufrir las angustias de una ruptura. Ten el valor de pensar en esta solución, aunque te asuste.

En el trabajo, el la Muerte es el indicio de que hoy comienza una transformación. Cambio de lugar de trabajo, de compañeros de trabajo, de métodos. Las cosas evolucionan con o contra tu voluntad. Desconfía de los impulsos que este cambio podría provocar en ti. Cálmate y juega la carta del negociador en vez de la del combatiente, será mejor para tu futuro profesional.

Libra, así es tu lectura del tarot

Tus deseos de independencia se debilitan hoy bajo la influencia del Emperador y el Loco, amigo, el bienestar en el amor ya no es sinónimo de libertad, sino de sinceridad y compartir. Después de atravesar un periodo de incertidumbre sentimental, tienes ganas de iniciar relaciones seguras, estables, y de implicarte en una historia de amor duradera. ¡Es la intención lo que cuenta!



Por otra parte, un brillante éxito profesional sitúa esta jornada entre las que marcan una carrera. Influenciado/a por la asociación del Sol y el Emperardor, no dudas en hacerte valer, en buscar el éxito y promocionarte ante la dirección. Es una excelente iniciativa, pues les gustará reconocer tus méritos y recompensarlos en su justa medida.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Bajo la influencia de los Enamorados, te haces hoy muchas preguntas, amigo. ¿Es razonable dudar del amor cuando la Justicia te dice que todo va bien? Con tus dudas, puede que hieras la sensibilidad de los que tienen las ideas más claras que tu. Debes creer en el otro y en ti mismo(a).

En tu vida laboral, la Justicia te pide que sigas en el camino de la disciplina y el rigor. Pero eso no te conviene bajo la influencia del Ahorcado. Ahí estás, bloqueado/a por las exigencias de tu entorno profesional, incapaz de superar la autoridad de unos y otros. En este contexto, conviene que guardes tu sangre fría, incluso te aísles un poco, para no perder tu integridad y tus coordenadas.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Jornada perturbada en el amor, amigo. Los Enamorados te hacen dudar de tu éxito sentimental, mientras que el Loco te ofrece los placeres de la independencia. Resultado: tienes tendencia a huir de tus responsabilidades con tu pareja, si la tienes, o a ir de flor en flor si estás soltero(a). Cuidado con el rechinar de dientes en tu entorno.

En tu vida profesional, el Loco anuncia muchas complicaciones ligadas a un exceso de despreocupación y mala gestión ya se de unos u otros. El Ahorcado que te representa a ti, te incita a huir de tus responsabilidades frente a estas dificultades y a encerrarte en ti mismo/a para analizar la situación. No tienes ni el valor ni la confianza en ti suficiente para luchar, se trate de lo que se trate.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Con tu temperamento despistado y un poco disperso de hoy, no comprendes la frialdad excesiva de tu entorno, amigo. Te apetece distraerte, salir a ver mundo, pero tu entorno te responde con una imagen seria y poco inclinada al movimiento. Bajo la influencia de la Sacerdotisa, parece que tu universo afectivo está bloqueado, nada avanza ni se mueve. Qué pena que no puedas aprovechar tu dinamismo.

Por otra parte, si ejerces una profesión creativa, la aportación de la Luna a tu tirada será útil. Esta lámina simboliza la imaginación, la sensibilidad y los sueños. Asociada a la Sacerdotisa, que aumenta tu poder de concentración, te ofrece una jornada rica en ideas y te pide, sin embargo, que seas paciente. A tu entorno le costará más que a ti comprobar la pertinencia de tus proposiciones.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Hoy, tu rigor y tu sentido de la responsabilidad encuentra respuesta en tu entorno, amigoamigo. Las vibraciones del Sumo Sacerdote son benévolas, bajo su influencia, las personas cercanas comprenden tu necesidad de seguridad y hacen lo que pueden para tranquilizarte. Dándote muestras de su amor, consiguen calmar tus dudas e inquietudes del día.

En el aspecto profesional, el extranjero está en primer plano, debido al arcano del Mundo, mientras que el Sumo Sacerdote te asegura el éxito de tus empresas, aunque sean muy ambiciosas. No tengas miedo de tener grandes aspiraciones. Amplía tus horizontes, fíjate altos objetivos, exige una participación en los beneficios. La jornada se sitúa bajo el signo de la concretización y el éxito. Así que, avanza con toda confianza.

Piscis, así es tu lectura del tarot

El impulso te viene hoy de frente, amigo . El Juicio, que simboliza un contexto afectivo, viene repleto de promesas de cambios y novedades en el aspecto sentimental. Pero a la Justicia que te representa le falta un poco de fantasía y pasas por algunas dificultades al administrar este dinamismo. Déjate llevar por la corriente, disfruta del paisaje.



Por otra parte, tu carrera está en fase ascendente y puedes reivindicar un cambio de estatus o, por qué no, un puesto en el extranjero. El Mundo se pone a tu disposición y el Juicio te permite asumir más responsabilidad y disciplina. Escucha las nuevas proposiciones que te hagan, pues te permitirán realizarte en el plano personal.

