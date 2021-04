Tarot gratis para hoy 14 de abril ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 14 de abril en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, Así es tu lectura del Tarot

Hoy te montas en la Rueda de la Fortuna para dar la vuelta alrededor del Mundo. Pero esta feliz agitación podría hacerte perder la cabeza y el punto de referencia, amigo. No aceptes dos invitaciones para dos fiestas que son a la misma hora, por ejemplo. Asi no llegas a ninguna parte.

En tu área de trabajo no faltarán oportunidades de éxito o cambios bajo la influencia de la Rueda de la Fortuna. Tu comportamiento dubitativo o desconfiado podría impedirte obtener todos los beneficios. Un exceso de prudencia o falta de confianza en ti o en tus interlocutores podría hacerte perder ocasiones de aprovechar la situacion. Te arrepentirás.

Aries, Así es tu lectura del Tarot

Tauro, así es tu lectura del tarot

Hoy, amigo, está todo negro. Te encuentras sentimientalmente en una situación a la que no le ves más salida que la soledad y el sufrimiento. La tirada del Ahorcado y de la Muerte marcan un sentimiento de desánimo que rápidamente se transformará en depresión. O aceptas hacer enormes sacrificios, o partes de cero. Tienes que decidir.



En el trabajo, sientes que no tienes la libertad de acción necesaria para terminar el trabajo del día. El Ahorcado te sitúa en una situación incómoda introduciendo retrasos y bloqueos contra los que no puedes hacer nada. Hay sentimientos de impotencia y desánimo garantizados. Respira profundo.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Géminis, así es tu lectura del tarot

ay predomina la soledad en tu vida sentimental, amigo. El Ahorcado, que representa tu estado de ánimo, indica que hay algo que te impide ir hacia los demás, mientras que la Sacerdotisa, que simboliza el contexto afectivo, muestra mucha reserva en el comportamiento de las personas que te rodean. Es por tanto una jornada un poco triste. Ánimo, mañana será otro día.



En tu área profesional, hoy avanzas muy lentamente. La Sacerdotisa y el Ermitaño te retrasan en todo lo que emprendes, invitándote a hacer una pausa. ¿Qué hacer para ir más deprisa mañana? La idea es que te juzgues a ti mismo/a, reflexiones sobre tus métodos y tus compromisos profesionales. Tranquilízate, esta lentitud puede ser positiva con el tiempo.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Cáncer, así es tu lectura del tarot

¡Cuánta autoridad y fuerza hay hoy a tu alrededor, amigo ! Bajo la influencia de la Fuerza, tu entorno afectivo siempre se opone a ti e intenta convencerte para adoptar tal o tal actitud. No te dejes vencer, pues la dulzura del Ermitaño que te representa no te permite luchar en igualdad de condiciones. Conténtate con encerrarte en tu caparazón y deja a los demás la responsabilidad de sus palabras.



En el aspecto profesional, eres un/a negociador/a de primer orden bajo la influencia de la diplomática carta de la Templanza y la energía combativa de la Fuerza. No te echas para atrás ante las dificultades y no cedes terreno ante tu adversario. ¡Serías un/a político/a por excelencia!.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Leo, así es tu lectura del tarot

Tu vida sentimental toma hoy el impulso de un campo de batalla. Tormentas, disputas, amenazas, rupturas, crisis y lágrimas rompen la paz de tu hogar, amigo. La Torre asociada con el Sol marca la presencia de pruebas y momentos difíciles que atravesar. Tu entorno se alía contra ti y ni el cólera ni la fuerza te ayudará a evitar el seismo. Calma tu ego.



En el terreno profesional, a pesar de tus esfuerzos por mantener la calma y la diplomacia, puede que estalle un conflicto que marque el final de una cordial relación con un colaborador o superior. La alianza de la Templanza y la Torre muestra que el equilibrio se ha roto y que no podrás volver a empezar hasta aclarar algunos puntos. ¡Ánimo!.

Leo, así es tu lectura del tarot

Virgo, así es tu lectura del tarot

Sé hoy más enrollado(a), amigo. La alianza de la Justicia y el Loco te invita a cultivar el arte de la tolerancia en tus relaciones afectivas y para ello, has de reforzar tu compromiso hacia la persona amada. Si tienes una relación en secreto, es el momento de hacerla oficial. Eso te quitará un peso de encima. ¡Tírate al agua y luego a su cuello!



En el trabajo, la tirada del Diablo y la Justicia indica que algo bueno se avecina y te ayudará a consolidarte profesionalmente. Como posees actualmente una gran energía, esto te confirma que debes trabajar mucho para conseguirlo. Bravo, tienes un gran futuro por delante.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Libra, así es tu lectura del tarot

Hoy no es un buen día en el amor, amigo. Las dudas y los conflictos te ganan terreno, sientes la necesidad de ver más claro. Si vives en pareja, te cuesta mucho escapar del análisis crítico de ésta, con puestas en tela de juicio como necesaria consecuencia. Soltero(a), llevarás mal tu soledad, teniendo conciencia de que quizá tengas que renovar tu círculo de amigos para avanzar.



En cuanto al trabajo, tus proyectos y tu evolución están estancados. Estás esperando que te den luz verde o que tenga lugar un cambio de organización, pues ahora no te permiten tomar la mínima iniciativa. ¡Esta espera es muy frustrante! La alianza de la Templanza y el la Muerte muestra que sabrás mostrarte paciente y sabrás adaptarte a la nueva situación.

Libra, así es tu lectura del tarot

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Hoy adoptarás un comportamiento superficial en tus relaciones privadas, amigo. Bajo la influencia de la Emperatriz y el Loco, no puedes quejarte de tu vida sentimental, que está bien, pero das prioridad a la cantidad frente a la calidad. Las relaciones basadas en encuentros casuales son agradables si no buscas algo duradero, pero frustrantes si necesitas estabilidad.



En tu actividad profesional, no relajas tus esfuerzos y esa profunda motivación te promete éxito. Con lucidez e inteligencia, consigues analizar la situación, administrar los problemas y, finalmente, negociar con tus compañeros. La Estrella y la Emperatriz son señal de un excelente sentido del contacto que favorece tu comunicación. ¡Habla, se te escucha!.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hoy, la influencia del Mago te invita a la renovación y al cambios en tus amores, mientras que los Enamorados te inspiran duda e incertidumbre. Avanzas un paso, retrocedes dos. Los cambios, que puede que tu mismo/a hayas iniciado al principio del día, puede que te sitúen ante elecciones por la tarde, amigo.¡Cuántas dudas!.



Puede que haya algunas oportunidades en tu área profesional, pero no te atreves a hacer lo necesario para atraparlas. Los Enamorados te empujan hacia la incertidumbre y las dudas y te impiden emplear mejor el dinamismo y la espontaneidad que te ofrece la Emperatriz. ¡Qué pena! Intenta superarte y haz lo posible para aprovechar las oportunidades que se te presenten.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Una gran necesidad de libertad (el Loco) puede hacerte pasar de largo hoy ante una prometedora relación (el Sol), amigo. Tienes tanto miedo de que te echen el guante que tienes tendencia a salir corriendo en cuanto una persona que no te es indiferente comparte los mismos sentimientos. Podrías arrepentirte.



Profesionalmente, tu rutina te lleva por el camino de la amargura y sueñas con que un gran cambio haga que todo se tambalee para liberarte de tus cadenas y, sobre todo, de tu jerarquía. ¡Provoca tú los acontecimientos! Si tienes confianza en tus capacidades para recuperarte, nada te impide montar tu propia organización. ¡Si se quiere, se puede!.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Acuario, así es tu carta del tarot

Hoy no vivirás momentos muy eufóricos en lo relativo al corazón. Sin embargo, tus amigos, tus padres, tus hijos y tu pareja están ahí para apoyarte y guiarte. ¿No sientes todo ese amor a tu alrededor, amigo? Abre los ojos y aprecia esta ternura que te ofrecen. No, no estás solo/a y no está lejos la esperanza de amar todavía más.



En tu actividad profesional das muestras de mucha inteligencia, transparencia e intuición bajo la luminosa influencia del Sol y la Estrella. Posees todas las cualidades que te permitirán superarte para alcanzar tus objetivos y encaminar tus proyectos hacia un éxito total y arrollador. Haz uso de tu carisma y seguridad para motivar a tus compañeros de trabajo o socios.

Acuario, así es tu carta del tarot





Piscis, así es tu lectura del tarot

Piscis, así es tu lectura del tarot

Hoy vives sin duda una gran alegría en tu vida amorosa, amigo. El Sol, en asociación con el Mago, te garantiza encanto y buen humor a tu alrededor. Si estás soltero/a, puede que un nuevo encuentro haga vibrar tu corazón con un sentimiento nuevo. Si vives en pareja, cuenta con estas dos láminas para hacerla brillar con fuegos artificiales. ¡El ambiente es muy positivo!.



En tu actividad profesional, la alianza de las energías positivas del Diablo y el Sol indican éxito o ascenso social. Tus compañeros reconocerán tus cualidades de líder, tu espíritu de decisión, tu inteligencia estratégica. Atraviesas por una fase de éxito que va a acelerar tu carrera. ¡No cambies nada, eres perfecto/a!.

