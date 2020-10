Tarot gratis para hoy 14 de Octubre ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Esto es lo que te depara hoy lunes 14 de octubre en el horóscopo del Tarot.

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 14 de octubre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy.

Aries, así es tu lectura del tarot

Puede que hoy te pongan entre la espada y la pared, amigo y te pidan elegir entre dos opciones de vida o dos personas. Frente a este ultimátum te desestabilizas y serás incapaz de elegir. La alianza del Enamorado y la Torre entorpecen la situación. Antes de hacer cualquier cosa, tómate un tiempo para reflexionar con calma sobre tu futuro sentimental.

Por otra parte, debes de confiar en tus cualidades profesionales si quieres hacer evolucionar tu carrera. El Sol te empuja a lo alto, a afirmarse, mientras que los Enamorados despiertan todas tus dudas. No tengas miedo de no estar a la altura de lo que se espera de ti. Posees las cualidades y habilidades necesarias para tal posición. ¡Sitúate por delante!

Tauro, así es tu lectura del tarot

En el amor, hoy hay poesía y ternura en el aire, amigo. Bajo la influencia de la Templanza y el Sumo Sacerdote, despliegas mucha dulzura y bondad a tu alrededor. Esta alianza favorece la amistad sincera y los impulsos afectivos. Te asegura una bella armonía en tus relaciones con el entorno y con la persona amada. ¡Sé feliz y vive en paz!

En el trabajo, te espera un día tranquilo y sereno. Lejos de echar chispas con la Templanza y el Ermitaño por compañeros, avanzarás lentamente pero con seguridad hacia los objetivos que te hayas fijado. No esperes nada excepcional en este terreno hoy. Las cosas llegarán por sí solas, tranquilamente. Es un día ideal para cultivar una actitud alegre.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Esta es una jornada tensa, y te falta flexibilidad para vivir tus relaciones con calma y serenidad, amigo. La asociación de la Torre y el Juicio te hace borde, incluso agresivo y, en todo caso, poco inclinado/a a hacer la mínima concesión. La atmósfera es eléctrica y estás avisado(a), no provoques la chispa.¡la explosión está garantizada!

Profesionalmente, tienes muchos arrebatos y enfados, críticas a tu entorno y algunas personas podrían reaccionar brutalmente. Hoy tienes el don de transformar a tus aliados en enemigos. La alianza del Mundo y la Torre te empuja a asumir riesgos mal calculados y a dar rienda suelta a tu agresividad. Sacarás más partido siendo más dulce.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

¡Hoy vuelven los sentimientos apasionados! Manifestarás tu amor sincero a tu pareja, amigo. La Estrella y el Diablo unen sus fuerzas para ofrecerte una jornada situada bajo el signo del romanticismo y de la emoción. Combinas muy bien ternura y sensualidad, es un cóctel magnético que te volverá loco/a quien llevas en tus pensamientos. Ambos corazones se entienden a la perfección.

Cuando de trabajo se trata, se presenta un día de lo más agradable. Bajo la benéfica influencia de la Estrella, tus proyectos y ambiciones del día se realizan sin dificultad aparente. No eres ni muy activo/a ni muy ambicioso/a, pero hay factores externos que no controlas que te apoyan en tus proyectos y te permiten avanzar con paso sereno hacia la realización de tus objetivos. ¡Es casi magia!

Leo, así es tu lectura del tarot

Bajo el aguijón del Diablo, hoy quiero proclamar tu amor a los cuatro vientos. Tienes mucha seguridad, orgullo y elocuencia, amigo. No puede decirse que la discreción te agobia. Esperemos que este despliegue de sentimientos no hiera la sensibilidad de tu pareja o le da la impresión de que te gusta montar un show, y que eres, por tanto, muy superficial.

Por otra parte, tu carrera toma un nuevo impulso bajo la influencia del Loco y el Mundo. En primer lugar, se abre ante ti un nuevo Mundo y puede que te propongan una misión o un contrato en el extranjero. Tu ambición no tiene límites y estás de un humor favorable a la aceptación de un ambicioso proyecto.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Hoy reina el caos en tu vida afectiva, amigo. Unos reclaman más libertad y se apartan de ti, mientras que otros reclaman tu presencia y se pegan a ti. Frente a tanta discusión estéril, te sientes cansado/a y prefieres encerrarte en ti mismo esperando que todo vuelva a su sitio. No está mal.

En el trabajo, puede que te muestres muy impaciente. Bajo la influencia el Carruaje del Loco, tienes tendencia a lanzarse sin estructurar tus ideas y sin reflexionar sobre las consecuencias de tus actos. En este contexto inestable e impulsivo, no te conviene ir más deprisa que la música si quieres que este día acabe bien.

Libra, así es tu lectura del tarot

Te falta hoy confianza en ti mismo/a en tus relaciones afectivas, amigo. Te gustaría avanzar, pero no te atreves a dar el primer paso. Los Enamorados frena tus impulsos y el dinamismo de la Emperatriz, crean dudas en tu comportamiento y te incitan a hacerte miles de preguntas más que a decir lo que sientes en el corazón. Es una pena, pues tu encanto se esconde ahí, tras todas estas incertidumbres.

En el trabajo, puede que te veas desbordado/a por preguntas sobre el fundamento de tus decisiones y la validez de tus relaciones con el entorno. Los Enamorados te hacen dudar de cada una de tus iniciativas, lo que puede que te haga ir más lento. Esta lentitud en tus proyectos afectará especialmente los acuerdos: asociaciones, contratos, colaboraciones. Si quieres progresar, ¡muestra tu confianza!

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Tu situación afectiva no es la mejor hoy, amigo. Ni el Ahorcado ni la Sacerdotisa te dan valor para liberarte del peso de lo cotidiano. Sientes cierto desánimo y cansancio en todas las actividades que practicas con las personas cercanas o tu pareja. No te dejes vencer por la depre, mañana lo verás todo de otro color.

En tu área profesional, es posible que el Ahorcado haga nacer en ti el desánimo o la frustración a lo largo del día. Con la iniciativa del Mago, no te faltarán ideas ni espíritu de iniciativa, pero no alcanzarás el éxito esperado. Tu buena voluntad no tendrá igual y sin duda tendrás que someterte a las contingencias de tu entorno socio-profesional. No te decepciones, mañana será otro día.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hoy, bajo la influencia del Ermitaño, no te encuentras a gusto en tus relaciones afectivas, amigo. La gente que te rodea te llena de cuidados y gestos amables, y eso te llega a lo más profundo de tu corazón. La Estrella, que simboliza el contexto sentimental, es de lo más agradable. Te quieren, te escuchan y te perdonan tus pequeños errores del día.

En tu vida profesional, no tienes nada que demostrar. La gente se complace en reconocer tus talentos y tu ego va creciendo. El Mundo y la Estrella aumenta tu carisma y consigues obtener casi lo que quieres de tus socios. Tus negocios dan resultado y tus proyectos avanzan satisfactoriamente.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hoy tómate un tiempo para reforzar los lazos con tus viejos amigos o con tu familia, amigos. El Juicio te invita a cultivar tus antiguas relaciones, incluso si el Mundo provoca encuentros con nuevas personas. Instaura un equilibrio entre tus flechazos y la fidelidad. No solo por conocer a alguien has de meter a los demás en el armario.

En tu vida activa, la alianza de la Torre y el Juicio indica que por fin decides asumir un error pasado y aprender la lección. Con mala cara decides cambiar de método de trabajo, iniciar una formación, incluso iniciar tu propia organización. Algo debe cambiar y tienes la intención de hacer evolucionar tu carrera hacia una mayor autonomía.

Acuario, así es tu lectura del tarot

En el amor, los contratiempos tienen hoy tendencia a agotarse, amigo. Los Enamorados que representan el contexto sentimental revelan comportamientos dudosos y poco fiables por parte de las personas que te rodean. Todo esto te inquieta, hasta el punto de que las relaciones con algunas personas podrían verse bloqueadas por falta de confianza. Un consejo: acaba con tus dudas e intenta comunicarte.

En la esfera profesional, sin duda te encontrarás frente a una elección bajo la influencia de los Enamorados: la elección de un proyecto profesional, de organización, entre compañeros de trabajo o clientes. Por suerte, la Justicia dirige tu estado de ánimo, lo que significa que posees las cualidades necesarias para tomar una decisión equilibrada y rigurosa. Es el momento ideal para elegir una nueva orientación o emprender un nuevo proyecto.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Hoy estás a gusto contigo mismo/a en el amor, amigo. Bajo la influencia conjunta de la Estrella y el Emperador, puedes estar seguro/a de tus sentimientos, pues la suerte te acompaña en tu deseo por hacerte querer. Brillas con un áurea sinceridad y autoridad que te promete relaciones caracterizadas por el mutuo respeto y serenidad.

Por otra parte, te encanta tu actividad profesional y te aporta muchas satisfacciones y oportunidades de progreso. Bajo la benévola influencia del Juicio y la Estrella, despliegas energías positivas que consigues canalizar en prometedores proyectos. Te preparas para poner todos tus esfuerzo e inversión personal para alcanzar tus objetivos. Sigue así, tu voluntad será recompensada.