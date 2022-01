Tarot gratis para hoy 14 de enero del 2022 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este viernes 14 de enero en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

Si tienes que trabajar hoy, ten cuidado con los detalles que puedes ignorar no intencionalmente. Tu jefe o compañero de trabajo te indicarán tu error ya que la gente estará con humor de encontrar culpas. El aspecto en juego exagerará la necesidad de la gente de controlar doblemente las cosas. Sólo tómalo con humor y distancia. ¡Después de todo, eres humano! No vale la pena enfadarse por errores menores.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Hoy sentirás un poco de hiperacción como resultado de energías fuertes en el astro, por lo que mejor olvídate del café. Prueba mejor agua mineral o té de manzanilla. Podría resultar beneficioso quemar un poco de energía extra en un entrenamiento o una vigorosa caminata. De lo contrario, sentirás contrariedad con pequeñas cosas, y no querrás perder tiempo preocupándote por cosas que no puedes controlar.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Con la influencia planetaria actual, podrías contagiarte la tensión de las demás personas si no tienes cuidado. Lo mejor será evitar discusiones controversiales si puedes. Podría haber peleas menores a tu alrededor, mayormente sin motivos. No permitas que te involucren en estas discusiones sin sentido. Sentirás más tranquilo si sólo miras desde afuera. Concéntrate en mimarte y relajarte.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Prefieres evitar las zonas de guerras, especialmente cuando la gente a tu alrededor discuten por temas menores. Hoy habrá varias batallas, ya que los egos de las personas los llevan a extremos. Con la alineación astral del momento, es mejor ser un observador y no participar. No hay necesidad de enojarse o preocuparse sobre el mal humor reinante. La gente sólo está reaccionando ante la poderosa energía del día.

Leo, así es tu lectura del tarot

Tienes muchas amistades de ambos sexos, lo que es parte de tu carisma. Pero hoy descubrirás que la influencia astral te hará reconsiderar esas amistades. Hay alguien que ha sido tu amigo/a pero que últimamente ha tenido atracción hacia ti. Si sientes la misma atracción. Hoy es un día maravilloso para intentar un acercamiento. No temas decirle cuánto disfrutas de estar a su lado y la atracción que sientes.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Hay cambios en el horizonte. La energía celestial pondrá énfasis en nuevos romances. Si ya estás en una relación sentimental, es un buen día para pensar en reinventar tu relación. Quizás deban planificar realizar unas nuevas vacaciones juntos. Si deseas conocer alguien nuevo, concéntrate en personas que te interesen. Pronto te sentirás animado para hacer esas llamadas y divertirte un poco.

Libra, así es tu lectura del tarot

Generalmente, eres el signo más tímido del zodíaco. No te resulta demasiado fácil invitar a salir a alguien aunque lo hagas con nervios. Pero ahora, la combinación de las energías celestiales te harán sorprendentemente audaz para perseguir a esa persona especial. Haz algo romántico, como comprarle rosas o enviarle una nota de amor. La fuerte energía del día te incentivará a que lo hagas, no te reprimas. Te sorprenderás gratamente de los resultados.

Escorpion, así es tu lectura del tarot

Estarás rodeado/a de mucha energía femenina en este día, ya que la configuración celestial lo incentivará. Te sorprenderá encontrar a alguien que apenas conoces que se sentirá muy atraído/a hacia ti. Hoy coqueteará contigo y te asfixiará con energía protectora. Disfrútalo y presta atención a lo que ocurre. Las semillas de un nuevo romance podrían estar frente a ti.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hay mucha energía activa y poderosa en el viento. Quizás te montes a la ola decidiendo presentarte en un nuevo empleo, comprando una casa nueva o haciendo cambios en una relación. Con la energía celestial en juego, cualquier elección que hagas te hará progresar. El universo te alienta a tener agresividad al perseguir tus metas, y te sorprenderás con lo rápido que obtendrás un resultado positivo.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hoy estarás energizado/a y despierto/a con la energía astral en juego. ¡Mientras los demás están aún dormitando sobre sus tazas de café, tú ya habrás completado la mitad de las tareas del día! Tu resistencia soportará cualquier entrenamiento que desees hacer. Tu adrenalina estará elevada si te reúnes con personas en un entorno social o para compartir noticias con un vecino amistoso. En casa, estarás de humor para manejar los proyectos físicos que has estado posponiendo.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Te sorprenderá cómo exageran sus reacciones las personas hoy. Con la energía astral en juego, los pequeños inconvenientes enfadarán mucho a las personas. Tu habilidad para ser paciente con todos se incrementará, ya que la gente necesitará un poquito de mimos para sentirse mejor. Piensa como un representante de servicios al cliente, y triunfarás. Tus seres queridos se beneficiarán de tus generosos abrazos y comprensivo oído.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Podrías sentirte un poco frenético/a y disperso/a, pero no te preocupes, ¡no eres el/la único/a! En general, el día será un poco intenso. La gente estará con los nervios al borde. Manéjate con cuidado la comunicación con los demás, ya que será fácil entrar a discutir por temas menores. No vale la pena ponerse molesto ahora, así que no te tomes las cosas muy en serio.

