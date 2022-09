Tarot gratis para hoy 13 de septiembre del 2022 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino hoy martes 13 de septiembre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

Importantes asuntos relacionados con tu casa podrían necesitar mucha de tu energía durante los próximos días. Mucha gente puede ir y venir. Tal vez tiene que ver con un evento social importante, con mudarte a un lugar más agradable, o tal vez una gran cantidad de transacciones que realices desde casa. Sea lo que sea, es probable que se produzcan los resultados que estás esperando. Trabaja duro y saca el máximo provecho.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Podrías recibir algunas noticias absolutamente maravillosas, posiblemente relacionadas con tu carrera profesional o con el éxito financiero, tal vez tienen que ver con cambios positivos en tu vecindario. Si has estado pensando en trabajar en la escritura o la edición -o cualquier otro arte- este es el día para poner las cosas en marcha. Tu imaginación está funcionando a un alto nivel y también lo está tu capacidad para comunicarte con los demás. ¡Ve por ello!

Géminis, así es tu lectura del tarot

Hoy podrías sentir una intuición especial y sentirte más sensible de lo habitual ante inaceptables condiciones sociales y políticas. Podrías tener ideas para nuevas metas, tal vez humanitarias. Deberías estar en un estado de ánimo especialmente idealista, por lo que podrías acceder a maravillosas posibilidades que no son viables ahora. Anota tus ideas y consulta con personas que compartan tus intereses. A continuación, decide cómo proceder.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Hoy podrías jugar con la idea de involucrarte en las artes o el humanitarismo, o de propagar la conciencia superior, la obra de tu vida. Los negocios y el dinero van bien para ti, y podrías estar pensando en términos de un futuro en el que puedas decidir tu carrera profesional. Aunque el momento no es el adecuado para hacerlo realmente, deberías formular un plan de acción para el futuro.

Leo, así es tu lectura del tarot

Inspiración creativa podría salir hoy de tu interior. Las visiones, sueños o cualquier cosa que excite tu imaginación podrían aportar ideas para nuevos proyectos. También puedes descubrir que tu comprensión hacia los demás aumenta en gran medida, atrayendo a nuevos y viejos amigos. El único inconveniente es que podrías perderte tanto en tus ideas que temporalmente pierdas contacto con el mundo material. Trata de mantener un pie en ambos lados.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Las actividades de grupo resultan beneficiosas a varios niveles. Puede que proyectes calidez hacia todo los que te rodean. Te sientes especialmente optimista sobre el futuro. Tu entusiasmo podría extenderse a los demás, atrayéndolos a tu aura. Los conocidos se hacen amigos, los amigos se acercan más, y las relaciones de amor se hacen más fuertes y más estables. Podrías recibir una gran cantidad de información interesante y útil, en particular sobre las artes.

Libra, así es tu lectura del tarot

Podrías encontrarte en el ojo público en algún momento del día. Esto está bien, ya que tienes buen aspecto y te sientes estupendamente. Proyectarás más calidez y amabilidad de lo normal hacia los demás. El reconocimiento de una actividad artística o creativa podría llegarte. Lo que comiences hoy probablemente tendrá éxito, ya sea un nuevo proyecto artístico, carrera o romance. ¡Disfruta!

Escorpion, así es tu lectura del tarot

Si has considerado una carrera en el campo editorial, este es el momento de lanzarse a ello. También es un gran día para inscribirse en la facultad de Derecho, en un programa de grado avanzado, o en cualquier campo de educación superior. El amor con alguien lejano bien podría estar a la vista. Al menos podrías hacer una nueva amistad que viene de un estado lejano o de un país extranjero. Este debe ser un día de satisfacción para ti.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Tus sueños podrían ser vivos, agradables y estar llenos de información para ayudarte a tomar una decisión. Nuevos y emocionantes contactos podrían entrar a tu vida hoy, y posiblemente resulten útiles para mostrarte cómo aumentar tus ingresos. Las nuevas carreras profesionales, el pluriempleo y las inversiones parecen prometedores y dignos de consideración. Aprovecha al máximo todo lo que se te presente. Podría marcar la diferencia.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hoy es muy probable que te centres en el sexo, el romance y las relaciones comprometidas. Las energías planetarias que rodean el amor son prometedoras. Si estás en una relación, tú y tu pareja pueden hacer planes para embarcarse en una nueva empresa juntos que es probable que tenga éxito. Si tienes involucramiento con alguien pero no te has comprometido, espera que la relación avance ahora. Si no estás con alguien, ¿quién sabe? Al final del día podrías estarlo.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Hoy debería ser un día brillante, con buena salud, energía y resistencia, y para estar bien en el trabajo, realizando actividades voluntarias o en un proyecto personal. El éxito debe llegarte desde todos los frentes, ya que has estado trabajando duramente. Probablemente verás los resultados de los esfuerzos anteriores. El éxito alimenta la buena salud y la buena salud alimenta el éxito. Saca el máximo partido de ambos.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Es probable que el amor y el romance estén en lo alto de tus prioridades hoy. En este momento, sientes especialmente afecto y amor. Tanto tu pareja actual como otras personas sentirán una fuerte atracción hacia ti. Los niños también pueden ser una fuente de felicidad y satisfacción. Si tienes inclinaciones artísticas, este es el día para empezar o terminar una empresa que bien podría proporcionarte fama y fortuna. Este debe ser un día maravilloso.

