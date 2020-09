Tarot gratis para hoy 13 de septiembre ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Tarot gratis para hoy 13 de septiembre, así te irá según el horóscopo

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 13 de septiembre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy.

Aries, así es tu lectura del tarot

¡Hoy no hay descanso para los valientes, amigo! Arrastrado/a por el Mundo, encontrarás la felicidad y el bienestar afectivo en un torbellino de encuentros y desplazamientos. Tendrás que elegir entre una fiesta en casa de Fulano, una cena en casa de Mengano o un viaje sorpresa a Londres con un/a amigo/a desorientado(a). La Justicia y su sentido práctico te ayudarán sin duda a elegir correctamente.



Por otra parte, si no tienes miedo a caer, podrías subir de dos en dos las escaleras hacia el éxito profesional. Tu problema es que el Mundo y sus promesas te dan vértigo. Los Enamorados no te dan la confianza en ti necesaria y te incitan a dudar ante las peticiones del exterior. Tómate tu tiempo antes de lanzarte, ¡pero lánzate!

Tauro, así es tu lectura del tarot

Hoy apareces como una persona simpática y abierta, amigo. Eres de trato fácil y tu encanto, aumentado por el dúo positivo formado por la Estrella y el Mundo, crea un ambiente de alegría y bienestar alrededor de ti. Tus viejos amigos, así como los más recientes, se alegran de pasar algún tiempo en tu compañía. ¡Y es recíproco!



En el aspecto profesional, dispones de fabulosas armas si ejerces una profesión relacionada con la creatividad, el arte, la belleza o la decoración. La alianza celeste de la Luna y la Estrella te llena de una sensibilidad estética fuera de lo común. Tu inspiración te impulsa hacia territorios imaginarios inéditos y trabajas hoy con un toque de genialidad. ¡Algunos incluso te apodarán Picasso!

Géminis, así es tu lectura del tarot

Es posible que vivas hoy momentos difíciles en el amor, amigo. Cierto descaro por tu parte, o por lo menos algo que se le parece, provocara la ira de la persona amada. Ten cuidado con tu impulsividad o ligereza si quieres evitar una querella que podría tener graves consecuencias. Mantente al margen de los conflictos y, si es posible, repliégate en ti mismo/a.



En cuanto al trabajo, la situación está tensa, por no decir explosiva. Bajo la influencia de la Torre, tendrás dificultades para controlar tus impulsos y no alcanzarás la serenidad a la que aspiras. Esto estará seguido por conflictos con tus interlocutores, lo que puede que te lleve a vivir un verdadero cambio de organización de tu jornada. ¡Ten cuidado!

Cáncer, así es tu lectura del tarot

En el amor, vives hoy según tus impulsos, amigo. Y como estos prontos no son lógicos bajo la influencia de los Enamorados, desconfía de lo que digas o hagas. Es el momento de pensarte las cosas siete veces antes de hablar. Tu desafío del día: controlar tus impulsos y canalizar tus energías hacia lo que te parece constructivo para el futuro.



En tu área profesional, posees una gran voluntad y capacidad de trabajo. Bajo la influencia de la Justicia y el Carruaje, que te apoyan, debes aprovechar esta energía para estabilizar tu situación. Es el día ideal para limar asperezas con tus compañeros de trabajo, para enterrar definitivamente las diferencias que tienen como profesionistas, para ordenar tus papeles. Puede que no suene muy emocionante, pero da seguridad a la larga.

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy quieres decirle cuatro verdades a tu pareja sin preocuparte de si le hieres o no, amigo. La tirada del Sol y la Torre aclara lo que hay de oscuro en ti: eres rencoroso/a. Puede que una actitud demasiado exigente de tu parte deje huellas imborrables.



Por otra parte, el éxito profesional está a la orden del día. El Loco y sobre todo el Sol te traen el éxito en bandeja de plata, con felicitaciones morales o pecuniarias. Es tu día de gloria, ¡aprovecha! Ciertamente tienes brillantes ideas para resolver los problemas más complicados y poner en marcha un método revolucionario. ¡Felicidades!

Virgo, así es tu lectura del tarot

¡Qué hermoso día, amigo! La asociación celeste del Sol y la Estrella ilumina tu vida afectiva e indica que tus relaciones serán tiernas, sinceras, felices. Amas y eres amado/a. Nada puede ensombrecer tu cielo ni turbar tus relaciones. Has de saber aprovechar estos momentos privilegiados y crear recuerdos felices para los días menos favorecidos.



Dentro de tu vida profesional, la alianza del Juicio y el Sol te lleva a las nubes. Tu brillo intelectual te permite brillar en la escena socio-profesional. Tu agudeza al analizar y tu creatividad hacen maravillas para iniciar proyectos audaces y motivadores para tus compañeros de trabajo. Te siguen con los ojos cerrados, pues emana de ti una confianza inquebrantable en el éxito de tus negocios.

Libra, así es tu lectura del tarot

Hoy, la Rueda de la Fortuna y de la Muerte te prometen excitantes encuentros que te harán olvidar tus pequeñas desgracias, amigo. Tu vida afectiva parte de cero y a buen paso. Ponte tus mejores galas y sal esta noche. Vas a eclipsar a todo el mundo con tu faceta seria y a la vez fantasiosa.



En tu área de trabajo no faltarán oportunidades de éxito o cambios bajo la influencia de la Rueda de la Fortuna. Tu comportamiento dubitativo o desconfiado podría impedirte obtener todos los beneficios. Un exceso de prudencia o falta de confianza en ti o en tus interlocutores podría hacerte perder ocasiones de aprovechar la situacion. Te arrepentirás.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Hoy la tirada sentimental no es excelente. La alianza de la Torre con la Muerte indica que atraviesas una fase de destrucción previa a la fase de reconstrucción que te devolverá la sonrisa. ¿Te viene a la cabeza una antigua historia, amigo? Recuerda que hay que romper con el pasado doloroso antes de empezar con otras cosas. ¡Libérate!



En el frente profesional, un cambio estructural inevitable o un acontecimiento inesperado y perturbardor te pone de nervios. La alianza del Juicio y la Torre indica que reaccionarás con impulsividad y agresividad, y podrías oponerte a las decisiones de tus jefes. No vayas demasiado lejos, pues tu actitud solo agravará una situación que, a priori, no te es favorable.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

El impulso te viene hoy de frente, amigo . El Juicio, que simboliza un contexto afectivo, viene repleto de promesas de cambios y novedades en el aspecto sentimental. Pero a la Justicia que te representa le falta un poco de fantasía y pasas por algunas dificultades al administrar este dinamismo. Déjate llevar por la corriente, disfruta del paisaje.



En el aspecto profesional, tendrá lugar un acontecimiento inesperado o una decisión que te reconfortará. La tirada de la Templanza y del Juicio es señal de una mayor libertad de acción adquirida con buenos resultados. Continúa con esta confianza en ti y en tus capacidades y obtendrás el éxito deseado.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

A pesar de tu pequeña tendencia a las dudas y a la indecisión , amigo, el contexto afectivo es más bien tranquilizador. El Emperador protege tus relaciones con el entorno: te apoyan, te respaldan, te protegen. Te sientes querido/a hoy, y todo esto te permite atenuar la importancia de las eternas preguntas que te haces.



En el trabajo, eres el rigor personalizado bajo la influencia del Emperador y la Justicia. No se te escapa ningún error, ninguna debilidad, no toleras ningún fallo. Todo esto está bien, siempre y cuando reconozcas tu culpa de vez en cuando. Intenta mostrarte tolerante y escucha a los demás.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Tus sentimientos amorosos y romanticismo exacerbado por la Luna triunfan hoy. La energía victoriosa del Carruajete te llena de pasión, amigo. Tu no amas, adoras. Un fogoso impulso dirige tus pasos, tus palabras, tus acciones y te cuesta trabajo canalizar tus sentimientos. No declares tu pasión a todo el mundo, puede que provoque situaciones delicadas y difíciles de llevar.



Avanzas en tu vida profesional, la imagen del Diablo lleva al Carruaje por la vía del éxito. Nada puede pararte. Tienes la energía del vencedor y la fuerza de un titán. Tus enemigos se hacen pequeñitos frente a tus impulsos. Cuanto más te desafían, más estimulado/a te sientes. Pretendes alcanzar el puesto más alto del podium. ¡Bravo!

Piscis, así es tu lectura del tarot

Tu vida amorosa se bloquea, frena, se estanca, amigo . Bajo la influencia de la Torre, no hay descanso en tus relaciones con las personas amadas. Los obstáculos se suceden. Por suerte, dispones de una tenacidad y un coraje a prueba de bombas bajo la influencia de la Fuerza. Es el momento de mostrar que tu ternura y sinceridad son más fuertes que todo eso.



En tu área profesional se vislumbra un rayo de impulsividad que amenaza a lo largo de todo el día. Tú, tan conciliador/a como de costumbre, podrías mostrarte muy intransigente bajo la influencia conjunta del Emperador y la Torre. No pongas al mundo de testigo de tu impotencia o insatisfacción. Atacarás directo los problemas y las rupturas con tu entorno socio-profesional si te dejas llevar por ese camino.