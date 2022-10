Tarot gratis para hoy 13 de octubre del 2022 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino hoy jueves 13 de octubre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.¡

Aries, así es tu lectura del tarot

Tendrás la sensación de preocupación por cuestiones de dinero en este momento. No ves la manera de salir adelante en un futuro próximo. No te permitas llenarte de miedo. La energía astral en funcionamiento te pedirá vivir día a día sin un plan detallado para el futuro. ¡Es difícil, pero lo lograrás!

Tauro, así es tu lectura del tarot

Tu ambición profesional hoy sentirá una sacudida. La configuración astral te pondrá sensible al hecho de que estarás disminuyendo tu libertad de expresión para cumplir con la norma. Y aparentemente desearás hacerlo sin importar el precio. Por más que ansíes reconocimiento, no es ésta la manera de lograrlo. No podrás seguir así por mucho tiempo más.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Existe la posibilidad que en los últimos días muchos planes y deseos hayan tomado forma en tu mente. Como regla general, siempre quieres crear nuevas ideas, mientras más sean mejor será. Pero hoy, la fría brisa del realismo barrerá estos grandiosos esquemas, liquidando todos menos aquellos que realmente sean viables. Lo que quede tendrá sustancia, y valdrá la pena hacerlo.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Cuestionarás algunos aspectos fundamentales de tu profesión. Pero no será algo tan malo. Es muy fácil para ti acumular experiencias sin intentar sintetizarlas y entender su significado profundo y entre líneas. Y ésta no es una manera equivocada de ir por la vida. Pero la energía astral de hoy te pedirá que profundices en el significado de la profesión que has elegido. ¡Prepárate para algunas perspectivas interesantes!

Leo, así es tu lectura del tarot

Por suerte puedes acurrucarte en tu cama cuando llegue la noche. Quizás sea el único momento agradable del día. Hoy deberán guiarte la paciencia y la constancia. Si hoy tienes planificado ponerte en contacto con algún organismo administrativo, será mejor que dejes todo por escrito. Ah, y no olvides llevar contigo un analgésico.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Hoy es un día para concentrarse en el trabajo. La energía astral en juego puede hacerte dudar respecto a tus objetivos, en especial los profesionales. Parece importante que en este momento no descuides las preocupaciones materiales. ¿Hay algún tema que es preciso redefinir? Es probable que la mejor forma de pasar el día sea a través de la reflexión.

Libra, así es tu lectura del tarot

Reprochas con demasiada frecuencia a tu pareja por no darte la independencia suficiente. Y a la vez tratas de estar tan cerca de tal que eres tú quien crea el dilema. Hoy la energía astral en juego te impulsará a que reclames tu independencia y te liberes de ese miedo constante de que tu pareja te vaya a abandonar. Confía en que no es preciso estar en la misma habitación con la otra persona para que te ame.

Escorpion, así es tu lectura del tarot

Si tanto añoras tu libertad, ¿por qué no has intentado alcanzarla? ¿Es porque no te pareció práctico hacerlo, o has estado sintiendo que tu relación es lo único estable en medio de una vida de otro modo tumultuosa? La energía astral en juego te dice que confíes en lograr la vida que deseas. Sin embargo, quizás debas "dejar todo" para lograrlo.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hoy no intentes lograr todo lo que deseas realizar. La actual alineación celestial está señalando que habrá pérdidas de energía con relación a encuentros casuales que sucedan hoy. Habrá quienes intenten venderte algo o te pedirán ayuda o consejos por problemas personales. Tú, que añoras tener tiempo a solas para concentrarte, deberás cuidarte de no estancarte en las necesidades de los demás.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Tú, quién se ha acostumbrado bastante a sufrir restricciones, te enfrentarás a las dificultades del día mucho mejor que tus colegas. ¡Pero no te sacrifiques! Como te gusta ser útil, tu bondad te hace correr el riesgo de que se aprovechen de ti. En vez de seguir aceptando más compromisos ¿por qué no compartir la abundancia de trabajo con quienes son responsables por él?

Acuario, así es tu lectura del tarot

No tiene sentido que trates de nadar contra la corriente a pesar del coraje que tienes. En este momento te has estancado en medio de fuertes corrientes que no te están llevando hacia donde deseas. Por lo general, un buen capitán prefiere dejarse arrastrar fuera del curso en vez de luchar contra la corriente y arriesgarse a encallar. ¡No asumas más responsabilidades de las que puedes manejar! Presta atención a la energía astral y déjate llevar con la corriente. Podrías llegar al punto deseado desde un principio.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Hoy, puede que sueñes con unirte a algo que es completamente opuesto a lo que has estado haciendo durante los últimos años. Si lo haces, tendrás dificultades y la necesidad de lograr algún tipo de compromiso. Al no haber manera práctica de satisfacer completamente tus sueños utópicos, será bueno para tu alma desarrollar más integralmente alguna de tus ideas singulares.

