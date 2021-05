Tarot gratis para hoy 13 de mayo ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 13 de mayo en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy. ¡La Verdad Noticias te trae tu predicción!

Aries, así es tu lectura del tarot

¡Demasiado es demasiado, amigo! Bajo la influencia de la Fuerza y del Carruaje, no sabes cómo ni cuándo va a parar esta impulsividad. Soltero(a), calma tu instinto de seducción y no confundas cantidad con calidad. Si tienes pareja, no dictes tu la ley y evita dirigir a tu pareja según tus deseos. Hay límites para la fogosidad y la pasión, límites que tienes tendencia a sobrepasar e ir demasiado lejos .

Por otra parte, tu vida profesional se beneficia del impulso de la Fuerza y los hábitos del Loco. Inicias nuevos proyectos con entusiasmo y confianza en tus capacidades. Te reafirmas en tu papel y demuestras a tu entorno que tienes la capacidad de asumir nuevas responsabilidades.¡Sorprendes a todo el mundo!

Tauro, así es tu lectura del tarot

No dejes que hoy se te escape la felicidad delante de tus narices, amigo. El Mundo te ofrecerá sin duda un encuentro apasionate, pero los Enamorados harán crecer en ti la duda, empujándote hacia cierta pasividad frente a los acontecimientos. Has de saber reconocer la promesa de la felicidad cuando se presente, y salir de tu caparazón para lanzarte hacia lo desconocido.

Tal parece que las decisiones profesionales que tomas hoy parecen destinadas al fracaso, como indica la tirada de la torre y los Enamorados. Se está llevando a cabo una reorganización y te cuesta asumir el papel que te darán en esta nueva estructura. En vez de enfrentarte a este cambio, toma distancia y deja pasar un tiempo.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Hoy vives sin duda una gran alegría en tu vida amorosa, amigo. El Sol, en asociación con el Mago, te garantiza encanto y buen humor a tu alrededor. Si estás soltero/a, puede que un nuevo encuentro haga vibrar tu corazón con un sentimiento nuevo. Si vives en pareja, cuenta con estas dos láminas para hacerla brillar con fuegos artificiales. ¡El ambiente es muy positivo!

En el trabajo, ¡hay euforia en el aire! Bajo la influencia conjunta del Sol y el Sumo Sacerdote, estás resplandeciente y todo te parece posible. Éxito, felicidad, ascenso, son la clave de tu jornada. No tienes más que tender la mano para recoger los frutos de tu paciencia y tu trabajo. ¡Felicidades!

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Cuidado con la soledad en tu vida sentimental, amigo. Bajo la influencia del Ermitaño y el Sumo Sacerdote, tienes cierta tendencia a mirarte el ombligo. No eres desagradable, no, porque estas dos cartas despliegan amabilidad por todas partes, pero estás demasiado centrado/a en tus dudas e incertidumbres. Necesitas aislarte y estar en paz contigo mismo(a), lo que otros no podrán entender.

En tu área profesional, buscas sobre todo estabilidad y claridad bajo la influencia de la Justicia. Frente a esta petición, el Ermitaño te propone un contexto socio-profesional más bien sombrío y poco comunicador. Te conviene encerrarte en ti mismo/a y ordenar tu situación. No dudes en distanciarte de los demás para reflexionar con calma, te vendrá muy bien y te dará la seguridad que necesitas.

Leo, así es tu lectura del tarot

El tarot dice que hoy tienes el alma a flor de piel, amigo. La Luna, que representa tu estado de ánimo, marca una sensibilidad exacerbada, gran imaginación, una visión romántica de la relación amorosa. La Emperatriz es símbolo de realización, y el matrimonio de estos dos arcanos muestra una vida afectiva marcada por sentimientos compartidos y sinceros. Sigue tu intuición, no te equivocarás.

En cuanto a tu profesión, todo va de maravilla. La Rueda de la Fortuna te ofrece personalmente dinamismo y oportunidades, mientras que la Emperatriz te propone encanto e inteligencia en tu universo socio-profesional. Es un día ideal para acercarte a los que te pueden ayudar en tu carrera. ¡Saca tu agenda y haz uso de tus contactos!

Virgo, así es tu lectura del tarot

El ambiente no es hoy muy brillante en el amor, amigo. Entre el Ermitaño y la Sacerdotisa, no te queda más que llorar o esconderte en una esquina para huir de tus dudas. Ninguna de estas dos láminas consigue que te abras a los demás. Es momento de introspección y puesta en tela de juicio. Aprovecha esta soledad para revisar algunos de tus comportamientos hacia las personas que amas.

Profesionalmente, la Sacerdotisa tira de la cola al Diablo y, para solucionar un problema, te ves tentado/a a simplemente negarlo. Tu actitud está a falta de coraje y franqueza. Toma el toro por los cuernos y atrévete a confesar los errores, un mal resultado o una debilidad. Te vendría bien un amigo para echarte una mano.

Libra, así es tu lectura del tarot

Hoy tu vida afectiva alcanza un punto de equilibrio, amigo. La señora Justicia y el señor Mundo te orientan hacia la estabilidad, la fidelidad, y puede que a hacer oficial una relación secreta hasta ahora. Te sientes estable sobre tus pies y no tienes miedo de mirar hacia el futuro de tu relación amorosa con confianza. Hay matrimonio en el aire.

En tu profesión, se confirma un acuerdo, se firma un contrato o te cae una proposición del cielo que te hace mirar el futuro con confianza. La Justicia y el Juicio son símbolo de seriedad, de compromiso y de una evolución ascendente en tu carrera. Tus proyectos se desarrollan sin mayores problemas y tus métodos de trabajo se revelan eficaces. Vas superando tranquilamente pero con seguridad los escalones del éxito.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

La Torre anuncia hoy obstáculos emocionales, amigo. Mientras que el Ermitaño es señal de un poderoso sentimiento de soledad y melancolía, te sientes abandonado/a por tu entorno, incomprendido/a por los que amas y totalmente desarmado/a frente a tu futuro sentimental. Aíslate, toma distancia y medita claramente sobre las opciones de vida que se perfilan en el horizonte.

Podría decirse que en tu trabajo empleas mal tus conocimientos y tu experiencia. La unión del Diablo y el Ermitaño reflejan un estancamiento en tus proyectos debido a una falta de flexibilidad frente a tus compañeros de trabajo y de reflexión estratégica. Por querer ir demasiado deprisa y no delegar, haces desaparecer las posibilidades de progreso.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hoy es un día un poco triste en el amor, amigo. Bajo la influencia del Sumo Sacerdote y de la Justicia, tu necesidad de estabilidad se encuentra con cierta soledad. Necesitas reflexionar sobre tu situación para tranquilizarte, para redefinir tus referencias y hacerte a los acontecimientos más recientes. Si quieres, aíslate, pero no te sorprendas luego si no eres "molestado(a)" por una dulce compañía.

En el trabajo, tienes necesidad de calma y discreción. El Sumo Sacerdote y la Sacerdotisa te invitan a actuar solo/a a lo largo del día. Si trabajas en equipo, esta actitud reservada no será necesariamente mal interpretada, pues dispones de una gran facultad de transmitir tus mensajes con dulzura. "No te preocupes, necesito estar solo/a hoy.", será tu frase del día.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hoy vas deprisa en el amor, ¡demasiado, quizá! Ese es el mensaje de la Justicia. Calma tus ardores y controla tu impulsividad para evitar cometer errores de juicio. El contexto afectivo podría parecerte un poco frustrante, un poco demasiado tranquilo para tu gusto, pero de hecho, todo lo que pueda frenarte un poco será positivo. Tu entorno te calmará y protegerá la armonía de tu vida sentimental.

Por otra parte, tu jornada profesional es iluminada por cierta certeza, por fin llegas a un acuerdo que pondrá fin a largas dudas. La situación se aclara, tu futuro se construye sobre sólidas bases y retomas la confianza que te faltaba últimamente. La alianza del Loco y la Justicia es la prueba de que sales de un periodo de incertidumbre.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Hoy te asusta todo lo que supone novedad e, incluso si sientes que se impone un cambio en tu vida afectiva, te cuesta superar tus angustias para pasar a la acción. Los Enamorados te empujan a la duda y el juicio te incita a preservar tus experiencias. Lánzate al agua y a la aventura que te proponen, ¡no te arrepentirás, amigo!

En el trabajo, los Enamorados anuncian malentendidos en tus relaciones con el mundo exterior. Tus compañeros de trabajo, clientes o socios no te aportan lo que esperabas. Hoy es un día de falsas promesas, dudas y falta de confianza. En este contexto, las dudas y las inquietudes se instalan y provocan en ti una depresión pasajera. Espera a mañana para reaccionar, puede que el viento sople a tu favor.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Nostalgia, dudas, hoy te dejas sumergir en emociones hasta el punto de ser incapaz de hacer una petición o tomar una decisión. La asociación de los Enamorados y la Luna hace vibrar tu sensible cuerda. Es fácil hacerte dudar de ti y tus sentimientos. El mínimo reproche te desestabiliza, amigo. Ten un poco de confianza en ti mismo/a.

Por otro lado, tu profesión está sometida a influencias contradictorias. Por una parte, el Mundo te abre puertas, te llena de ambición y te ofrece el éxito. Pero por otra parte, los Enamorados ponen en tu cabeza una bomba de retardo. Te hace dudar de ti, del futuro, de tu capacidad para manejar tus proyectos. ¡No te dejes desanimar!

