Tarot gratis para hoy 13 de marzo ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 13 de marzo en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Jornada perturbada en el amor, amigo. Los Enamorados te hacen dudar de tu éxito sentimental, mientras que el Loco te ofrece los placeres de la independencia. Resultado: tienes tendencia a huir de tus responsabilidades con tu pareja, si la tienes, o a ir de flor en flor si estás soltero(a). Cuidado con el rechinar de dientes en tu entorno.

Por otra parte, parece que las cosas evolucionan de forma insegura en tu vida activa. El Loco, quien gobierna este aspecto de tu vida hoy, hace tu entorno profesional más sensible al desánimo. Tienes la sensación de que eres abandonado/a, que la gente huye de sus responsabilidades. Por suerte, la Justicia que te representa te garantiza un buen sentido práctico. ¡uf!.

Hoy tu vida afectiva no está para tirar cohetes, amigo. La tirada del Ermitaño asociada al Diablo indica un amor posesivo y celoso que se traduce en un comportamiento agresivo. Tu pareja se ve tan asfixiada por tu comportamiento, que provocas su alejamiento. Sé menos exigente con el otro y más contigo mismo/a. Sé más tolerante y tus relaciones serán más armoniosas.

En el aspecto profesional, te cuesta soportar a tus compañeros y superiores empujado/a por el deseo de independencia y soledad que te otorga la tirada del Loco y el Ermitaño. En consecuencia, estás de mal humor. Intenta ser más cooperativo/a si quieres que las cosas progresen y quieres sentir menos frustración en tu profesión.

Esta es hoy la caracterísitica esencial de tu vida amorosa: el equilibrio. Apoyado/a por la Emperatriz y la Justicia, no dejas nada al azar en tus relaciones con el entorno afectivo, amigo. Das muestras de afecto, escuchas a los demás, das consejos. despliegas mucha energía para que el ambiente sea alegre a tu alrededor. ¡Bravo!.

Por otra parte, tu jornada profesional es rica en relaciones bajo la influencia del Loco y la Emperatriz, pero sobre todo, debes ser original en las proposiciones. Si te limitas, por facilidad o comodidad, al papel que se espera de ti, vas a encontrarte ahogado en peticiones. Hazte a un lado y te dejarán trabajar en paz en un proyecto que será diferente al que estás acostumbrado/a.

¡Tu vida sentimental está en pleno movimiento! Entre el Carruaje, que te trae mucha energía, y la Emperatriz, que te guiña el ojo para que caigas en su trampa, podría decirse que no vas a aburrirte en el amor hoy. Te acercas a los demás, amigo, y el entorno afectivo responde de la misma manera. Das el primer paso y te responden con una sonrisa. ¡Es tu turno!.

En tu área profesional, la influencia de la Emperatriz te permite realizar las tareas cotidianas con lógica y paciencia. Eres especialmente analítico/a y riguroso(a), y eso te promete ciertas satisfacciones al final del día. Puedes tranquilizarte, tus proyectos van por buen camino.

Hoy es un hermoso día situado bajo la influencia del Emperador y el Mundo, en el que sueñas con crear alrededor de ti un alegre universo afectivo, amigo. Tus relaciones se inclinan por la apertura, la curiosidad y los encuentros. Quieres vivir felices aventuras que sean duraderas y, por qué no, fundar un hogar. Tu vida afectiva te llena.

En el aspecto profesional te comportas como un/a tirano/a. Cualquiera que trabaje a tu lado debe someterse a tus reglas y métodos. No hay ni siquiera la posibilidad de una posible discusión, como indica la alianza del Diablo y el Emperador. ¿Quiere esto decir que vas a perder la oportunidad? ¡De eso nada! Esta increíble fuerza que te empuja te permitirá alcanzar tus objetivos.

Puede que las cosas se hagan oficiales hoy, ¡se siente en el aire! Bajo la influencia de la Justicia y el Sol, tu vida afectiva toma un giro digamos "legal". Puede que tu pareja te pida matrimonio, amigo, o que vivan juntos, o, si comenzaron su relación hace poco, que te presente a tu familia o amigos. Se presiente una felicidad sincera y duradera.

En el trabajo, tu acción y dinamismo concuerdan mal con el rigor de tu entorno profesional. Marcados por la Justicia, tus colaboradores no comprenden tu entusiasmo y tus iniciativas. Demuestran su necesidad de reflexionar y sopesar los pros y los contras antes de lanzarse, mientras que tú tienes tendencia a dejar que gire la rueda del destino sin hacerte demasiadas preguntas. ¡Cuidado con los malentendidos!.

¡Sal hoy de tu casa! La alianza de la Rueda de la Fortuna y de la Luna indica que te esperan fuera encuentros llenos de emoción, entusiasmo y alegría, amigo. Una fuerza irresistible te empuja hacia los demás, te saca de tu retraimiento y te ayuda a concretar tu ideal amoroso. Ya no hay más dudas y encuentras la confianza en ti y en la otra persona.

En el trabajo, la Rueda de la Fortuna sostiene al Mago para proporcionarte mayor libertad de acción. Es el día ideal para iniciar desplazamientos o ir a la búsqueda de nuevos encuentros. Has de saber tomar las oportunidades que se te van a presentar en el contexto socio-profesional, ¡no te arrepentirás!.

Hoy te acompaña un bonito entusiasmo en tu vida afectiva, amigo. El Juicio y el Mago te aseguran alegría de vivir y sorpresas. Una noticia inesperada, un encuentro flechazo, ¡nada es imposible! Abre los ojos, pero desconfía de tus arrebatos y caprichos: a veces al fuego interior le acompañan pequeñas quemaduras.

En tu área profesional, este es un día ideal para adquirir conocimientos en todos los aspectos. Bajo la influencia del Juicio y el Sumo Sacerdote, tu curiosidad te abre nuevas perspectivas intelectuales o profesionales. Con calma y lucidez, podrás desarrollar un nuevo proyecto y ganar libertad de acción, especialmente si tu situación se encuentra en cierto estancamiento.

Hoy tus sentimientos se dividen entre el deseo de aislamiento y meditación que te ofrece el Ermitaño y el de expresar tu amor con calidez, como te invita el Sol. En efecto, amigo, esta tirada indica que ganarás exteriorizando tus sentimientos y saliendo de tu caparazón para acercarte a los demás. Sin ser exageradas, tus declaraciones serán sinceras y profundas.

Hoy podrías cerrar la puerta de tu despacho, buscando con urgencia calma y soledad para reflexionar sobre tus proyectos, elaborar una estrategia, tratar un asunto delicado. La alianza de la Templanza y el Ermitaño indica que a tus compañeros de trabajo les costará comprender este mutismo repentino. No escatimes razones a la hora de explicarles tu necesidad de tranquilidad, es mejor que lo digas.

Hoy, el Mundo y el Sumo Sacerdote contribuyen a aumentar tu prestigio personal y tu magnetismo en tu entorno afectivo, amigo. Tienes todo lo necesario para seducir al público, para influenciar a los que merecen serlo y, finalmente, para imponerte con suavidad pero con brillantez. ¡Nada de dudas, el encanto está de tu parte!.

Tendrás un buen día en el trabajo, especialmente en lo relativo a tu desarrollo personal. Bajo la influencia de la Rueda de la Fortuna y del Mundo, haces lo posible para dejar una huella positiva y ganar más oportunidades para expresarte. Esta expansión será más representativa si tienes la oportunidad de desplazarte o emprender un viaje de negocios.

Hoy sientes una gran pena en tu corazón, amigo. La alianza del Sol y de la Muerte te pide que traces una línea sobre una situación que te entristece, la pérdida de un amor, un/a amigo/a, una ruptura. Sea cual sea la causa de tu desasosiego, sólo volverás a sonreir si crees en el futuro.

En tu vida activa, puede que brutales acontecimientos socaven parte de tu trabajo hoy, pero bajo la claridad del Sol aliado con la Torre, sabrás recuperarte para comenzar desde bases más sólidas. No lamentes que tus planes se estropeen. Si tienes confianza en ti, rápidamente te introducirás en un nuevo proyecto que promete un éxito brillante.

¡Puf! La Torre y el Ahorcado no solucionan hoy tus asuntos del corazón, amigo. Hay tensiones, conflictos, incluso rupturas si no te separas un poco. La cosa es grave, pero no desesperada. Si es necesario, puede que el enojo o una pequeña separación te ayuden a comprender mejor tus sentimientos, y su amor será evidente en el rencuentro.

Profesionalmente, tienes muchos arrebatos y enfados, criticas a tu entorno y algunas personas podrían reaccionar brutalmente. Hoy tienes el don de transformar a tus aliados en enemigos. La alianza del Mundo y la Torre te empuja a asumir riesgos mal calculados y a dar rienda suelta a tu agresividad. Sacarás más partido siendo más dulce.

