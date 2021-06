Tarot gratis para hoy 13 de junio del 2021 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este domingo 13 de junio en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

Puedes sentir que los modelos de conducta que la sociedad ofrece actualmente te acorralan. A medida que luchas por encontrar tu propia definición de ser humano verdaderamente moderno, las personas a tu alrededor a veces critican tu actitud liberada. El hecho de que sus ideas no estén en sintonía con las tuyas de ninguna manera las invalida. Si tus ideas son un poco demasiado radicales, las de ellos son demasiado convencionales. Hay espacio para ambos puntos de vista.

Aries, así es tu lectura del tarot

Tauro, así es tu lectura del tarot

Los aspectos de hoy sugieren que analices dura y fijamente el estado de tu ego. ¿Tienes demasiado orgullo o demasiada humildad? Los budistas dicen que el camino hacia la realización espiritual reside en saber cómo construir un ego saludable mientras, al mismo tiempo, desarrollar una parte de uno mismo completamente ajena al ego. ¿Está trabajando duro en esto?

Géminis, así es tu lectura del tarot

Los aspectos de hoy sugieren que analices dura y fijamente el estado de tu ego. ¿Tienes demasiado orgullo o demasiada humildad? Los budistas dicen que el camino hacia la realización espiritual reside en saber cómo construir un ego saludable mientras, al mismo tiempo, desarrollar una parte de uno mismo completamente ajena al ego. ¿Está trabajando duro en esto?

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Este es un momento ideal para abordar de una vez por todas las preguntas que han estado en tu mente durante las últimas semanas. Presta especial atención a las cuestiones que conciernen a tu vida sentimental. Si estás actualmente en una relación insatisfactoria, no tengas miedo de dejarla atrás. Si te preocupa una petición sin respuesta, déjala ir. No recibir respuesta puede resultar satisfactorio.

Leo, así es tu lectura del tarot

Algo está llegando a su fin con respecto a tu falta de confianza personal. Te has negado a analizar la situación desde hace algún tiempo, tal vez pensando que no te habías preparado para lidiar con ello. Bueno, ¡no más excusas! Te dispongas o no, vas a tener que seguir adelante. Lo único que te arriesgas a perder es tu orgullo, y ese es tu activo más resistente.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Es posible que desees volver a revisar tu reloj despertador para asegurarte de que realmente te has despertado esta mañana. Tu tendencia será la de aislarte en la seguridad de tu propio pequeño mundo de sueños, y hundirte en tus propios pensamientos. Los pensamientos obsesivos, en particular, tratarán de ahogar algunas cuestiones más apremiantes del pasado que realmente necesitan ser tratadas de una vez por todas. "¡Ring, ring!" ¡Es hora de despertar!

Virgo, así es tu lectura del tarot

Libra, así es tu lectura del tarot

Hay algo en el aire de hoy que te empuja hacia el cambio o la renovación. ¿Es hora de cambiar tu guardarropa o de redecorar tu casa? Si es así, este es el día para empezar a hacerlo. Si sufres restricciones monetarias, encontrarás gratificantes (y mucho más baratas) formas de hacerte ver bien o hacer ver bien tu hogar en tiendas de segunda mano. Rodéate de las cosas que te gustan.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

La buena noticia es que el día sólo puede mejorar. Hoy, sin embargo, pueden esperarte algunos momentos difíciles. Si tienes hijos, te van a pedir algo cada cinco minutos. En el trabajo, sentirás presión proveniente de todos lados. Ni siquiera tu vida amorosa es inmune a la duda que parece flotar sobre ti. Ningún compromiso es posible hoy. Sólo siéntate y ya vendrán días más tranquilos.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hoy es el día para repensar todos aquellos valores sociales que te tomas en serio. Al igual que el resto de nosotros, los aprendiste a temprana edad y sin pensar los aceptaste. Los conceptos de propiedad establecidos son especialmente dignos de consideración. Después de escuchar durante años acerca de todas esas cosas que "simplemente no logras hacer", ¿no es alentador el pensar que deberás hacerlas tarde o temprano?

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hoy es un día ideal para comprar un nuevo guardarropa. Puedes encontrar tu estilo usual demasiado convencional o incómodo. A menudo, cuando estás de compras, puedes llegar a rechazar un elemento que realmente te gusta por miedo a que sea demasiado sugestivo o pasado de moda. Para lograr un verdadero cambio, tal vez deberías escuchar a tu propio juicio en vez de preocuparte demasiado por lo que otra gente pueda pensar.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Hoy es un día ideal para comprar un nuevo guardarropa. Puedes encontrar tu estilo usual demasiado convencional o incómodo. A menudo, cuando estás de compras, puedes llegar a rechazar un elemento que realmente te gusta por miedo a que sea demasiado sugestivo o pasado de moda. Para lograr un verdadero cambio, tal vez deberías escuchar a tu propio juicio en vez de preocuparte demasiado por lo que otra gente pueda pensar.

Acuario, así es tu lectura del tarot

TE PUEDE INTERESAR: Los tacos envenenados de Zacatecas además de su sorprendente nombre, tiene un sabor que encantará a todos los paladares, ¡conoce la receta!

Piscis, así es tu lectura del tarot

Una importante tarea ha terminado, y estás en proceso de cosechar sus beneficios. Era sólo una cuestión de tomar conciencia y resolver determinados asuntos relacionados con tu necesidad de reconocimiento social. No tengas tanta hambre de su aprobación. La mayoría de las personas contienen una figura severa de autoridad interna y pueden sobrevivir cómodamente y de forma autosuficiente. De hecho, es tu mayor fortaleza.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado