Tarot gratis para hoy 13 de febrero ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 13 de febrero en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, Así es tu lectura del Tarot

En el amor, la Rueda gira, pero en la dirección errónea, amigo. Tu fantasía y despreocupación te llevan a un callejón sin salida: bloqueos, retrasos. ¡nada te sale bien hoy! El Ahorcado, quién simboliza el contexto afectivo, te impide hacer uso de la seducción como te gustaría. No te falta dinamismo, pero la suerte no está a la orden del día.

En el trabajo, te anima cierta sobreactividad interior que genera angustias y te bloquea en tu desarrollo. Esto no es sorprendente ya que El Ahorcado y la Fuerza generalmente no favorecen en tal aspecto y te impiden valorar convenientemente tus capacidades. Con estas vibraciones, conviene que asumas tus responsabilidades sin pararte ante la mínima contrariedad. No te quedes parado/a, actúa, eres más fuerte de lo que crees.

Tauro, así es tu lectura del tarot

En el amor, el Jucio te promete algunas sorpresas inesperadas, amigo. ¿Pero eres lo suficientemente abierto/a como para recibirlas como merecen? Todo es muy inseguro con los Enamorados, que te hacen dudar más que nunca. No faltarán salidas, diversiones, encuentros. Solo tu puedes hacer callar tus incertidumbres y aceptarlas con entusiasmo. Venga, un pequeño esfuerzo, muestra tu dinamismo.

En el trabajo, sabes compartir tu ambición y motivar a tus compañeros de trabajo gracias a una estrategia concebida al detalle y brillantemente expuesta. El espíritu voluntarioso y autoritario del Diablo se ve templado por la sabiduría y experiencia del Juicio. Aquí estás, en los inicios de una aventura profesional muy estimulante. Preparados, listos, ¡ya!.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Hoy es hora de romper provisionalmente o definitivamente con un elemento de tu pasado afectivo. Tu lo sabes bien, hay algo que no te conviene y sientes la necesidad de cortar esa rama muerta de tu jardín del Edén. Para ello posees una energía y una voluntad sin tacha que roza la impulsividad. En estas circunstancias, más vale evitar la crisis de autoridad, amigo. ¡Opta por la liberación!.

En el trabajo, puede que sufras una transformación u optes por un cambio radical en tus costumbres laborales. Bajo la influencia de la Muerte, es hora de cambios, ya sean deseados o no. Puede tratarse de una ruptura con un antiguo compañero, o del abandono de un proyecto que ya no te interesa. Todo esto no será fácil de llevar, necesita adaptarte, pero sobre todo darle vuelta a la página.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

El ambiente no es hoy muy brillante en el amor, amigo. Entre el Ermitaño y la Sacerdotisa, no te queda más que llorar o esconderte en una esquina para huir de tus dudas. Ninguna de estas dos láminas consigue que te abras a los demás. Es momento de introspección y puesta en tela de juicio. Aprovecha esta soledad para revisar algunos de tus comportamientos hacia las personas que amas.

En el trabajo, la reflexión vence a la acción. Das prioridad al análisis, la estrategia y la sabiduría, pasas horas a solas reflexionando sobre las opciones que se te ofrecen. Este comportamiento, que puede parececer negativo a los ojos de tus compañeros de trabajo, contribuye a garantizar el éxito de tus negocios. Además, no te dejes influenciar por los que te piden que tomes decisiones rápidas.

Leo, así es tu lectura del tarot

El ambiente no está de humor para el amor. Por más que das muestras de tu voluntad y autoridad en tus relaciones, el contexto afectivo continúa siendo sombrío. Bajo la influencia del Ermitaño, tu entorno no decide abrirse. Tus muestras de ternura y tus dulces atenciones no encuentran respuesta. Ánimo, mañana será otro día, y todo lo que des hoy te será devuelto más tarde, amigo.

En tu campo de actividad, puede que haya contratiempos que impidan la buena marcha de tus proyectos y la evolución de tu carrera. La tirada de la Muerte y del Ermitaño indica una baja de actividad, incluso la pérdida de un cliente. No te desanimes, todo llega para el que sabe esperar y pronto la rueda girará en la buena dirección.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Hoy aparecerán obstáculos en tu vida sentimental, amigo. Por suerte, el Sumo Sacerdote suaviza la violencia de la Torre y te permite abordar las dificultades con sabiduría y filosofía. Esta serenidad evita que inicies discusiones sin fin o conflictos con personas a las que quieres. No dramatices y deja que las cosas evolucionen a su ritmo.

En el trabajo, tu entorno pone obstáculos y trabas a tu libertad de movimiento. Tus colaboradores están agresivos debido a la influencia de la Torre y tienen tendencia a buscar conflicto con temas sin importancia. Te molestan, te agobian... En este ambiente delicado, conviene que te aísles lo más que puedas y no caigas en el juego de los que intentan desestabilizarte.

Libra, así es tu lectura del tarot

Si nace hoy la duda en tus amores, los Enamorados y la Sacerdotisa no van a ayudarte a verlo más claro, amigo. No remuevas inútilmente las aguas del pasado y estropees el futuro. Puede que se establezca una gran indecisión asociada a cierta melancolía a lo largo de la jornada. Tómate tiempo para reflexionar, pero no te entretengas con los recuerdos.

Puede que haya algunas oportunidades en tu área profesional, pero no te atreves a hacer lo necesario para atraparlas. Los Enamorados te empujan hacia la incertidumbre y las dudas y te impiden emplear mejor el dinamismo y la espontaneidad que te ofrece la Emperatriz. ¡Qué pena! Intenta superarte y haz lo posible para aprovechar las oportunidades que se te presenten.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Bajo la influencia de la Muerte y del Diablo, hoy te transformas en una boa. En otras palabras, amigo, podría decirse que ahogas a los que amas con tu comportamiento celoso y posesivo. Resultado: en vez de retenerles, puede que huyan. respeta la libertad de los demás o te dirigirás directamente hacia una separación.

En el trabajo, tienen lugar muchos cambios. Bajo la influencia de la Muerte, puede que te pidan revisar tus métodos, cambiar de estatus, de colaboradores o lugar de trabajo... ¡todo es posible! Por suerte, con la Rueda de la Fortuna como aliada, puedes hacer cambiar la situación a tu favor. Acepta el cambio si te permite evolucionar positivamente.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

¡Felicidad asegurada en tu vida sentimental, amigo! La pareja real Emperatriz-Emperador te protege y te confiere un aurea de seducción estabilizante. Si tienes pareja, tendrás excelentes relaciones con la persona amada. Soltero(a), posees suficiente encanto para acercarte a la persona que te interesa. Buena suerte y que tengas un buen día.

En el trabajo, eres el rigor personalizado bajo la influencia del Emperador y la Justicia. No se te escapa ningún error, ninguna debilidad, no toleras ningún fallo. Todo esto está bien, siempre y cuando reconozcas tu culpa de vez en cuando. Intenta mostrarte tolerante y escucha a los demás.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Si últimamente te sientes solo(a), el divertido Mago hace lo posible por servirte de consuelo. Con un estado de ánimo marcado por el Ermitaño, el ambiente no es precisamente festivo. Tienes tendencia a encerrarte en ti mismo(a), a aislarte para huir de las dificultades. Frente a esto, tu entorno hace lo posible por sacarte de tus problemas. Hay programa antiestrés en casa de los que te aprecian.

En el trabajo, tu comportamiento en el trabajo refleja un orgullo desmesurado que no soporta ninguna oposición ni reproche profesional. Sin embargo, la alianza de la Torre con el Mago indica que con tu carácter obtendrás resultados, pues refleja dinamismo para alcanzar objetivos concretos. Por otra parte, serás un/a oportunista, pero sólo te lo tendrán en cuenta tus enemigos, no tus aliados.

Acuario, así es tu carta del tarot

Te cuesta comunicarte hoy con tu entorno afectivo, estás como paralizado/a por un pudor extremo que te impide dejarte llevar y acercarte a los demás, amigo. La tirada de la Sacerdotisa y la Templaza son símbolo de un bloqueo afectivo, de una timidez que podría hacerte perder la oportunidad de tener una bella amistad. Ábrete a los demás, tu entorno no es hostil como lo parece.

En tu actividad profesional, atraviesas un periodo de reflexión que puede traducirse en un pequeño retiro. La alianza de la Estrella y la Sacerdotisa muestra que puede que tu puerta se mantenga hoy cerrada. Tus proyectos están en fase de maduración y sabes que se imponen el rigor y la paciencia. Explica tu progreso intelectual, porque esta aparente inactividad podría ser tomada por pereza por tu entorno.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Hoy la franqueza no es tu fuerte, amigo. Por miedo a dañar tu imagen, mientes voluntariamente a tu entorno o, por lo menos, escondes la verdad. Esta hipocresía podría hacer nacer un malestar con los que te rodean. Más valdría ser honesto/a y simplemente revelarles tus pensamientos, como te aconsejan la Sacerdotisa y el Diablo.

En tu actividad profesional, atraviesas un periodo de reflexión que puede traducirse en un pequeño retiro. La alianza de la Estrella y la Sacerdotisa muestra que puede que tu puerta se mantenga hoy cerrada. Tus proyectos están en fase de maduración y sabes que se imponen el rigor y la paciencia. Explica tu progreso intelectual, porque esta aparente inactividad podría ser tomada por pereza por tu entorno.

