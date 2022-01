Tarot gratis para hoy 13 de enero del 2022 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este jueves 13 de enero en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

Hoy reconsiderarás lo que significan las relaciones para ti. Estarás listo para dejar partir el pasado y tirar los números telefónicos de antiguas novias. O puede que te emociones sobre un nuevo romance que está a punto de comenzar. Aunque ya estés en una relación, la energía de hoy te inspirará a experimentar algo nuevo y especial en tu vida sentimental.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Especialmente hoy sentirás pasión, ya que la combinación de las energías de este día intensificarán tu conexión con tu pareja. Haz algo espontáneo para hacerle saber a tu enamorada cuánto te importa. Si en este momento estás soltero, es un buen día para acercarte a esa persona tan atractiva que siempre te encuentras a la hora del almuerzo, o hacer una llamada telefónica a ese romance potencial en el que has estado pensando. Este es un buen día para perseguirla y cortejarla.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Hoy serás bendecido con el carisma atrayendo muchos intereses en lo sentimental. La influencia astral en este momento adherirá mística a tu persona, haciendo que irradies carisma. Puedes utilizar esta energía coqueteando con cada persona que te encuentres, lo que te resultará divertido. O puedes invadir a tu pareja con la magia de cupido invitándola a una cena romántica, o con un gesto o palabras de amor. La persona que reciba esta energía de tu parte te corresponderá cálidamente.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Éste es un día para momentos de concentración psíquica con la persona de tu vida. Los planetas y su influencia aumentan la telepatía (cuando terminas la oración que comenzó otra persona porque estás en sintonía con sus ideas). También tendrás sueños acerca de alguien que está pensando en ti, quizás de una manera romántica. Presta atención a las impresiones intuitivas que se te aparezcan. Son mensajes de personas que te rodean que tu radar inconsciente los recibe.

Leo, así es tu lectura del tarot

Con la configuración planetaria del momento, es mejor que te olvides de las tareas domésticas de rutina. El aspecto en juego no favorece la realización de dichas tareas o de realizar mandados. En cambio, debes concentrarte en las actividades que este aspecto favorece, como leer, escribir, realizar cálculos, prácticamente cualquier actividad intelectual. Aprovecha este momento dedicándote a hacer algo que requiera concentración o creatividad.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Hoy asegúrate de estimular tu mente. Ya de por sí estás muy pensativo/a, y con la influencia planetaria actual, lo estarás más aún. Eres un ávido lector. Si tienes un buen libro en el cual concentrarte, hazlo. Disfrutarás incluso hasta de un periódico o revista. ¡Considera hacer cualquier cosa que haga fluir tus pensamientos! Te resultará difícil encontrar algo que te proporcione más placer que esto.

Libra, así es tu lectura del tarot

La alineación astral actual indica el despertar de un deseo por versatilidad. Cualquier cosa a largo plazo no funciona durante este período. Considera hacer algo fuera de lo común hoy, como tomar una larga caminata, reunirte con alguien a quien no has visto por mucho tiempo, ir a ver un partido de deportes o jugar ajedrez. Mientras exista variedad y exclusividad en las cosas que planificas, disfrutarás mucho del día.

Escorpion, así es tu lectura del tarot

No te sorprendas si hoy alguien te acusa de estar frío y distante. A pesar de que probablemente ninguna de las dos cosas sea cierta, los demás fácilmente interpretan el silencio como indicador de problemas de tu parte, ya que tu naturaleza es por lo general extrovertida y charlatana. Un humor pensativo a menudo se conecta con el aspecto en juego. Tómate el tiempo para asegurarle a los demás de que estás perdido en tus pensamientos más que emocionalmente distante.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Justo cuando te sientes desesperado por tener alguna emoción en tu vida sentimental, aparecerá un cambio en la influencia planetaria. Te sentirás energizado e inspirado en el amor. Tendrás algunas ideas alocadas acerca de cómo expresar el afecto a alguien, y definitivamente deberías actuar de esa manera. La energía del día ayudará a tu suerte sentimental y a que esa persona especial aprecie tus esfuerzos por acercarte a ella.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Decidirás reinventar tu vida social ya que la alineación planetaria te inspirará introspección en tus relaciones. Te sentirás mejor acerca del pasado y te darás cuenta que ex parejas ya no son parte de la ecuación. Hoy estás listo/a para experimentar nuevas amistades y una atracción potencial que posiblemente te lleve a algo importante. Podría resultar un buen día para hacerte un corte de cabello o renovar tu vestuario.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Tus sentimientos estarán en la superficie ya que la energía astral actual intensificará las emociones y percepciones. De repente, podrás ver lo que ocurre en tu relación sentimental. Ganarás perspectiva para poder hacer las cosas de mejor manera o con más emoción hacia tu pareja. Si actualmente estás soltero, tendrás en tu cabeza una imagen de tu alma gemela con la que desearás involucrarte.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Tus sentimientos estarán en la superficie ya que la energía astral actual intensificará las emociones y percepciones. De repente, podrás ver lo que ocurre en tu relación sentimental. Ganarás perspectiva para poder hacer las cosas de mejor manera o con más emoción hacia tu pareja. Si actualmente estás soltero, tendrás en tu cabeza una imagen de tu alma gemela con la que desearás involucrarte.

