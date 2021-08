Tarot gratis para hoy 13 de agosto del 2021 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este viernes 13 de agosto en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy miércoles 11 de agosto y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

Sólo porque ahora sientas estrés no significa que tengas que sentir lo mismo mañana o el resto del día de hoy. Hay pasos que puedes dar para calmar tu atormentada alma. Detente, cierra los ojos y relájate con algunas respiraciones profundas. Te sorprenderás de lo refrescante que estos momentos pueden ser. ¿Por qué no lo intentas?

Tauro, así es tu lectura del tarot

Tu tendencia es a precipitarte hacia un nuevo proyecto. No todo el mundo se deja llevar por tu entusiasmo. Ten cuidado de no avasallar a aquellas personas por las que más te preocupas. Tu pareja, sobre todo, se siente un poco molesta y abandonada en este momento. Haz lo que puedas para aliviar la tensión. Podría ser el momento de dejar de lado tu proyecto en favor de una salida romántica.

Géminis, así es tu lectura del tarot

¡Fuera lo viejo y arriba lo nuevo! Ese parece ser el mantra del día, especialmente en lo que a tu hogar se refiere. Tu energía y motivación son altas. Si alguien puede ejecutar una completa redecoración en un día, eres tú. Pero aún así puedes lastimarte al intentar mover un sofá sin ayuda. Consigue ayuda, pero ten cuidado con pedir demasiado. ¡No todo el mundo tiene tu energía!

Cáncer, así es tu lectura del tarot

A caballo regalado no le mires el dentado, como dice el refrán. Es probable que recibas una buena noticia hoy. No tengas dudas, ni te preocupes si es que te lo mereces. Acéptala como lo que es, aunque valdría la pena tomarse algún tiempo para considerar por qué te sientes así.

Leo, así es tu lectura del tarot

¿Eres una de esas personas que piensa que su cuenta bancaria no puede estar en números rojos, siempre y cuando todavía tengas cheques en tu chequera? Aunque pienses que tu situación financiera sea mala, tus problemas son fácilmente reconciliables. No es que estés gastando más dinero del que tienes, sino que no llevas un registro de lo que gastas. Llevar mejores registros ayudará a aliviar tu ansiedad

Virgo, así es tu lectura del tarot

Libra, así es tu lectura del tarot

Algo puede estar distrayendo ya sea a una de tus amistades o a tu pareja que puede que hasta esta persona no sea muy buena compañía. Tal tampoco quiere compartir la fuente de su preocupación. No trates de tener una larga conversación sobre el tema. Da marcha atrás y deja que esa persona arregle sus problemas. A veces eso es todo lo que puedes hacer.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Tus pensamientos y sentimientos pueden ser vagos hoy y podrías preocuparte por algo. La gente puede tratar de hablar contigo, pero no oirás demasiado de lo que dicen, y recordarás incluso menos. Esta es una condición temporal. No te preocupes si la gente piensa que eres alguien irrespetuoso. Los que cuentan saben que no eres así. Pasa el día leyendo novelas de evasión. ¡No importa si después no puedes recordarlas!

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hoy puede que tengas tanto que hacer en casa que no sepas por dónde empezar. Los familiares no serán de mucha ayuda. No te rindas. Mira alrededor de la habitación, encuentra algo que necesite hacerse y ponte manos a la obra. Sigue haciendo esto y para cuando te canses. No hay ninguna necesidad de trabajar hasta el agotamiento, incluso si esperas visitantes. ¡Sus casas también se ensucian!

Acuario, así es tu lectura del tarot

Por mucho que intentes evitarlo, puede que te pases el día metiendo la pata. Es uno de esos días en que todo lo que digas para aclarar la confusión sólo confunde las cuestiones aún más. Quieres pasar una noche de diversión con amigos, pero temes que sólo va a empeorar las cosas. Tus amigos te quieren, incluso en los días en que tus habilidades sociales no funcionan demasiado bien.

Piscis, así es tu lectura del tarot

