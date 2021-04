Tarot gratis para hoy 13 de abril ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 13 de abril en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, Así es tu lectura del Tarot

Te cuesta trabajo controlar hoy tu fogosidad natural. Los excesos del Diablo, apenas controlados por el arcano de la Justicia, marcan tus relaciones con una tendencia a la dominación. Deseas poseer a tu pareja, amigo, y obligarla a hacer tu voluntad. No es necesariamente la mejor estrategia para ganar o conservar el amor de una persona. Aprende esto para el futuro.

En tu área profesional, priman la búsqueda del equilibrio y la seguridad a lo largo de todo el día. La Justicia y la Emperatriz te predisponen a afirmar o aclarar tu situación socio-profesional. Despliegas por lo tanto toda tu inteligencia y conocimiento para proteger lo que tanto te ha costado conseguir o para arreglar los conflictos que pueden desestabilizarte.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Con el Loco tirándole de la cola al Diablo, te arriesgas a pasar un día sentimental situado bajo el signo de la inconstancia, amigo. Las promesas de fidelidad que le has hecho a tu pareja te resultan hoy molestas, y puede que las pases por alto.Cuidado con empezar una complicada historia.

En el trabajo, tienes una sed inagotable de poder, como indica la alianza de la Torre y el Diablo. Querrías acabar con las estructuras existentes y comenzar desde cero con compañeros de trabajo que realmente lo deseen. Y sin embargo, esta tirada te desaconseja los métodos demasiado radicales.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Es un día muy triste en el plano sentimental, amigo. Bajo la influencia del Ermitaño, tienes tendencia a encerrarte en ti mismo(a), mientras que el la Muerte desprende un perfume a ruptura o sepación en tu esfera afectiva. ¿Necesitas tomar distancia en relación con ciertos elementos de tu pasado amoroso? Una persona, un lugar, un recuerdo. Reflexiona, pero no tomes hoy ninguna solución irreversible.

Se anuncian dificultades hoy en tu vida profesional, simbolizada por la alianza, más bien negativa, de la Torre y la Muerte. Se trata de la ruptura de un contrato, del fin de una misión y de un futuro incierto. Rematas un proyecto sin saber qué vendrá después y eso te estresa muchísimo. ¡Ten confianza!.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Si sueñas con hacer oficial tu relación amorosa o situación, el Sumo Sacerdote y el Juicio te invitan a hacerlo hoy, amigo. Parece que tu vida sentimental puede ofrecerte la felicidad y la tranquilidad buscada. Tu pareja te ama sinceramente y compartís bonitos momentos de complicidad y armonía. ¡No sigas buscando, la(le) has encontrado!.

En el trabajo, hoy eres maestro/a en el arte de la negociación. Tu análisis riguroso pero justo te lleva a la diplomacia y a la comprensión sea cual sea el problema planteado. Eres la persona a la que se le pide consejos. Esta en camino de volverte un verdadero gurú del saber.

Leo, así es tu lectura del tarot

¡Puf! La Torre y el Ahorcado no solucionan hoy tus asuntos del corazón, amigo. Hay tensiones, conflictos, incluso rupturas si no te separas un poco. La cosa es grave, pero no desesperada. Si es necesario, puede que el enojo o una pequeña separación te ayuden a comprender mejor tus sentimientos, y su amor será evidente en el rencuentro.

En tu área profesional, se ven muchos imprevistos y dificultades que te desestabilizan. La Torre y los Enamorados te ponen en una situación socio-profesional muy delicada, llena de dudas y de oposiciones. Susceptible y agresivo/a, te costará mucho creer que no todo el mundo te quiere y no dudarás en entrar en conflicto con quien ose a ponerse en tu camino. Debes controlar tus emociones, sino, prepárate para la catástrofe.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Eres dinámico/a en el amor, amigo, tanto, que podrías avanzar hacia una nueva oportunidad afectiva. Has de saber que los Enamorados te situarán ante una elección: frenar tu Carro y continuar sabiamente por tu camino habitual, o cambiar de ruta hacia un destino incierto. Prudencia en la pareja, ésta podría no apreciar este humor vagabundo.

En el frente laboral, te hace falta tenacidad. Trastornado/a por el terrible dúo del Loco y los Enamorados, dejas que se instale la duda en ti y que disminuya tu margen de maniobra. Apareciendo dudoso/a y versátil frente a tus clientes, colegas o superiores, te arriesgas a comprometer tus oportunidades y retrasar la realización de tus ambiciones. ¡Enfréntate a los retos!.

Libra, así es tu lectura del tarot

Hoy tus relaciones con tu entorno afectivo serán optimistas y determinadas, amigo. Lo que más te interesa es hacer evolucionar tu situación, sin que, sin embargo, todo se vaya abajo. Cuidado, porque con tu voluntad de dirigir bien tu barco, puede que tus relaciones se tiñan de autoridad y dudas. Controla a tus compañeros.

En el trabajo, no te falta ni dinamismo ni seguridad para alcanzar tus objetivos del día. Bajo la doble influencia del Emperador y el Carruaje, dispones de los medios necesarios para llevar con éxito cualquier negocio que te encuentres haciendo. Sin embargo, deberías tener cuidado y no provocar relaciones demasiado impulsivas con tu entorno profesional. Evita las relaciones de fuerza con tus superiores y todo irá mejor.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

¡Qué inconstancia, amigo! No sabes hoy en qué dirección moverte. Dices que si, luego que no, prometes cosas que luego no cumples. El Loco y la Templanza indican que tu preocupación es conservar tu independencia en el amor y en la amistad, sin tener en cuenta el deseo de los que te rodean. Es un juego que puede volverse en tu contra.

Por otra parte, tu vida profesional atraviesa un periodo de dudas. La alianza de la Estrella y el Loco es señal de un malestar liado a una creatividad mal controlada. Tienes tendencia a dispersarte en demasiadas direcciones o proyectos a la vez, sin conseguir terminar ninguno de forma satisfactoria. Concéntrate en el corazón de tu profesión sin dejarte llevar por tu imaginación.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

En el amor, hoy eres la incarnación de la fuerza tranquila, amigo. Sin excentricidad ni futil entusiasmo, impones tu punto de vista a los que amas. Tu poder en el otro es casi magnético, el o ella te escucha sin pegas. Es el momento ideal para acabar con los pequeños conflictos de pareja o para acercarte a la persona deseada, si todavía eres soltero(a).

Profesionalmente, obtienes más responsabilidades y ganas puntos con tus superiores o clientes. La energía positiva y segura del Juicio y la Fuerza indica que tus habilidades son reconocidas y recompensadas en su justa medida. Se presiente una gratificación, y por qué no, un ascenso.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Puede que hoy una agradable sorpresa alegre tu vida sentimental, amigo. El Juicio y la Sacerdotisa se ponen de acuerdo para que vivas un acontecimiento capaz de hacer evolucionar tu estado de ánimo, y por tanto, tu rutina afectiva. Puede tratarse de un seductor encuentro si vives solo(a), o de una novedad en tus relaciones con la persona amada si vives en pareja. ¡Estate preparado para aprovechar todas las oportunidades!.

En tu actividad, la renovación y la novedad no te asustan. Estás preparado/a para experimentar con métodos de trabajo inéditos, a probar material de alta tecnología, a contactar con clientela desconocida. La tirada del Juicio y la Estrella simboliza tu fe en el futuro, incluso si te piden explotar un terreno fuera de tu campo habitual de competencias.

Acuario, así es tu carta del tarot

Tus relaciones afectivas están hoy especialmente tranquilas, amigo. Tanto que puede que te sientas vencido/a por un sentimiento de gran serenidad y confort al final de la jornada. La Templanza, en asociación con la Sacerdotisa, anuncia sociabilidad en las relaciones, armonía y paz a tu alrededor. Déjate ganar por esta dulzura de los sentimientos y aprovecha mientras dure.

En tu vida laboral, situada bajo la influencia de la Templanza y el Loco, buscas seguridad y relaciones duraderas. Lentamente pero con seguridad, consolidas tus experiencias para ser inamovible en tu puesto o profesión. Ciertamente, estás pasando por dificultades, pero si tienes confianza en ti, todo debería salir bien.

Piscis, así es tu lectura del tarot

La Estrella y la Fuerza te ofrecen una despreocupación casi juvenil en tu vida sentimental. Con una sonrisa, le das tu confianza a todo el mundo, pues inconscientemente sientes que la suerte te acompaña. Es cierto, amigo , hoy la fortuna está de tu parte. De todas maneras, no es razón para dejar abierta tu puerta a todo el mundo. No confundas confianza con ingenuidad.

Por otra parte, tu vida profesional no suscita ni estrés ni complicaciones. Bajo la influencia de la Estrella y la Sacerdotisa, sabes abordar las tareas cotidianas de la forma más relajada posible. Avanzas serenamente, sin alejarte de los objetivos que te has fijado, pues tu pensamiento está bien estructurado. Tu buena estrella te permite conocerte mejor a ti mismo/a y te permite progresar. ¡Todo está bien!.

